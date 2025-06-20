Умер обокравший библиотеку на 11 млрд рублей вор

В Израиле умер Давид Кибири — один из участников кражи ценных манускриптов из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его сын Амир в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине Давида Кибири, покойного нашего отца, деда, брата и дорогого члена семьи», — написал Амир. Его отца похоронят в Тель-Авиве.

Давид Кибири известен тем, что в 1994 году вместе с Ционом Леви обокрал РНБ. В ночь на 11 декабря они вошли во двор библиотеки, перекусили кусачками цепь ворот и через форточку проникли в здание. Ворам удалось украсть из РНБ книги, чью стоимость тогда оценили в 139 миллионов долларов (по нынешнему курсу — 11 миллиардов рублей). Среди них были древние еврейские манускрипты, рукописи эпохи Средневековья и старинные списки с миниатюрами, найденные во время раскопок в Азии.

Леви и Кибири состояли в преступной группе, которая планировала продать похищенные тексты на аукционе в США. Их поймали в Израиле, приговорили к шести месяцам тюрьме и назначили штрафы в размере 13 тысяч долларов (миллион рублей).

Ранее сообщалось, что в 2023 году во Франции троих грузин задержали по подозрению в краже книг Пушкина из библиотек. По версии следователей, они являются членами обширной преступной сети, специализирующейся на краже редких изданий книг русских классиков по всей Европе.