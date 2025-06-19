«Зодчий», «Мотылек», «Лилипут»: какие секретные устройства создали для КГБ

В начале Холодной войны в СССР активно взялись за разработку гаджетов. Правда, чудесами техники могли пользоваться не рядовые граждане, а разведчики. Основной упор был сделан на уменьшении размера привычных вещей.

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Фотография на память

И советские, и западные спецслужбы охотно пользовались фотокамерами, замаскированными под пачку сигарет. Это привело к тому, что появление курящего человека «в нужном месте и в нужное время» автоматически вызывало у идеологического противника подозрение. Тогда на механическом заводе Красногорска в режиме повышенной секретности начались разработки камеры, которую можно было спрятать в пуговицу. Модель получила название «Аякс-12».

Пульт управления таким гаджетом помещался в карман. Таким образом, чтобы сделать снимок, требовалось лишь совершить малозаметное движение кистью. Последующие модификации «Аякса» монтировались в пряжку ремня. Для получения фотографии требовалось лишь немного отклониться назад (чтобы увеличить угол обзора и отодвинуть закрывающий объектив галстук) и нажать на кнопку.

Карточки, получаемые в результате, трудно назвать качественными. Как правило, на фотографиях оказывались только ноги. Именно по этой причине вскоре был разработан специальный курс по фотосъёмке секретными устройствами при различных обстоятельствах.

Украденные технологии

В середине 70-х годов оперативники получили в распоряжение новый фотоаппарат для конспиративной съемки «Зола». Это устройство произвело настоящую революцию в фотоделе! Если объект неожиданно попадал в тень или наоборот выходил на солнечную сторону, изобретение отечественных конструкторов само приспосабливалось к изменившимся условиям съёмки. Качество получалось отменным для своего времени.

В следующем десятилетии на свет появился фотоаппарат «Зодчий», предназначенный для съёмки документов формата А4. Маскировалось же устройство под популярную в то время аудиокассету Minox. Ему на смену пришёл аппарат контактного сканирования «Алыча», выполненный в виде портсигара. Для копирования информации с бумаги, требовалось провести камерой по всей площади листа. Но разработка попала в руки американских спецслужб, поэтому, можно предположить, что в основу первых образцов копировальной техники «Ксерокс» легла как раз «Алыча».

Производились для советских разведчиков и диктофоны. Первые модели делались на базе немецкого «Minifon Mi51». А в 60-х годах ЦНИИСТ ОТУ КГБ представили проволочный портативный диктофон «Мезон», который мог беспрерывно вести запись на протяжении 1,5 часа.

Но на этом советские разработчики не остановились. Их попытки привели к созданию «Лилипута» – устройства, размером со спичечный коробок, и возможностью пятичасовой записи. Всё же уникальной моделью стоит считать диктофон «Мотылёк», который отличался не только миниатюрными размерами (толщина – 1 см). Гаджет мог качественно записывать речь даже на фоне посторонних шумов.