Не умеющий испражняться щенок собрал полмиллиона рублей

В городе Перт, Австралия, к ветеринарам попал щенок, не умеющий испражняться из-за врожденной аномалии. Об этом пишет PerthNow.

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Заводчик заметил вздутие живота и рвоту у щенка кавапу и принес его в клинику.

«Мы попытались вставить термометр, но не было отверстия, в которое он мог бы войти», — рассказала ветеринар Кейт Дойл.

Оказалось, что щенок родился без заднего прохода и не испражнялся все пять недель своей жизни. Дойл назвала чудом то, что он выжил и фекалии не отравили его организм.

Щенку экстренно провели операцию. Владелец не смог покрыть медицинские расходы, поэтому оставил собаку в клинике. Дойл поделилась его историей в интернете, и пользователи всего за несколько недель собрали ему 11 тысяч австралийских долларов (558 тысяч рублей).

Щенка назвали Туши (Tooshie). В кличке скрыт каламбур: в переводе с английского языка Tooshie — сленговое сокращение toilet (туалет). Кроме того, словом tushie в Америке называют ягодицы.

Ранее сообщалось, что в штате Миссисипи, США, у американского питбультерьера (питбуля) родился зеленый щенок. Он оказался девочкой, и владельцы назвали ее Фионой, в честь героини мультфильма «Шрек».