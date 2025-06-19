Почему в Советском Союзе были и бедные, и богатые республики

Многие говорят, что в Советском Союзе жилось «бедно». И дело не только в низком уровне зарплат, но и в отсутствии доступа к различным материальным благам, включая продукты и товары народного потребления. Несмотря на формальное равенство всех и вся, одни регионы могли похвастаться более высоким уровнем жизни, чем другие.

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Самые бедные советские республики

Начнем все же с доходов. В 1989 году Госкомстат определил прожиточный минимум на уровне 90 руб. в месяц. Оказалось, что 71 млн. человек в СССР, что составляло почти четверть населения, имеют доход ниже 100 руб. в месяц. Получалось, что они проживают за чертой бедности. В начале 90-х после резкого скачка цен эта цифра дошла до 30%. В некоторых советских республиках средний подушный доход домохозяйств был ниже прожиточного минимума, который по состоянию на 1991 год был установлен в 210 руб.

Самыми бедными оказались республики Средней Азии - Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан. Доля бедного населения в них превышала 49%, а в Таджикистане - 67,97%. Доля нищих, то есть людей, которым не хватало средств даже на еду и одежду, среди жителей Таджикистана составила более 52%.

ВВП – в минусе

Но уровень жизни – это не только уровень доходов. Хотя практически все советские регионы что-то производили, плановая экономика не оправдывала себя и не удовлетворяла запросов населения. Поэтому в республиканских и региональных экономиках наблюдался перекос. В одних регионах можно было без проблем купить, например, модную одежду или обувь, качественную косметику и парфюм, хорошие продукты, а в других все это было страшным дефицитом.

Если судить по количеству прироста ВВП, то самыми богатыми в СССР являлись Грузия, Эстония, Армения и Латвия. «Средними» считались Узбекистан, Литва, Таджикистан и Азербайджан. А самый низкий прирост ВВП был в Молдавии, Киргизии, Туркмении, Украине, Белоруссии и… России. Причем у двух последних республик эти цифры и вовсе уходили в минус.

Вероятно, россияне очень удивятся, узнав об этом. Но дело в том, что территория РСФСР была огромной, намного больше, чем у любой другой советской республики. Поэтому, если Москва и Ленинград еще снабжались относительно хорошо, то в глубинке все могло обстоять совсем иначе. Даже в соседних с Московской областях магазинные полки были пустыми. Помните знаменитые «колбасные» электрички, в которых жители Калуги, Владимира, Рязани ездили в Москву за продуктами? Да что там говорить: даже в ближайшем Подмосковье со снабжением было гораздо хуже, чем в самой столице, разве что это был какой-нибудь спецпоселок…

Промышленность без продовольствия

В 50-60-е годы государством была сделана ставка на промышленное развитие некоторых периферийных и полупериферийных регионов РСФСР, поскольку там имелся переизбыток рабочей силы. Речь шла в основном об отраслях, связанных с освоением полезных ископаемых, в частности - железных руд Курской магнитной аномалии и нефтегазовых ресурсов Поволжья. Так, в 1957 году образовались Тульский, Орловский, Курский, Брянский, Воронежский, Тамбовский СНХ, а также укрупненный Средне-Волжский СНХ, куда вошли территории Пермской и Оренбургской областей.

Несмотря на то, что рабочие в этих регионах получали довольно высокую заработную плату, их уровень жизни в целом был крайне низок – снабжение торговых сетей здесь, пожалуй, было самым худшим на всей территории Советского Союза. Сыр, колбаса, масло, сгущенное молоко считались для подавляющего большинства населения данных областей деликатесами. Основой ежедневного рациона здесь были хлеб, картофель, низкокачественные жиры и крупа, которую и то порой выдавали только по талонам.

Объяснялась эта плачевная ситуация тем, что темпы развития сельского хозяйства в вышеуказанных регионах значительно отставали от темпов развития промышленности. Уровень технического оснащения села был крайне низок. Шел постоянный отток сельского населения в город, на производства, и на селе катастрофически не хватало рабочих рук.

Разумеется, продукты завозили и из других регионов, но их количество все равно было недостаточным. Попытки навести порядок в сельскохозяйственной сфере, увеличить планы и проч. потерпели неудачу.

Таким образом, существенная разница в уровне жизни между жителями разных республик и регионов в Советском Союзе являлась прежде всего результатом непродуктивной экономической политики Советского государства, не всегда способной отслеживать ситуацию «на местах».