Почему солнцестояние было так важно для людей во все времена

Удивительные постройки, верования и традиции — что подарило миру такое интересное астрономическое явление, как солнцестояние.

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21 июня особенный день — День летнего солнцестояния. Для обывателя это означает самый длинный световой день в году и самую короткую ночь, а Солнце находится в своей наивысшей точке. После этого события дни начинают постепенно укорачиваться, а ночи удлиняться. А что значит солнцестояние с астрономической и культурологической точки зрения? Для наших предков положение Солнца имело невероятное значение, отразившееся в удивительных постройках, верованиях и традициях. Рассказываем об этом вместе с экспертом — Еленой Владимировной Булычевой, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ.

Солнцестояние как астрономическое явление

© Положение Земли на орбите в моменты летнего солнцестояния (слева), зимнего солнцестояния (справа), осеннего равноденствия (спереди) и весеннего равноденствия (сзади)

Хотя Солнце всегда встает на востоке и заходит на западе, его высота над горизонтом меняется в течение года. Летом оно поднимается максимально высоко относительно горизонта, а зимой опускается до минимума. В момент солнцестояния наше светило кажется застывшим на одном месте — его движение по небосводе практически незаметно. Отсюда и название явления — solstitium, в переводе с латинского «солнце стоит». После летнего солнцестояния гигантская звезда по имени Солнце начинает «опускаться», приближая осень, а после зимнего — «подниматься», принося весну и лето. Отсюда второе название явления: «солнцеворот».

Солнцестояние — это прежде всего астрономическое событие, когда Солнце светит на Землю под самым высоким или самым низким углом. Мы наблюдаем это дважды в году — в июне и декабре. В эти дни Солнце достигает своей высшей и низшей точки на небесной сфере относительно экватора Земли. Это происходит вследствие наклона нашей планеты — угол между осью вращения Земли и перпендикуляром к плоскости ее орбиты вокруг Солнца составляет 23,5 градуса. Именно этот наклон земной оси отвечает за такие «спецэффекты» как солнцестояние, обеспечивает смену времен года и формирует потрясающие в своем разнообразии климатические пояса Земли вместе с их уникальными экосистемами.

Летнее солнцестояние обычно происходит 21-22 июня. Земля, повернутая к Солнцу своим Северным полушарием, интенсивно обогревается и освещается, а живущие за Северным полярным кругом люди наблюдают полярный день. В это время в Южном полушарии, наоборот, наступает зимнее солнцестояние с самой длинной ночью и коротким днем.

Зимнее солнцестояние происходит в Северном полушарии около 21 декабря. В этот день Солнце находится на своей самой низкой точке над горизонтом, а продолжительность света стремится к минимуму. За Полярным кругом царит полярная ночь, так как из-за наклона земной оси Северный полюс оказывается отвернутым от Солнца, в то время как Южное полушарие находится под его прямым воздействием.

Древнейшие сооружения, связанные с Солнцем

© Легендарный Стоунхендж в Великобритании построен с фокусом на Солнце в день летнего солнцестояния

Люди с древних времен были очень внимательны к положению Солнца относительно Земли. С лучами далекого светила всегда были связаны и сельскохозяйственные работы, и режим дня, и уклад жизни всех землян без исключения. Повторяющееся астрономическое событие — солнцестояние — было не только замечено, но и нашло отражение в некоторых архитектурных строениях по всему миру.

Согласно одной из теорий, даже знаменитые Зиккураты древнего Двуречья были созданы для того, чтобы наблюдать за поворотами Солнца и прохождением его над Землей. Такое предположение высказал британский археолог Остин Генри Лейард, который принимал участие в их раскопках на территории древнего Ирака. Эти строения возводились в III-II тысячелетии до нашей эры, и конечно, точных свидетельств об их назначении не сохранилось, отмечает Елена Булычева.

Зато почти ни у кого нет сомнений, что легендарный Стоунхендж в Великобритании построен с фокусом на Солнце в день летнего солнцестояния. Сегодня, как и тысячелетия назад, светило восходит за Пяточным камнем и его первые лучи освещают самое сердце постройки, создавая завораживающее зрелище восхода в каменной арке.

«По мнению некоторых авторов, камни Стоунхенджа показывают астрономический путь, который проходит Солнце, — рассказала Елена Булычева. — Это подтверждает, что древние люди хорошо понимали и представляли, как это происходит».

В Британии и Дании также были обнаружены культовые сооружения, которые, как и Стоунхендж, ориентированы на восход в день летнего солнцестояния.

«На территории Англии археологи еще в начале XX столетия обнаружили обелиски друидов — сооружения, которые возводились на просторной площади. По-видимому, друидские жрецы следили за Солнцем и делали определенные пометки, которые теперь на этих обелисках находят», — рассказала Елена Булычева.

