В замке XIV века в Словакии нашли «кольцо власти» с сапфиром из Шри-Ланки
Анали показал, что перстень сделан из 18-каратного золота, а камень — 2-каратный корунд, твердый минерал, из которого образуются как рубины, так и сапфиры.
«Основное отличие между сапфирами и рубинами — это их цвет. Рубины красные из-за включения хрома, в то время как сапфиры встречаются в различных цветах», — объяснила Бельяк Пажинова.
Корунд в кольце происходит из Шри-Ланки, которая с римских времен известна торговлей сапфирами. Камень, вероятно, добрался до Центральной Европы через исторические торговые пути через Алеппо или Константинополь.Лев — также редкий пример символического животного мотива на средневековом кольце. Львы в Средневековье были популярными геральдическими животными и считались знаком силы, мужества и королевской власти.
«Епископы были обязаны носить такие перстни в качестве официального символа. Это так называемые "епископские кольца власти"», — сказала Бельяк Пажинова.