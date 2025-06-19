Как в России появились неоязычники

По оценкам экспертов, сегодня в России насчитывается от 120 тысяч до 320 тысяч неозычников. Кого только нет в рядах этого экзотического религиозного новодела от поклонников мышки Гайки до поклонников Кощея Бессмертного. И все бы это звучало смешно и курьезно, если бы религиоведы, например, не рассказывали, что религиозные поклонники последнего не принесли своему "богу"… четыре человеческие жертвы. И если бы не была так заметна спайка российского неоязычества с украинскими неонацистскими идеями и "теориями". Культ силы в теперешнем украинском "Азове" (признан террористической организацией, запрещен в РФ - прим. ред.) вырос на безусловной неоязыческой почве.

- Квалифицируя неоязыческие организации, мы опирались на государственные документы, - уточняет заведующий кафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин, представлявший вместе со своими соавторами и церковными экспертами монографию российских религиоведов "Неоязычники в русских пределах".

Впрочем, кроме "русских пределов" исследователи также внимательно рассматривают неоязыческие движения и на территории Украины.

Надо сказать, что среди неоязыческих движений часть уже запрещена или признана экстремистскими, а их "литература" внесена в федеральный список экстремистских материалов.

Но часть из причисляющих себя к неозычникам, и не замеченных в экстремизме и опасной радикальности зарегистрирована как религиозные организации и прошла контроль государства и Минюста.

Оформленные неоязыческие организации есть в Якутии, в Северной Осетии, на Горном Алтае. Но среди последователей таких культов много и практикующих индивидуальное неоязычество, и просто случайно заглянувших на фольклорный праздник Ивана Купалы.

На вопрос журналистов: "Не похожи ли неоязычники на привычных ряженых "реконструкторов" исторических битв или поклонников Толкиена?" - религиоведы отвечают твердым "нет". Реконструкторы опираются на научные исторические знания, толкиенисты рядятся в героев доброй сказки. А неоязычники могут действовать зло и преступно. Сожженные храмы, поваленные кресты и даже "принесенные в жертву" люди - это все уже есть на их счету.

Их главный духовный враг обычно христианство. По неоязыческой идеологии, вот, де, жили люди в гармонии с природой, а потом появились иудеи, христиане, мусульмане и разрушили идиллию языческой жизни.

Несмотря на то, что самих неоязычников в России не так уж много, их "культовая среда" - книги с выдуманной историей, все тот же сериал "Викинги" - огромна, подчеркивают эксперты. Несколько неозыческих брошюр обнаружилось даже среди книг, продаваемых в государственном историческом музее.

Глава синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва считает, что великой опасности для православия неоязычники не несут.

- После большевистских гонений, сталинских репрессий, обещаний Хрущева показать "последнего попа" и либеральных поношений церкви в 90-х годах Церковь уже ничего не боится, - говорит он. - Но неоязычество опасно для души каждого человека, который им увлекся.

Он считает, что несмотря на педалирование этнического компонента, в неоязычестве стирается наша идентичность. Активность неоязычников также смещает традиционную религиозную карту России.

Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что неоязычники паразитируют на общественном запросе. В 80-90 годах XX века - на высоком запросе на религиозность как таковую, а сегодня на запросе на консерватизм, представляя именно себя носителями "веры отцов".

Гремучая смесь славянских, северо-европейских и других языческих мифологий с виду выглядит несерьезной экзотикой, но неоязычники умеют вызвать и определенный интерес к себе. Поэтому очень важно проводить серьезные исследования и обнародовать подлинную информацию о неоязычестве, считает Вахтанг Кипшидзе.

Среди имиджевых идеалов общин неоязычников - физическое здоровье, смелость, бесстрашие, хотя они больше провозглашаются, чем существуют в реальности.

По словам заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, сегодня в России сокращаются и исчезают секты - практически исчезли муниты, не слышно о саентологах, в два раза уменьшилась секта "Свидетелей Иеговы". При правильном отношении к неоязычеству оно тоже должно начать сокращаться, но пока плодится и размножается. Так, например, в прошлом году в Нижнем Новгороде произошла встреча поклонников мышки Гайки (Гаечки) из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь". Трудно поверить, что это не прикол, но вот так.

Около 40 интервью, проведенных с неоязычниками Романом Шиженским показывают, что сейчас идет индивидуализация религиозного мировоззрения неоязычников. "Все, что такой неоязычник видит, идеи, которые он вынашивает, это всё очень индивидуально", - подчеркивает он.

Чтобы как-то описать "бешеное разноообразие доктрин и подходов" исследователи и взялись за монографию.

По словам Владимира Рогатина, в украинском неоязычестве (Владимир Шаян, Лев Силенко), которым исследователи тоже заинтересовались, велика вероятность инспирированности таких движений как своего рода спецпроекта Австро-Венгерской империи.

Пантеон у неоязычников традиционный, подчеркивают исследователи, взят из трудов академика Бориса Рыбакова и дополнен выдуманными обрядами и стилем поведения. Тем более, что рядовые адепты часто ничего толком о культурных следах язычества не знают. Поэтому ни "лекции волхвов", ни специальные рубахи, в которые они наряжают случайных участников языческих обрядов, обычно не имеют никакого отношения к аутентичной древней языческой реальности.

Кстати, к условно неозыческим культам эксперты склонны относить и сатанистов, которые в ближайшее время в России должны запретить как опасное деструктивное движение.

Конечно, есть среди последователей неоязычества и просто люди не очень здравые, но есть и те, кто раздувает культ-новодел в пользу игровых сюжетов регионального туризма. Встречаются и те, кто сказки делает религиозной былью, как неоязычники "бажовцы".

Тут, конечно, важно не увлечься и не посчитать неоязычеством все праздники Нептуна в летних детских лагерях отдыха. Но важно и не просмотреть поклонников "темных сил", готовых приносить людей в жертву.

Явление однозначно требует серьезного внимания, исследования и верного описания, что и попытались сделать авторы новой книги о неоязычестве.