На менее чем 10% суши Земли проживает более 55% населения планеты. Речь о регионе, который условно можно очертить кругом на карте Азии. Внутри – 4,2 миллиарда человек, за пределами – 3,8.

В круг попадают самые густонаселенные страны: Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Филиппины, Япония. Здесь расположены крупнейшие мегаполисы мира – Токио, Шанхай, Дели, Джакарта. Эти территории характеризуются влажным тропическим и субтропическим климатом, богаты реками и плодородными долинами.

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Причины высокой плотности населения исторические: благоприятные условия для сельского хозяйства, доступ к воде и морям, раннее развитие цивилизаций и интенсивная урбанизация в XX веке. Этот феномен наглядно показывает, насколько неравномерно распределены люди по планете – и как важны природные ресурсы в формировании центров жизни.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.