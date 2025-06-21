В США медведь-рецидивист проник в дом и напугал маленькую собаку

В городе Монровия, штат Калифорния, США, черный медведь-рецидивист проник в жилой дом, напугал собачку и порылся в холодильнике. Об этом пишет NBC News.

Хищник забрался в дом, сломав дверь, и встретил на пороге 17-летнего пса по кличке Дудл. Медведь ударил его лапой, но тот увернулся. После животные принюхались друг к другу. Дудл облаял медведя и сбежал: он был слишком маленьким для такого противника. Их встреча попала на видео.

Избавившись от помехи, хищник зашел на кухню и открыл холодильник. В этот момент наконец проснулась хозяйка дома — Зои Кэдман. Она не стала ничего делать, и через 20 минут медведь ушел.

На камерах с видеонаблюдения было видно, что на хищнике надет ошейник для отслеживания. Это свидетельствует о том, что его уже ловили на проникновении в чужие дома. Соседка Кэдман Лилли Мартинес рассказала, что этот же медведь лакомился мороженым и пиццей на кухне ее знакомых, а после плавал в их бассейне.

«Это часть жизни здесь», — сказал Остин Харт, другой житель Монровии.

Он объяснил, что город расположен рядом с горами, поэтому в него часто приходят хищники. При этом Харт отметил, что медведи обычно ведут себя дружелюбно.

Представители комиссии по охране дикой природы напомнили, что сейчас черные медведи активно бродят по городам в поисках пищи. Они призвали жителей предгорных районов плотно запирать двери и использовать специальные контейнеры для мусора, в которые не могут залезть медведи.

Ранее сообщалось, что некоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club зарегистрировала новый рекорд. Медведь, подстреленный на Аляске в сентябре 2024 года, оказался самым большим гризли, который стал добычей охотника.