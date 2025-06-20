Чем советский Москвич-412 приглянулся европейским автогонщикам

Советский автопром относительно поздно вышел на мировой рынок. Отечественные легковые автомобили уступали западным образцам в мощности, скорости, комфортабельности. Однако многое изменилось в 1967 году с появлением новой модели «Москвича», которая сразу же приглянулась европейским автогонщикам.

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Первые попытки

Вплоть до конца 1950-х годов Советский Союз не имел своих представителей на международных ралли – нужно было поднимать страну из послевоенной разрухи. Только с 1958 года советские экипажи стали появляться на многодневных автопробегах, при этом автомобили фактически не были адаптированы к гонкам. В соревнованиях участвовали как обычные городские «Москвич-400» и М-20 «Победа», так и более проходимый «ГАЗ-69» и представительский ЗИМ. Чтобы как-то застраховаться от серьезных травм наши гонщики частенько одевали испытанные войной танковые шлемы.

Ещё в 1956 году СССР вступил в FIA, что позволило советским спортсменам выступать во всех соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации. Дебютировали наши гонщики на международной арене в 1958 году в ралли «1000 озёр», проводившемся в Финляндии. На соревнования выставили «Москвич-407» с двигателем в 34 лошадиных силы. Жесткие требования организаторов не позволяли серьезно модернизировать машину. Можно было разве что увеличить мощность двигателя, однако нижневальные моторы «Москвича» со штанговым приводом клапанов в таком случае сильно потеряли бы в надежности. Гонка не была для нас удачной – все 4 экипажа финишировали за пределами топ-15.

Следующая попытка посоревноваться за границей выпала гонщикам из СССР спустя 5 лет. В 1963 году они отправились в Грецию, чтобы принять участие в ралли «Акрополис». Советский автопром представлял не только «Москвич-407», но и «ГАЗ-21». Именно «Волга» в то время была более популярна за рубежом. Однако авто столичного производства в негласном личном первенстве опередило детище Горьковского завода: 24-е и 32-е места в общем зачете против 26-го и 40-го.

«Москвичи» и «Волги» и в дальнейшем были частыми участниками международных ралли, однако более или менее серьезных успехов добивались на соревнованиях между странами социалистического блока. В состязаниях с «Мерседесами», «Ситроенами» и «Вольво» шансы на успех были мизерными. Так, на ралли в «Монте-Карло» 1964 года наши экипажи финишировали с заметным отставанием от лидеров, а в 1965-м и вовсе не добрались до финиша. Тем не менее отечественные автопроизводители надежды не теряли.

Достойный соперник

Конструкторы АЗЛК активно пытались доработать машину, чтобы сделать её конкурентоспособной на международных состязаниях. И вот в 1967 году свет увидел серийный автомобиль модели «Москвич-412». Специально для него конструктор Игорь Окунев создал новый двигатель с полноопорным коленчатым валом. При рабочем объеме в 1478 куб. см. он развивал мощность в 75 л. с., что превышало показатели ГАЗ-21. Но главной «изюминкой» был помещенный в головку цилиндров распределительный вал с цепным приводом – очень смелое решение по тем временам. «Москвич-412» стал одним из первых отечественных авто, соответствовавших международным требованиям безопасности.

Гоночные версии «М-412» снабжались более сильным мотором, дававшим до 100 л. с., кроме того, усиливался кузов, добавлялись нижняя защита двигателя, «люстра» противотуманных фар, навигационные приборы, дополнительный топливный бак. «Москвич» потяжелел почти на полтонны, что практически нивелировало его показатели скорости и мощности, полученные за счет модернизации. Тем не менее во внутренних соревнованиях ему не было равных.

В августе 1968 года серийный «Москвич-412» выиграл первенство СССР по ралли и в дальнейшем регулярно одерживал победы в общесоюзных чемпионатах. Так, автогонщик из Ижевска Владимир Гольцов трижды с 1977 по 1979 годы побеждал на «М-412» в чемпионатах СССР по ралли. Кроме того, он добыл на этой машине ряд побед на всесоюзных соревнованиях по автокроссу и трековым гонкам.

А вот состязаться с авто известных западных марок «Москвичу» было крайне непросто. Такой шанс ему представился на марафоне «Лондон-Сидней» 1968 года – одном из самых престижных событий в мире автоспорта. И наши машины не подкачали. Все четыре «Москвича» (единственные из всех стартовавших команд) добрались до финиша ультрагонки длиной в 7 тысяч миль, проходившей на трех континентах. Хотя в абсолюте результаты не были впечатляющими – 20, 22, 33 и 38 позиции, зато в общекомандном зачете «Москвичи» заняли достойное 4 место.

