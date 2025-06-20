Как владельцы домашних животных вредят своим любимцам

Многие владельцы домашних животных до сих пор живут в окружении мифов и заблуждений, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья питомца. Далее мы разберем несколько распространенных мифов и объясним, почему они неверны.

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Миф №1: Молоко для кошки

Многие люди считают, что кошкам полезно пить молоко. Однако у взрослых животных отсутствует фермент, необходимый для расщепления лактозы. Поэтому молочное угощение может вызвать рвоту, диарею и проблемы с кишечником. Но почему испокон веков кошек кормили молоком? Просто потому что в прошлом оно было легкодоступным, а кошки проводили большую часть времени на улице и их недомоганий никто не замечал.

Миф №2: Нос — для определения температуры у животного

Многие люди считают, что теплый нос у собаки свидетельствует о болезни. Однако температура тела здоровой собаки может колебаться в пределах 37-39 градусов, а у щенков в возрасте до 6 месяцев показатель может быть выше. Чтобы узнать, есть ли у питомца жар, необходимо измерить его температуру с помощью специального термометра. Причем сделать это придется ректально.

Миф №3: Инстинкт самосохранения

Многие люди считают, что животные имеют инстинкт самосохранения, который полностью исключает совершение ими опасных действий. Однако животные могут быть охотниками по природе и преследовать добычу, несмотря на опасность — из-за этого они и прыгают в окно за птичками или грызут острые предметы. Владельцам следует прятать от животных опасные химические вещества, ядовитые цветы и обеспечить безопасные игрушки без острых краев и мелких деталей.

Миф №4: Дома можно без прививок

Многие люди считают, что квартирные кошки не нуждаются в прививках. Однако животные могут получить инфекцию, даже не выходя из квартиры — просто лизнув обувь или разрыв землю в цветочном горшке. Поэтому важно обезопасить питомцев и регулярно делать им прививки.

Миф №5: Стерилизация или кастрация — издевательство

На самом деле эти процедуры могут продлить жизнь питомца в среднем на несколько лет. К тому же современная ветеринария позволяет проводить эти операции безболезненно и безопасно. Да и качественно простерилизовать или кастрировать животное куда проще, чем принять у него роды.

Миф №6: Забота о зубах

Неправильный уход за зубами или же полное его отсутствие могут привести к развитию бактерий и инфекций в пасти животного. Это причиняет дискомфорт, ведет к заболеваниям ЖКТ, может стать причиной выпадения зубов. Поэтому владельцам следует уделять внимание чистке зубов своего питомца и использовать специальные зубочистки для животных.

Миф №7: Месть в постели

Многие люди считают, что животное совершает дела «туалетные» в качестве мести. Однако такое изменение в поведении питомца чаще всего может быть связано с различными заболеваниями: мочевого пузыря, почек, печени и т.д. Поэтому важно исключить возможные причины и сразу же обратиться к ветеринару. Кроме того, иногда животные гадят где попало из-за нарушения психического состояния.

Миф №8: Сухой корм — зло

Скорее наоборот — хороший корм является безопасным и поддерживает здоровье питомца. Он содержит все необходимые витамины и питательные вещества, которые трудно обеспечить, если кормить животное обычной пищей — «со стола».

Миф №9: Красота и здоровье

Внешний вид животного является показателем его здоровья лишь отчасти. Многие заболевания и проблемы со здоровьем могут быть незаметными и никак не отражаться на состоянии шерсти или активности питомца. Поэтому регулярные обследования и анализы являются крайне важными для поддержания его здоровья.

Миф №10: Все определяет порода

Считается, что порода животного определяет его характер и здоровье. Однако куда больше поведение животного зависит от его воспитания, опыта и социализации. Порода лишь указывает на потенциал, который можно развивать, но не является гарантией тех или иных качеств. Этим мифом активно пользуются заводчики, которые во многом и приписывают породе определенные манеры.