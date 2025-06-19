Советские иконы стиля: кто влиял на моду тех лет

Шелковые косынки и жакеты, пышные юбки и объемные рубашки, брючные костюмы, миди-платья и высокие сапоги: в Советском Союзе все равнялись на известных модниц. Знаменитые соотечественницы, чьи образы всегда были тщательно продуманы, становились для страны настоящим эталоном моды. У них копировали наряды, прически, макияж и даже манеры. MIR24.TV поговорил со стилистами о главных советских иконах стиля и самых ярких и вдохновлявших женских образах.

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Пятидесятые годы: мода в условиях тотального дефицита

«В это послевоенное время в первую очередь предстояло заниматься восстановлением экономики. Масштабную задачу в СССР выполняли с опережением. А вот быту отводилась второстепенная роль. Со стороны моды картина не самая радужная — одежды и обуви катастрофически не хватало. То, что отшивала швейная промышленность, никак не соответствовало требуемому качеству и количеству. Поэтому многие шили сами или заказывали в ателье. Кто-то обновлял свой гардероб за счет того, что экспериментировал с тем, что оказывалось под рукой, или перешивал старую военную форму», — Вера Добурдаева, коуч-стилист.

Такой дефицит способствовал процветанию фарцовщиков, которые привозили товары из-за границы одежду на перепродажу. Обычно это были артисты, спортсмены, дипломаты. Модницы же всей страны ориентировались на Элину Быстрицкую, Нонну Мордюкову, Аллу Ларионову, Инну Макарову.

Шестидесятые годы: отголоски модного дома Кристиан Диор и платья А-силуэта

Появляются каблуки и короткие юбки. Это начало карьеры Вячеслава Зайцева. С другой стороны, правительство не дает продвигать смелые идеи в массы и меняет модели до неузнаваемости.

Людмила Гурченко была в платье с пышной юбкой, которое стало отголоском модного дома Кристиан Диор и стиля Нью Лук. Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука» показала нам модель платья А-силуэта, которое хотели все модницы страны Советов. Законодательницами стиля в то время были Наталья Варлей, Наталья Фатеева, Наталья Селезнева. Надежда Румянцева также внесла свою лепту в модные тенденции.

Государство устанавливает планы трехлетки для швейной промышленности, которые должны выполняться. При этом ценились скорость и качество пошива, но модели были устаревшие, а женщинам хотелось быть разнообразными и модными. В целом мода СССР отставала от европейской на 7-8 лет, подчеркивает Вера Добурдаева.

Семидесятые годы: водолазки и брюки клеш

Появляются синтетические материалы и применяются практически во всех изделиях. Особенно популярны — блузки и рубашки из искусственных материалов.

«Именно искусственный материал в том числе позволяет удешевить изделия. Также остается актуальным платье А-силуэта. Появляются водолазки, брюки клеш из денима и вельвета», — дополняет коуч-стилист.

В это время появляются новые законодательницы мод: Елена Проклова, Марина Неелова, Вера Глаголева.

Восьмидесятые годы: лосины, провокационные наряды и спорт-шик

Приоткрывается железный занавес и появляются яркие краски в одежде, начесы, химия. Облегающая одежда, лосины, провокационные наряды. Зарождается направление спорт-шик.

Спортивную одежду уже носят не только на спортивные занятия, но и в повседневной жизни. Классика остается также актуальной, но у нее свои изменения — появление широких плеч, как отметила Вера Добурдаева.

Ориентируются в это время на таких звезд как Елена Яковлева, Лариса Гузеева, Наталья Негода, Татьяна Друбич, Анна Самохина.

Главные модницы Советского Союза: красота вопреки

«Мода в Советском Союзе — это история не про тренды, а про характер. В условиях дефицита, одинаковых фасонов и запретов женщины умудрялись выглядеть не просто красиво, а неповторимо. Они шили, придумывали, переосмысляли — и иногда нарушали правила, чтобы быть собой. А некоторые из них стали настоящими символами — ориентиром и вдохновением. Их стиль был как вызов и как искусство», — Юлия Иванова, международный стилист.

Парижанка с русскими корнями, которая принесла в советскую моду легкость и свободу. Ее стиль — расслабленные рубашки, прямые джинсы, узкие очки — воспринимался как дыхание Европы. Как у Джейн Биркин: небрежно, но безупречно. Женщины в СССР видели в ней другой мир — где естественность тоже может быть модной.

