Стул заставил женщину похудеть на 51 килограммов

Жительница Манчестера, Великобритания, похудела на 51 килограмм, испугавшись за свою жизнь. Об этом пишет Need To Know.

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Мишель Сидерфин рассказала, что страдала от ожирения долгие годы, но никак не могла собраться с силами, чтобы сесть на диету. Британка вспомнила, как однажды на работе клиентка спрашивала у нее про будущие роды, приняв ее за беременную.

«Мне хотелось плакать, и в то же время я была очень зла», — призналась Сидерфин.

Женщина окончательно убедилась в том, что ей пора сбросить вес, во время семейного отпуска в Испании. Она сидела у бассейна на пластиковом стуле, как вдруг он сломался под ней.

«Я разбила себе затылок, — рассказала Сидерфин. — Мне было так стыдно».

В тот момент женщина весила 104 килограмма и тратила по 600 фунтов стерлингов (64 тысячи рублей) на фастфуд и еду на вынос.

Кроме того, Сидерфин страдала от диабета второго типа. Врачи предупреждали женщину, что в скором времени ее может настигнуть сердечный приступ.

«Я не хотела умирать рано», — объяснила она свою главную мотивацию.

Женщина изменила свой образ жизни, стала чаще готовить дома и вскоре увидела результаты.

«Раньше я не очень много улыбалась, а теперь люди говорят мне, что я всегда улыбаюсь», — добавила она.

Ранее сообщалось, что блогерша Пранджала Пандея сбросила 89 килограммов и раскрыла секреты эффективного похудения. Она объяснила, что в рационе худеющих людей обязательно должны быть белок и клетчатка.