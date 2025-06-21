Народные приметы на 22 июня: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 22 июня 2025 года: что нельзя делать в этот день
По народному поверью, в этот день солнце земле всю силу отдает и наступает астрономическое лето.
Кириллин день - день летнего солнцестояния, потому и прозвали святого "солнцеворотом".
С этой поры крестьяне забывали о заморозках до осени, а у святого Кирилла просили дать ясное и доброе лето, сажали позднюю рассаду, начинали косить и сушить сено. К этому дню поспевает земляника.
22 июня нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения - Солнце может обидеться и лишить своей защиты.
Деткам до года нельзя показывать их отражение в зеркале - он может увидеть нечистую силу.
Нельзя произносить вслух свои планы на будущее, желания, мысли, задумки - они могут никогда не осуществиться.
Нельзя разжигать костры, особенно недалеко от дома.
Нельзя носить черные вещи.