Как Красная армия сдерживала натиск врага в начале Великой Отечественной

В воскресенье, 22 июня, Россия отдаёт дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. 84 года назад, 22 июня 1941 года, Советский Союз подвергся вероломной широкомасштабной агрессии со стороны нацистской Германии. Несмотря на тяжелейшие удары, Красная армия встретила неприятеля ожесточённым сопротивлением, сорвав немецкий блицкриг. Помимо легендарной обороны Брестской крепости, бессмертной славой покрыли себя воины, оборонявшие Перемышль, Раву-Русскую, Дубно, Лиепаю, берега Дуная и Балтийского моря.

22 июня 1941 года гитлеровцы вероломно напали на Советский Союз. Вражеские войска смогли прорвать оборону Красной армии и вклиниться вглубь территории СССР. Тем не менее на многих участках фронта захватчики встретили ожесточённое сопротивление. Красноармейцы яростно сражались, даже оказавшись в полном окружении.

Помимо легендарной обороны Брестской крепости, на границе Белорусской ССР были и другие центры сопротивления. Вблизи Бреста у деревни Чилеево 22 июня 1941 года стойко сражался 17-й Краснознамённый пограничный отряд 5-й пограничной заставы.

Согласно материалам исторического портала Госпогранкомитета Республики Беларусь, немцы пошли в атаку с применением танков. Под таким натиском советские воины были вынуждены отступить на заранее подготовленные рубежи у Чилеево, что обеспечило им возможность задержать захватчиков.

«Хорошо пристрелянная позиция станкового пулемёта, выдержка и хладнокровие пограничников, подпустивших врага на расстояние действенного огня, не оставили немцам ни одного шанса. На открытом поле остаются лежать много убитых и раненых, в том числе погибший командир роты», — сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.

В следующие несколько часов немцы безрезультатно пытались взять позиции отряда, неся при этом существенные потери и перегруппировываясь. Наступление захлебнулось, и тогда по горстке пограничников вермахт решил применить одно из самых мощных средств поражения в своём арсенале — реактивный миномёт Nebelwerfer.

Осколочно-фугасные снаряды калибра 158 мм сделали своё сокрушительное дело. В живых на заставе почти никого не осталось.

«По большому счёту, это единственный известный в истории Великой Отечественной войны случай применения реактивных установок вермахта по пограничным заставам. И вместе с тем это косвенное признание со стороны противника стойкости и мужества пограничников чилеевской заставы», — отмечается на сайте Госпогранкомитета.

На берегах Сана

Южнее Бреста немцы также встретили сопротивление, которого они никак не ожидали. С 22 по 27 июня 1941 года упорные бои разгорелись за город Перемышль (ныне — Пшемысль, Польша). Советские воины в течение пяти суток удерживали гитлеровские войска и отступили только после угрозы полного окружения города.

В беседе с RT Александр Макушин, историк, эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика», рассказал, что в первый день войны красноармейцы оставили город, но потом смогли вернуть.

«Перемышль состоял из двух частей и был соединён мостом. 22 июня немецкие войска, пользуясь численным превосходством, смогли захватить весь город. Но уже 23 июня 1941 года, на второй день войны, он стал первым освобождённым советскими войсками городом», — рассказал Александр Макушин.

Прикрытие госграницы Советского Союза в районе Перемышля обеспечивала 99-я стрелковая дивизия, в составе которой было около 7 тыс. человек.

В четыре часа утра 22 июня группировка вермахта на западном берегу реки Сан (приток Вислы) после артподготовки перешла в наступление. Некоторые подразделения немцев форсировали водную преграду вброд. После этого завязались ожесточённые городские бои.

«К 17:00 (23 июня. — RT) вся восточная часть Перемышля была очищена от фашистов, которые во время нашей контратаки потеряли не менее 300 человек убитыми и ещё больше — ранеными», — говорится в материалах газеты «Красная звезда».

После установления контроля над городом подразделения Красной армии приступили к восстановлению оборонительных сооружений. В последующие дни советские войска успешно отбивали многочисленные атаки противника.

