Как словечко «репост» укоренилось в русском языке

В социальных сетях существует большое количество функций, для которых появились новые термины. Например, слово «репост». Что оно означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что означает слово «репост»

«Репост» — это действие, при котором пользователь соцсети делится чужой записью или контентом у себя на странице, в сообществе, в историях или в личных сообщениях. Зачастую это делается в один клик с помощью специальной кнопки. При этом все пользователи могут видеть источник этой записи и перейти к оригиналу.

Когда уместно использовать

Слово используют по отношению к функции — «кнопка репоста», к действию — «сделать репост», «репостнуть», а также по отношению к записи, которой поделились. Это понятие прочно вошло в обиход пользователей социальных сетей, а потому оно уместно в любом стиле речи.

Примеры употребления: