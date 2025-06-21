Князь Рус: почему именно его считали родоначальником Руси

Возникновение Руси принято связывать с князем Рюриком, которого в 862 году призвали к себе новгородцы. Но у древних персов существовала альтернативная версия рождения Руси. Родоначальником вполне мог быть князь Рус, о котором сегодня вспоминают не так уж и часто.

© Картина «Баян», Виктор Михайлович Васнецов (1910)

О чём расскажут летописи

В X веке византийский писатель Симеон Метафраст в своих трудах упоминает некого могущественного вождя Роса, давшего имя воинственному племени росов. В персидских хрониках, созданных примерно в одно время с «Повестью временных лет», встречается уже Рус, младший брат Хазара, первопредка тюрков. Однажды он отправился на поиски места, которое «было бы ему по душе». Рус также упоминается в «Великой хронике о Польше, Руси и их соседях» как брат Чеха и Ляха.

Но более подробный рассказ о потенциальном родоначальнике Руси можно встретить в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске».

«Прежде избрания и приходу Рурикова обитали в пределах российских славенские народы. Во-первых, новгородцы славянами по отменности именовались и город исстари слыл Словенском», – говорится в «Сказании».

Городам – быть

Всё началось с того, что Словен, Рус и их сестра Ильмера отправились с побережья Чёрного моря «по странам вселенныя, яко острокрилаты орли прелетаху сквозе пустыня многи, идуще себе на вселение места благопотребна». Путешествие длилось 14 лет. В итоге они вышли на берега озера Мойско, которое назвали в честь сестры – Ильмень. Словен основал город Словенск (будущий Великий Новгород), а Рус – Руссу, известная как Старая Русса. Впервые эта легенда была записана в XVII веке, но историки считают – в устной форме она могла существовать ещё несколько столетий.

Стоит отметить, что описанная версия – не истина в последней инстанции, а всего лишь одно из множества предположений о происхождении Руси. Историки продолжают активно работать в этом направлении, а поэтому в будущем может появиться ещё несколько гипотез.