«С 24 по 27 июня немцы, пользующиеся численным превосходством, трижды входили в город, но закрепиться им не удавалось — их выбивали бойцы Красной армии. Только 27 июня, когда над бойцами 99-й дивизии нависла угроза окружения, только тогда они отступили в направлении к Виннице», — подчеркнул Макушин.

На южных рубежах

В жестокую схватку с германскими захватчиками Красная армия вступила на расположенном неподалёку Рава-Русском направлении (Львовская область). Бои за этот участок Юго-Западного фронта продолжались с 22 по 30 июня 1941 года. Здесь большие потери понесли подразделения 6-й армии вермахта. Как отметил Александр Макушин, для прорыва обороны противник применил «ноу-хау» того времени — огнемётные танки.

«Использовались французские танки, переоборудованные под огнемётные. Огнесмесью они заливали амбразуры советских ДОТов. Немцы собрали всё, что могли, со всей Европы. Фактически на СССР обрушилась коллективная европейская армия», — подчёркивает историк.

Немецкий фельдмаршал Герд фон Рундштедт планировал, что после захвата Равы-Русской в сражение будет введён 14-й моторизованный корпус вермахта. Это должно было произойти к утру 23 июня. Но планы гитлеровского военачальника сорвали бойцы 91-го погранотряда и 41-й дивизии Красной армии под командованием Георгия Микушева.

«Несмотря на яростный огонь немецкой артиллерии, массированные удары бомбардировщиков, полки дивизии совместно с батальонами Рава-Русского укрепрайона и 91-го погранотряда пять дней сдерживали продвижение 4-го армейского корпуса 17-й армии (вермахта. — RT)», — отмечают в Минобороны России.

Дивизия оставила свои позиции только 27 июня по приказу командующего армией и ночью отошла на рубеж восточнее Равы-Русской, где с 28 по 30 июня развернулось одно из самых масштабных танковых сражений в истории Великой Отечественной.

«Под Берестечко, Луцком и Дубно развернулось встречное танковое сражение — крупнейшее с начала Второй мировой войны по числу участвовавших в нём сил. С обеих сторон на участке шириной до 70 км столкнулось около 2 тыс. танков. В небе вели ожесточённую борьбу сотни самолётов», — говорится в материалах Минобороны.

Александр Макушин отметил, что, несмотря на плохую координацию советских танкистов и превосходящие силы противника, немцев во многом удалось задержать благодаря грамотным решениям Константина Рокоссовского, занимавшего должность командира 9-го механизированного корпуса.

Героически сражались воины Красной армии и на самых южных рубежах СССР, включая черноморское побережье на границе с Румынией. 22 июня 1941 года румыно-германские авиация и артиллерия нанесли удары по территории Молдавской и Украинской ССР. Одновременно румынские штурмовые подразделения форсировали реку Прут с целью захвата плацдармов на советской территории.

«В первые два дня здесь разгорелись ожесточённые бои. Не без труда плацдармы, кроме одного в районе Скулян, советскими войсками были ликвидированы», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Более того, 23 июня генерал-майор Пётр Цирульников одобрил высадку десанта на румынском берегу Дуная. Красноармейцы смогли захватить вражеские позиции на мысе Сатул-Ноу. После этого было решено высадить второй десантный отряд — в прибрежном городке Килия-Веке. Операция началась поздно вечером 25 июня 1941 года.

Румынский гарнизон был повержен за несколько часов. Килия-Веке был занят советскими войсками, а к утру 26 июня 1941 года Красная армия заняла плацдарм глубиной до 3 км.

Десантная операция на Дунае считается одним из самых серьёзных успехов Красной армии в начальный период войны. Плацдарм в Килия-Веке был оставлен только к 19 июля 1941 года по приказу вышестоящего командования. Катера и корабли Дунайской флотилии отошли к Одессе.

