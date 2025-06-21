В замке XIV века в Словакии нашли «кольцо власти»

Анали показал, что перстень сделан из 18-каратного золота, а камень — 2-каратный корунд, твердый минерал, из которого образуются как рубины, так и сапфиры.

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«Основное отличие между сапфирами и рубинами — это их цвет. Рубины красные из-за включения хрома, в то время как сапфиры встречаются в различных цветах», — объяснила Бельяк Пажинова.

Корунд в кольце происходит из Шри-Ланки, которая с римских времен известна торговлей сапфирами. Камень, вероятно, добрался до Центральной Европы через исторические торговые пути через Алеппо или Константинополь.Лев — также редкий пример символического животного мотива на средневековом кольце. Львы в Средневековье были популярными геральдическими животными и считались знаком силы, мужества и королевской власти.