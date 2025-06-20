Историю Америки придется «состарить»

В США ученые достоверно датировали человеческие следы, найденные несколько лет назад в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Оказалось, что их возраст превышает 20 000 лет, что делает их самым ранним свидетельством человеческой деятельности на территории Америки.

© Российская Газета

Результаты исследования появились в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Работа затянулась на несколько лет и столкнулась с определенными сложностями потому, что следы человека были обнаружены на территории военной базы, которая пользуется частью национального парка.

В 2019 году армия пустила на свою территорию исследователей из Борнмутского университета (Великобритания) и Службы национальных парков США. Тогда-то и были найдены следы древнего человека, а датировали их по окаменелой пыльце, застывшей в древней грязи. Четыре года назад ученые заявили, что возраст следов варьируется в пределах от 21 до 23 тысяч лет.

Однако эта гипотеза была критически встречена в научном сообществе. Ведь самой древней на территории Северной Америки считается культура Кловис, а она появилась лишь 12-13 тысяч лет назад.

И только теперь новый анализ, проведенный командой доктора Вэнса Холлидея из Корнельского университета, позволил достоверно, при помощи радиоуглеродного датирования, установить возраст находки. На этот раз датировали отпечатки по возрасту самой грязи, в которой они были оставлены. Измерения показали, что следы появились в период от 20 700 до 22 400 лет назад, что согласуется с выводами прошлых трудов.

Таким образом, теперь уже две отдельные и независимые друг от друга группы практически одинаково датировали эти удивительные следы. Открытие имеет важное значение, так как оно, вероятно, заставит ученых переписать историю заселения Америки, "состарив" данное событие примерно на 10 000 лет.