На берегах Балтики

Достойный отпор немецким захватчикам Красная армия дала и на северо-западных рубежах Советского Союза. С 22 по 28 июня 1941 года советские воины героически обороняли порт Лиепаи (Латвийская ССР). Немецкое командование планировало захватить этот стратегически важный город не позднее второго дня войны.

Лиепаю оборонял немногочисленный гарнизон, в состав которого входили части 67-й стрелковой дивизии генерала Николая Дедаева и бойцы военно-морской базы капитана 1-го ранга Михаила Клевенского. Наступление на них вела 291-я пехотная дивизия вермахта при поддержке танков, артиллерии и морской пехоты. Красноармейцы сдерживали натиск противника, но к 24 июня ситуация сильно осложнилась из-за установления немцами полной блокады города.

«Вместе с войсками сражались жители Лиепаи, руководимые штабом обороны. Только по приказу командования Северо-Западного фронта в ночь на 27 и 28 июня защитники оставили Лиепаю и начали пробиваться на восток», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Позднее, осенью 1941 года, в Балтийском море развернулось ещё одно крайне важное для СССР сражение. Речь идёт об обороне Моонзундских островов (Эстонская ССР), длившейся с 6 сентября по 22 октября. Эта операция была призвана отвлечь часть гитлеровских войск, наступавших на Ленинград.

Германское командование рассчитывало захватить Моонзундские острова в первые дни войны, однако успешные действия Красной армии на Таллинском направлении и активные действия лёгких сил Балтийского флота помешали противнику осуществить эти планы в намеченные сроки.

Выигранное у врага время было использовано советским командованием для совершенствования организации обороны архипелага. Из Таллина к Моонзундским островам смогли выйти корабли Балтийского флота. Однако ситуацию для обороняющихся крайне осложняло то обстоятельство, что они оказались в немецком тылу.

С 6 сентября по 17 октября 1941 года развернулись бои за острова Осмуссаар, Вормси, Моон, Сааремаа и Хийумаа. Особое значение имел остров Сааремаа, поскольку на нём базировались тяжёлые бомбардировщики, наносившие первые удары возмездия по Берлину.

В результате Моонзундской оборонительной операции была существенно ослаблена наступавшая на Ленинград группировка немецких войск. Потери противника составили свыше 26 тыс. убитых и раненых, свыше 20 кораблей и судов, а также 41 самолёт.

Но удерживать архипелаг длительное время не представлялось возможным. 18 октября гарнизон получил приказ об эвакуации на Осмуссаар и полуостров Ханко (Гангут), который СССР арендовал у Финляндии по итогам войны 1939—1940 годов под военно-морскую базу.

Битва за Ханко продолжалась с 26 июня по 2 декабря 1941 года. Как предполагали немцы, захват полуострова должен был обеспечить прикрытие финской группировки войск и помочь в продвижении к Ленинграду. Однако советские воины сорвали планы гитлеровцев. Они не пропустили в Финский залив ни одного крупного вражеского корабля и оттянули на себя значительные силы противника.

«Защитники полуострова и одноимённой военно-морской базы не только не допустили захвата своих территорий, но в ходе длительных активных оборонительных боёв отбили многие финские острова», — подчёркивают в Минобороны РФ.

Густав Маннергейм неоднократно предлагал гарнизону Ханко сдаться. 10 октября 1941 года защитники полуострова подготовили финскому военачальнику красноречивый отказ.

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«Красная армия бьёт вас с востока, Англия и Америка — с севера, и не пеняй, смрадный иуда, когда на твоё приглашение мы — героические защитники Ханко — двинем с юга. Мы придём мстить. И месть эта будет беспощадна!» — ответили моряки и красноармейцы Маннергейму.

По словам Александра Микушина, в первые недели и месяцы вторжения нацисты столкнулись с сопротивлением, какого никогда и нигде не встречали. Героические действия красноармейцев, которые нередко оказывались в окружении и блокаде, помогли выиграть время для подготовки тех рубежей обороны, где в итоге и была остановлена немецкая военная машина.