Как СССР и Польша едва не начали войну в 1981 году

В странах так называемого социалистического лагеря время от времени случались политические кризисы. Перенос советской экономико-политической системы на почву, пропитанную традициями частной собственности и демократии, порождал хроническое недовольство населения – в первую очередь Советским Союзом, так как было ясно, что именно он – источник бед, а все местные коммунисты – только его сателлиты. Каждый раз, когда начинались внутриполитические волнения, местные коммунисты оказывались полностью лишёнными опоры для сохранения просоветской системы и пытались найти общий язык с оппозицией. В эти критические моменты Советский Союз вмешивался и, чтобы сохранить контроль над конкретной страной, решал вопрос радикально - с помощью военной силы, после чего приводил к власти очередную марионетку, коль прежняя не справилась со своей задачей.

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Войны в соцлагере

Так было в 1953 году в ГДР, в 1956 году в Венгрии (где целый месяц между регулярными армиями СССР и Венгрии шла настоящая война, в результате которой погибли тысячи), в 1968 году в Чехословакии (национальная армия отказалась от вооружённого сопротивления вторжению, но без многочисленных жертв всё равно не обошлось). Это самые известные операции по «сохранению единства социалистического лагеря».

В Польше тоже неоднократно возникали острые внутриполитические конфликты, как в 1956 и 1970 годах. Они сопровождались забастовками и массовыми демонстрациями, которые подавлялись властями. Оба раза правящей безраздельно Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) удавалось самостоятельно разрулить ситуацию, предотвратив вмешательство СССР. Она просто меняла руководителей, и новый лидер давал новые обещания населению. Так, в 1956 году два лидера ПОРП были подряд сняты с должности (в марте Б. Берут и в октябре Э. Охаб). В 1970 году был вынужден уйти в отставку В. Гомулка.

Рост недовольства

В 1970-е годы Польша вошла в полосу экономического подъёма. Но, как известно, так не бывает, чтобы все были в выигрыше, кто-то всегда чувствует себя обделённым по сравнению с другими. У большинства рабочих росло недовольство своим положением, участились забастовки. Кроме того, во взрослую жизнь вступало поколение, которое появилось в результате послевоенного бэби-бума. Послевоенный компенсационный демографический взрыв в Польше был настолько сильным, что властям даже пришлось вводить ограничения: был повышен брачный возраст для юношей - до 21 года.

В 1976 году пошла волна забастовок, не спадавшая уже до введения военного положения. Центром стачечного движения стал Гданьск, уже проявивший себя в событиях 1970 года (когда властями были расстреляны десятки людей). Здесь выдвинулся молодой харизматичный рабочий лидер Лех Валенса, вскоре создавший профсоюз «Солидарность» - консолидированную антикоммунистическую оппозицию, объединявшую миллионы людей независимо от их взглядов - социал-демократических, либеральных или католических. Получалась парадоксальная вещь: против государства, вещавшего, будто защищает интересы рабочих, мощным фронтом выступали прежде всего сами рабочие.

Рост протестов

Наиболее мощные протесты в августе-сентябре 1980 года заставили покинуть кресло руководителя ПОРП Эдварда Герека. Но и новому главе партии Станиславу Кане не удавалось стабилизировать ситуацию. ПОРП пришлось идти на уступки «Солидарности», в том числе политические. Режим начал размываться. В Москве это могли расценить как события в Венгрии в 1956 году или в Чехословакии в 1968-м. Запахло порохом советского вторжения. Надо заметить, что советские войска пребывали в Польше только несколько лет после окончания войны, а затем были оттуда выведены. Здесь располагались лишь коммуникации, связывавшие Советский Союз с Группой советских войск в ГДР, и их обеспечение в рамках коллективной безопасности Организации Варшавского договора (ОВД) возлагалось на Войско Польское.

Но для Советского Союза желание силой восстановить «политический порядок» в Польше осложнялось двумя обстоятельствами. Во-первых, СССР ввязался в затяжную войну в Афганистане. А какое сопротивление, учитывая традиционные двусторонние отношения, окажут поляки Советской армии, было ещё неясно. Это всё-таки не Чехословакия, что доказала ещё Вторая мировая война. Во-вторых, само советское руководство во главе с Л.И. Брежневым, практически не менявшееся со времен, когда было принято решение о вводе танков в Злату Прагу, было уже намного дряхлее.

Ярузельский

Но самым главным обстоятельством оказалось наличие в ПОРП энергичных военных руководителей, готовых пойти на любые меры, чтобы усмирить «Солидарность», и тем самым не дать повода для советской интервенции. В октябре 1981 года пленум ЦК ПОРП отстранил Кани и избрал первым секретарём ЦК генерала Войцеха Ярузельского – сторонника жёстких мер. 3 декабря послушный партии сейм запретил забастовки. В ответ «Солидарность» объявила бессрочную забастовку. В этот момент Ярузельский сделал всё, чтобы убедить Москву: Варшава сама в состоянии справиться с кризисом. Секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов позвонил в Варшаву и обещал Ярузельскому, что Советский Союз не двинет в Польшу войска, если в Польше объявят военное положение.

В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года в Польше произошёл военный переворот, устранивший даже формальное правление по коммунистической «конституции». Вся полнота власти перешла к созданному Военному совету национального спасения. В стране было объявлено военное положение. В момент его введения были отключены все средства коммуникации, которыми могли бы воспользоваться частные лица: телефон, телеграф, почта. Как и при перевороте генерала Аугусто Пиночета в Чили (Ярузельского в военной форме и неизменных тёмных очках тоже сравнивали с Пиночетом), были интернированы все известные оппозиционеры. Число интернированных достигло 10 тысяч человек. При столкновениях с войсками в первые дни после введения военного положения погибли десятки мирных граждан. Задачу подавления гражданского протеста выполнило Войско Польское, оставшееся верным своему командованию. Советские войска, уже готовившиеся перейти границы Польши со стороны СССР, ГДР и Чехословакии, остались на прежних позициях.