© «Храм из Упсалы»

На территории Скандинавии тоже были обнаружены интересные строения, связанные с наблюдениями викингов за прохождением Солнца по небосводу. В старинном городе Упсала в районе Швеции недалеко от Стокгольма есть очень интересный памятник — так называемый «храм из Упсалы». «Иногда его относят к христианским временам, примерно XI веку, но некоторые ученые считают, что это более ранний период, — рассказала Елена Булычева. — На чердаке этого храма устроено подобие обсерватории. А поскольку скандинавы были еще и прекрасными мореходами, можно предположить, что викинги наблюдали за солнцестоянием, чтобы определить благоприятные дни для начала морских экспедиций. Ведь плавали викинги очень далеко, чуть ли не до Нового света».

На территории нашей страны также находят очень своеобразные строения, например, в Челябинской области, отмечает Елена Булычева. По мнению некоторых археологов, они очень напоминают Стоунхендж. Их возведение тоже могло быть связано с ранними астрономическими представлениями людей.

© Дольмен в селе Возрождение недалеко от Геленджика

Недалеко от Геленджика находится село Возрождение. На его территории археологи обнаружили более 20 дольменов, которые старше пирамид Древнего Египта. Ученые предполагают, что они предназначались для культовых и астрономических действий, в частности, связанных с наблюдениями за положением солнца в периоды зимнего и летнего солнцестояния.

Как солнцестояние отражалось в обрядах и праздниках

© Многие народы чтили определенных богов и героев, с которыми были связаны их представления о летнем солнцестоянии. Для древних греков этот праздник ассоциировался с Гелиосом — богом Солнца, который мчится на своей колеснице, освещая все вокруг

В древних культурах мира дни солнцестояний всегда считались особыми. Люди замечали, что Солнце поднимается в свою наивысшую точку и пытались это явление объяснить. Конечно, древние греки и римляне, древние кельты, германцы и славяне еще не имели глубоких астрономических познаний, но у них были свои наблюдения и мистические представления. Например, они верили, что в этот день происходит схождение солнечной энергии на Землю, начинается бурное цветение растений, просыпается нечистая сила, которую нужно отогнать — с помощью огня, символизирующего Солнце.

Многие народы чтили определенных богов и героев, с которыми были связаны их представления о летнем солнцестоянии. Для древних греков этот праздник ассоциировался с Гелиосом — богом Солнца, который мчится на своей колеснице, освещая все вокруг. Интересно, что календарный год в древнегреческих городах, таких как Афины и Фивы, долгое время начинался именно с летнего солнцестояния, как свидетельствуют записи VII -VI веков до н.э. Более того, начало Олимпийских игр также отсчитывалось от этого астрономического феномена — игры проводились через месяц после солнцестояния. «Символика олимпийского священного огня, олицетворяющего единение, возможно также была связана с Солнцем», — отмечает Елена Булычева. Поклонение очистительной силе огня прочно вошло в традиции разных народов.

© На Пиренейском полуострове и до сих пор в Испании широко отмечается праздник святого Хуана: испанцы верят, что в этот день следует прекратить конфликты и объединиться

Солнцестояние стало символом единства и гармонии. Такие представления, в частности, были на Пиренейском полуострове и до сих пор в Испании широко отмечается праздник святого Хуана: испанцы верят, что в этот день следует прекратить конфликты и объединиться. День летнего солнцестояния стал общегосударственным праздником у многих скандинавских и прибалтийских народов. Например, в Латвии отмечается знаменитый Лиго или Янов день.

Солнцестояние как праздник торжества природы и начала астрономического лета воспринимается большинством народов как удачный момент для создания семьи. В этот день молодые люди искали будущих спутников жизни: с этим связана традиция гаданий в ночь на Ивана Купала. Однако не только славяне, но и жители Прибалтики, а также древние германцы проводили гадания с помощью венков.

© Солнцестояние как праздник торжества природы и начала астрономического лета воспринимается большинством народов как удачный момент для создания семьи. В этот день молодые люди искали будущих спутников жизни: с этим связана традиция гаданий в ночь на Ивана Купала

«Девушки плели венки, символизировавшие Солнце, и, отпуская их по воде, ожидали, что юноша на другом берегу поймает его — это и будет суженый», — рассказывает Елена Булычева. Юноши и девушки прыгали через костры, держась за руки. Если в момент прыжка их руки не размыкались, это считалось знаком счастливого будущего и удачного супружества. Костер олицетворял жизненную энергию.

В день летнего солнцестояния многие народы верили в живительность растений: в погоне за долголетием и целебной энергией природы люди отправлялись искать цветущий папоротник, хотя, как известно, он никогда не цветет, собирали полынь и березу — очищающие средства от нечистой силы, как это предписывали кельтские и древнеславянские языческие традиции.

«Многие мистические представления и обряды древних народов перешли из язычества в христианский мир, вошли в культуру, в фольклор, и по-прежнему продолжают сохраняться», — рассказывает Елена Булычева.

Как и наши далекие предки, мы все еще помним и храним обычаи дня Ивана Купала с его веселыми хороводами, венками, песнями, прыжками через костры и почитанием стихий огня и воды. Во многих культурах в день солнцестояния проводятся обряды, связанные с урожаем: люди благодарят природу за солнечный свет или плодородие земли».