Еще один сложнейший марафон — «Лондон-Мехико» 1970 года длиной в 16 тысяч миль стал более успешным для наших спортсменов. Несмотря на то, что до финиша добрались три «Москвича» из пяти, в командном зачете наши экипажи завоевали почетную бронзу. А лучший результат в абсолюте – 12 место. Один из спонсоров ралли, производитель фрикционных накладок сцеплений и тормозов Ferodo отметил: «Это первый автомобиль, финишировавший в марафоне без нашей помощи».

Британцы на «Москвиче»

412-й «Москвич» становился знаменитым, чему в немалой степени способствовала его привлекательная экспортная цена, снижавшаяся за счет субсидирования со стороны государства. Гордость советского автопрома с начала 1970-х годов поставлялась в более чем 70 стран, включая Великобританию, Грецию, Францию, Нидерланды, ФРГ, Кубу, Панаму. Техобслуживание этой машины осуществлялось в Болгарии, Бельгии и Финляндии.

«М-412» всерьез заинтересовались иностранные гонщики. В частности, ралли Бельгии 1971 года на этой модели выиграл бельгийский экипаж. Стали присматриваться к «Москвичу» и на Туманном Альбионе, в первую очередь, британский гонщик Тони Ланфранки. Он воспользовался тем, что британские гоночные серии Castrol и Britax в начале 70-х годов были организованы по принципу деления автомобилей на группы согласно их стоимости. Гонщик смекнул, что в своем классе (машины дешевле 600 фунтов стерлингов, попадавшие в низший класс D) «Москвич-412» мог бы обставить таких конкурентов, как Mini IMP и Honda N600.

Будучи уверенным, что у «Москвича» нет равных в своем классе, Ланфранки на встрече с дилером советского авто Satra Motors воскликнул, понимают ли они, что у них есть машина, способная выиграть чемпионат?! После недолгих переговоров он уговорил автопродавцов предоставить ему и двум его товарищам по «москвичу». Дело в том, что в классе D зачастую не хватало автомобилей, а максимальное количество баллов присуждалось только в том случае, если на старт выйдут как минимум 4 автомобиля, поэтому Ланфранки и пригласил выступить в гонке своих приятелей.

Результатом смелого предприятия Тони Ланфранки стала его победа в сериях Britax и Castrol турнира Production Saloon Car Championship в 1972 году, как в своем классе, так и в абсолюте. Незначительно доработав свой «москвич», Тони выиграл 28 гонок из 29! В следующих двух сезонах на отдельных этапах Ланфранки снова первенствовал в категории D вместе со своими партнерами Эрихом Хорсфилдом и Тони Стаббсом.

Закат славы

Успех легендарного 412-го «Москвича» был недолгим. Уже во второй половине 1970-х эти модели практически перестали поставляться за границу, так как по техническим характеристикам заметно уступали зарубежным конкурентам. На отечественном рынке, как и в автоспорте столичное авто начал теснить ВАЗ-2103, разработанный тольяттинским предприятием совместно с итальянской фирмой Fiat. Даже легенда советского автоспорта Стасис Брундза в конечном итоге пересел с «Москвича» на «Жигули».

В 1976 году на базе «М-412» был сконструирован его спортивный вариант «М-412Р», однако и он не смог выдерживать конкуренцию с ВАЗами. К концу 1970-х «Жигули» почти полностью вытеснили «Москвичей» с кольцевых гоночных трасс. За рубежом «Москвич-412» состязался больше со странами соцлагеря, так как не выдерживал конкуренцию с автомобилями производства ФРГ, Великобритании, Швеции или Франции. Организаторы престижнейших ралли всё больше предпочтения отдавали коротким трассам, а на первое место стали выходить такие показатели как управляемость, быстроходность, маневренность, чем не могли похвастаться ни «Москвичи», ни «Жигули».

Последний международный старт «М-412» состоялся в 1983 году, после чего «Москвич» перешел в статус ветерана автоспорта. 412-я модель выпускалась в Ижевске до весны 1998 года, единичные партии вплоть до 2003 года. В любом случае, «Москвич-412» оставил после себя добрую память. Автолюбители навсегда запомнили его как недорогой, надежный и безопасный автомобиль и хорошую раллийную машину.