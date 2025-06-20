Лаборатория юного атомщика: самые страшные детские игрушки в истории

Пока общество озабочено бурным развитием искусственного интеллекта и пытается предупредить его возможное разлагающее влияние на детей, мы решили вспомнить реальные игрушки, которые запретили за прямую угрозу детям - от атомной лаборатории до карбидного самострела.

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U-238 Atomic Energy Lab

Тема атомной энергетики в середине XX века переживала настоящий бум. Этим не преминул воспользоваться основатель A.C. Gilbert Companу Альфред Гилберт. В 1951 году он выпустил на рынок настоящую портативную атомную лабораторию для детей.

Этот специфический набор юного физика включал в себя счетчик Гейгера, спинтарископ и электроскоп. В нем даже были источники трех видов радиоактивного излучения, краткое пособие по ядерной физике и набор шаров для построения модели молекул. К созданию набора приложил руку сам генерал Лесли Гровс, руководивший группой физиков-ядерщиков, создавших первую атомную бомбу.

Самое поразительное и на сегодняшний день кажущееся диковатым было наличие в детском наборе Урана-238. В то время ещё не было известно о том, что этот изотоп может привести к множеству болезней, включая рак.

К счастью, U-238 Atomic Energy Lab до своего запрещения пробыл на рынке всего год. В 1951 году он стоил $50 , сегодня цена на эту «игрушку» среди коллекционеров доходит до $8000.

Cabbage Patch

Страшную игрушку выпустила в 1996 году компания Matell. Называлась она Cabbage Patch. «Фишка» этой куклы была в том, что ребёнок мог её кормить пластиковыми снеками, которые Cabbage Patch в прямом смысле пережевывала. Проблема стала очевидной уже через несколько недель после начала продаж. Своими челюстями, работающими от батареек, кукла пережевывала не только пластиковые снеки, но и попавшие в её рот детские пальцы и волосы. Пока игрушку не запретили, этот «Чаки» успел повредить больше трех десятков пальцев.

Austin Magic Pistol

Карбид для русских людей - вещь достаточно известная. Многие в детстве развлекались тем, что таскали его со строек, а после экспериментировали, смешивая пахучий порошок с водой. Детский пистолет, появившийся на американском рынке в конце 40-х годов, работал именно на карбиде.

В комплект Austin Magic Pistol входил карбид и шарики для стрельбы. Принцип работы был прост: химикат засыпался в задний отсек пистолета, потом туда же добавлялось несколько капель воды (или попросту туда плевали). Происходила химическая реакция и выделяющийся газ выстреливал шарик из ствола "магического пистолета" с такой скоростью, что статистика детского травматизма сразу резко выросла. После нескольких несчастных случаев пистолет изъяли из продажи и запретили.

Jarts

Дартс - всемирно известная игра, пользующаяся заслуженной славой, однако не все знают, что кроме дартса в 70-80-е годы XX века была распространена также и «утяжеленная» версия этой игры - Джартс. По её правилам дротики метались в кольца, расположенные на земле. Метательные снаряды при этом были намного более крупные, чем для игры в дартс, в длину примерно 30 см.

В теории детям разрешалось играть в джартс только в присутствии взрослых, но практика показала несостоятельность правил. Ежегодно в больницы поступало более 700 детей с ранениями. Многие дети приезжали на «скорой» с дротиками в головах. В прямом смысле. Только в 1988 году общественность решила: «Хватит это терпеть», и игра была запрещена.

Battlestar Galactica Missile Launcher

Промо-игрушки, производимые к выходу фильмов и сериалов, вещь привычная. Популярность «Звездного крейсера «Галактика» дала старт выходу в 1978 году игрушек по мотивам сериала. Производителем стала уже известная нам компания Matell. Одной из игрушек была пневматическая ракетница, стреляла она пластиковыми снарядами.

За то недолгое время, пока игрушку не запретили, она стала причиной десятка несчастных случаев - от царапин и выбитых глаз и зубов до одного летального исхода. Снаряд попал в дыхательное горло мальчику. Его родители осудили у компании Matell 14 миллионов долларов.

Aqua Dots

В 2007 году канадская компания Spin выпустила детскую игрушку для творчества Aqua Dots. По идее её создателей, дети должны играть маленькими шариками, входящими в набор. От намокания шарики липнут друг к другу, из них можно составлять разноцветные фигурки. Сама идея хорошая, но при её создании не была учтена детская психология, сформулированная в сериале «Доктор Хаус»: «Мальчик играет в песочнице - мальчик ест песок». Дети, конечно, стали есть шарики, которые оказались фактически отравленными. Оказалось, что они были покрыты токсичным веществом, при попадании в желудок превращавшимся в запрещенный препарат под названием GHB (Гамма-гидроксибутират). Несколько детей даже впали в кому. Aqua Dots была запрещена. Вся партия игрушек была отозвана.