Актриса, сыгравшая главную роль в «Иронии судьбы, — и одна из самых стильных женщин своего времени.

«В жизни она была гораздо смелее экранного образа. Любила поло, рубашки с расстегнутыми верхними пуговицами, юбки De Praline, акцентные шарфы. Ее стиль — чувственный, немного дерзкий и всегда утонченный», — комментирует Юлия Иванова.

Не только великая балерина, но и женщина с особым отношением к стилю. Благодаря гастролям за границей она имела доступ к высокой моде: ее наряды шили европейские кутюрье, включая самого Пьера Кардена. А однажды Майю пригласили на последний показ Коко Шанель, где она — как особый гость — могла выбрать любое платье из коллекции. Юлия Иванова уточняет: ее стиль был масштабным, как и ее сцена — грациозным, экспрессивным, без компромиссов.

Актриса, которая стала настоящей модной иконой после роли Зиночки в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Именно ее белоснежный приталенный костюм с брюками клеш и шляпой с широкими полями, а также розовое платье с трехчетвертными рукавами и белыми вставками стали визуальной визиткой эпохи.

«Все эти образы создал Вячеслав Зайцев, и именно они превратили Селезневу в одну из самых элегантных и узнаваемых актрис своего времени. Для женщин той эпохи мода была не просто одеждой. Это был язык, на котором они говорили с миром: о мечтах, вкусе, характере. В реальности, где все должно было быть "как у всех", они находили способ быть собой. Эти женщины — не только звезды экрана, но и символы внутренней свободы. Их стиль вдохновляет до сих пор», — продолжает Юлия Иванова.

Главные особенности гардероба советских красавиц

«Как просто сегодня быть модным. Мы все сейчас в теме: что в тренде, а от каких вещей стоит избавиться. Каждое утро, открывая социальные сети, наглядно можем посмотреть примеры образов и без труда в точности их повторить. Сегодня нам доступно буквально все: любая онлайн-платформа к вашим услугам, не выходя из дома. А как жили наши мамы и бабушки, которые тоже хотели быть на "высоте". Журналы мод? Да! Но главным ориентиром были, конечно, знаменитости!» — Надежда Логинова, модельер, Смоленск.

Бесспорно, главная модница СССР — Людмила Гурченко. Ее осиная талия стала мечтой женщин по всей стране, а образы — частью визуальной культуры. Гурченко обожала силуэт Нью Лук: приталенные платья, пышные юбки, женственные жакеты. Наряды часто создавались на заказ — ради уникальности. При этом сама актриса долго не считала себя красивой, но научилась выглядеть настолько эффектно, что стала эталоном. Она не просто носила вещи — она их проживала.

Гурченко — символ женственности! Свой стиль Людмила создала самостоятельно — многократно перешивая чужие вещи.

Сдержанная элегантность в каждой детали. Вдохновляясь образом Одри Хепберн, она носила строго выверенные костюмы, броши, благородную гамму. Многие ее образы создавались начинающим тогда Вячеславом Зайцевым — и стали знаковыми. Пьеха не кричала стилем, она его утверждала — с достоинством и вкусом.

«Эдита Пьеха обладала неповторимым стилем и безупречным вкусом. Все завидовали ее силуэтным платьям. Однако главный акцент в ее образах был отведен крупным брошам в виде цветов. Вячеслав Зайцев дружил с Пьехой и создавал для нее неповторимые образы. Платья с закрытым декольте, пышные рукава, много жемчуга и сдержанность — главные особенности гардероба советской красавицы. Эти женщины были настоящим ориентиром в мире моды и стиля в советское время! В эпоху дефицита, тотального контроля и отсутствия возможностей. И тем не менее, каждая женщин стремилась выглядеть модно», — комментирует Надежда Логинова.

Выражала свой характер через брючные костюмы, рубашки, перчатки. Любила меха и всегда знала, как выгодно себя преподнести. Элегантность и стать — вот как можно охарактеризовать ее образы.

Особенностью ее стиля были монохромные образы — их она выбирала особенно часто. При этом умело добавляла в свой образ яркие акценты: всевозможные шарфики, броши и стильные сумки-клатчи. Горбачева любила натуральные шубы и кожаные пальто. По официальной версии, все наряды создавались в Москве в знаменитом Доме моды «Кузнецкий Мост», резюмировала модельер Надежда Логинова.