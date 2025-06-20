Почему автор культовой кулинарной книги умерла от голода

В СССР «Книга о вкусной и здоровой пище» была невероятно популярной. Она переиздавалась много раз и стояла на книжной полке у многих хозяек. На советских изданиях не было имени автора и было лишь указано, что издание курировал нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. Но у книги была автор — Елена Молоховец, сирота, выпускница Смольного института благородных девиц, супруга архитектора Франца Молоховца, мать десятерых детей. Эта талантливая женщина посвятила популярной книге рецептов значительную часть жизни, при этом сама умерла от голода в Петрограде.

© Соцсети

Известное нам название сборника «Книга о вкусной и здоровой пище» не было оригинальным. Авторская версия вышла в 1861 году и называлась «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Ее автор, Елена Ивановна Молоховец, стала первой в истории России женщиной, решившей поделиться с широкой аудиторией своими рецептами и хитростями ведения хозяйства.

© Елена Ивановна Молоховец

Часть названия «Средство по уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» появилась неслучайно. Молоховец и правда дала хозяйкам множество советов, помогающих рационально вести домашнее хозяйство и просто экономить. Елена Ивановна считала, что у молодой супруги нет времени на собственном опыте постигать тонкости ведения хозяйства. Пока будет приобретаться опыт, а это годы, корабль семейного счастья может разбиться о скалы быта.

© Самое первое издание знаменитой книги

«Кулинарные пираты» 19 и 20 века

В самое первое издание автор включила более 1,5 тыс. рецептов. Всего книга издавалась 29 раз, и ее общий тираж составил 300 тыс. экземпляров. Выходили в конце 19 и начале 20 века и «пиратские» версии. Мошенники были не прочь нагреть руки на славе Елены Молоховец. Исследователь А. Кравецкий писал об этих подделках так:

«Деятельность мошенников облегчалась тем, что первые издания книги были подписаны не полным именем, а четырьмя буквами „Е. М…цъ“. Московский книгопродавец Иогансон за 500 руб. нанял какого-то учителя, который составил компиляцию и назвал ее „Настоящий подарок молодым хозяйкам“, а на титульном листе вместо имени автора стояли буквы „Е. М…нъ“. Для борьбы с фальшивыми изданиями Елена Ивановна начала подписывать книги полным именем. Это слабо помогало. Вскоре появился „Новый подарок молодым хозяйкам“ Е. Морович, затем „Дорогой подарок молодым хозяйкам“ Малковец и, наконец, „Полный подарок молодым хозяйкам“, в качестве автора которого был указан Мороховцев».

© Одна из многочисленных пиратских версий кулинарной книги

Не менее непорядочно поступили с автором в эпоху СССР. Ее книгу на 90 процентов «содрали» и многократно издавали, начиная с 1939 года. Автор, разумеется, вообще не упоминался. К тому времени Елены Ивановны Молоховец уже не было в живых. Она умерла от голода в Петрограде в 1918 году. Эта замечательная женщина прожила 87 лет и судьба ее совсем не баловала.

Немного об авторе

Елена Молоховец, в девичестве Бурман, родилась в 1831 году в Архангельске. Ее отец — статский советник Иван Ермолаевич Бурман, был чиновником, а мать — домохозяйкой. Но еще подростком Елена осталась круглой сиротой. Она поступила в Смольный институт благородных девиц в Петербурге, который закончила с отличием в 1848 году.

© Советское издание 1954 года

Получив образование, Елена вернулась в Архангельск и вышла замуж. Ее избранником стал Франц Молоховец — известный в свое время архитектор. Вскоре молодая семья переехала на новое место службы мужа, в Курск. Именно в этом городе на юге России впервые увидело свет в 1861 году первое издание кулинарной книги.

Трагическая судьба и страшный финал

В 1866 году семья Молоховец переехала в Санкт-Петербург. Там в 1889 году умер муж писательницы. Женщина пережила супруга на 30 лет. Судьба Елены Ивановны вообще изобиловала трагедиями. Она похоронила 8 своих детей из 10. Умерла Молоховец в декабре 1918, когда в Петрограде царил голод и холод. О пожилой женщине некому было позаботиться. Для советской власти, которая только набирала силу, она была классовым врагом.

О смерти известной всей Российской империи женщины не сообщило ни одно издание. Что можно было ожидать по отношению к утонченной дворянке, советовавшей в своей книге «отдавать шкварки прислуге»:

«Когда это мясо при костях сварится, снять его, изрубить и употребить на фарш для пирожков, караваев, подаваемых к супу, на форшмак и т. п. или отдать прислуге».

«Голова воловья употребляется на студень, для беднейшего класса людей и для прислуги».

«Каждые 10—15 минут сливать в горшочек растопленный жир, пока весь не растопится и не останутся одни шкварки, которые отдать прислуге к какой-нибудь каше».

Это же было неприкрытое декадентство и буржуазность! Молоховец без всяких церемоний похоронили на одном из кладбищ Петрограда и сразу забыли. Но ее книга, продолжила жить отдельно от автора. При СССР ее издавали ежегодно, начиная с 1939 года. Интересно то, что в советской книге рецептов было полно рекламы. Читателям рассказывали о продуктах, выпускаемых в Союзе, которые они вряд ли когда-нибудь видели.

Критика Молоховец в СССР

В послевоенные годы рецепты из «Книги о вкусной и здоровой пище» воспринимались как издевка. В 1957 году поэт Арсений Тарковский написал по этому поводу стих с такими словами:

«Где ты, писательница малосольная, Молоховец, холуйка малохольная, Блаженство десятипудовых туш Владетелей десяти тысяч душ? В каком раю? чистилище? мучилище? Костедробилище? А где твои лещи Со спаржей в зеве? раки бордолез? Омары Крез? имперский майонез?»

Остается добавить, что рецепты из книги Молоховец популярны до сих пор. Их включают в свои сборники многие авторы, некоторые даже упоминая источник. Для страстных поклонников кулинарного искусства Елены Ивановны в Петербурге работает ресторан «Мечта Молоховец». Там можно отведать множество блюд, созданных по оригинальным рецептам.