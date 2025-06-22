«Я варил ее мясо в кастрюле». Как пенсионер вогнал в ужас всю Астрахань

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных — и среди них есть осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о киллере-неудачнике Александре Левине, который по ошибке отправил на тот свет четверых человек. Сегодня наш рассказ — об астраханском пенсионере Валерии Полковникове: поздней осенью 2012 года 64-летний мужчина, судимый за педофилию и находившийся в бегах, похитил 12-летнюю школьницу и расправился с ней. Жестокое преступление потрясло город, а сам Полковников стал самым старым россиянином, получившим пожизненный срок.

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Ноябрь 2014 года, окрестности поселка Морской (Астраханская область). Председатель местного СНТ замечает идущих по улице пожилого мужчину и девочку-подростка. В тот момент эта пара не привлекла его внимание, однако пару дней спустя на глаза председателю попадается листовка-ориентировка на пропавшего ребенка — 12-летнюю Нину Курову.

Мужчина вспоминает, что видел похожую девочку в компании незнакомца, — и спешит к участковому, но тот не реагирует на сообщение. Бездействие полицейского приведет к страшным последствиям: время для спасения Нины будет упущено. Останки девочки, замученной и растерзанной педофилом, найдут лишь в январе 2015 года...

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Из своего дома в Трусовском районе Астрахани Нина Курова ушла около 18:00 11 ноября 2014 года после ссоры с матерью Еленой. Уход дочери поначалу не сильно взволновал женщину: она решила, что девочка отвлечется, успокоится и вернется. Однако шло время, настала полночь — а Нины все не было. Тогда Елена забила тревогу.

Вместе с сыном они обзвонили всех друзей школьницы и попытались найти ее на улицах района — но все было бесполезно. Утром 12 ноября мать Куровой обратилась в полицию, сотрудники которой сразу же приступили к поискам ребенка. А вскоре по всей Астраханской области появились листовки с фотографиями исчезнувшей школьницы.

«Приметы без вести пропавшей Нины Куровой: на вид 12 лет, рост 145 см, среднего телосложения, волосы светлые длинные, глаза серо-голубые, нос прямой. Особые приметы: шрам на лбу», — из ориентировки на Нину Курову.

Пропавшую Нину искали сотни человек: полицейские, спасатели, водители общественного транспорта и обычные горожане. Параллельно около десяти волонтерских групп, в количестве примерно 160 человек, проверяли лесополосы, заброшенные здания, чердаки, подвалы, овраги и канализации.

«Появилась свидетельница: знакомая Нины видела ее вечером 11 ноября. Но своей подруге та ничего особенного не сказала. Девочки просто поздоровались и разошлись», — представитель волонтерской группы «АстраПоиск», цитата по изданию «КП».

В ходе опросов местных жителей выяснилось, что одна из женщин видела Нину идущей в сторону Волги — поисковики прочесали несколько километров речного берега, но следов девочки так и не нашли. Вскоре появилась информация, что похожую на исчезнувшую девочку видели около астраханского ТРЦ «Три кота» и в микрорайоне Жилгородок.

Как рассказали очевидцы, школьница якобы подходила к прохожим и просила деньги — так появилась версия, что Нина попыталась найти наличные, чтобы уехать из города. Поэтому девочку стали искать в соседних регионах, а с декабря — и вовсе по всей стране: ориентировки на Нину можно было встретить от Дагестана до Вологодской области.

Но все эти усилия были тщетны: поиски пропавшей школьницы не дали никаких результатов. В порыве отчаяния мать Нины решила обратиться к дочери через соцсети, разместив на своей странице адресованное девочке письмо.

«Нинулечка, моя любимая доченька, прошу тебя вернуться домой. Я очень сильно за тебя переживаю и очень скучаю, ночами не сплю, молюсь, чтоб ты поскорее вернулась», — из поста Елены Куровой.

«Мы поймали его и проучили толпой»

Раскрыть тайну исчезновения школьницы удалось лишь в январе 2015 года: проверяя астраханцев, ранее судимых за преступления против детей, следователи вышли на 64-летнего рецидивиста Валерия Полковникова, дважды судимого за педофилию. К тому моменту мужчина уже находился в СИЗО.

По некоторым данным, отбывая последний срок, Полковников сумел сбежать из колонии и добраться до родной Астрахани — в бегах он провел не один месяц.

В конце осени 2014 года преступник совершил три налета на местные центры микрозаймов, похитив в общей сложности около 100 тысяч рублей.

В частности, 20 ноября мужчина в черной маске ворвался в офис микрозаймов в Советском районе. Угрожая 25-летней сотруднице пистолетом, Полковников потребовал отдать ему все деньги, что были в кассе. А убегая, он оставил на полу пакет, предупредив, что в нем якобы находится бомба. Но как только налетчик скрылся, работница офиса сразу же вызвала полицию.

«Полицейские временно ограничили движение по улице Николая Островского и оцепили прилегающую территорию. Прибывшие взрывотехники ОМОН, обследовав оставленный предмет, обнаружили макет взрывного устройства, не представляющий угрозу», — из сообщения УМВД по Астраханской области.

Сотрудники правоохранительных органов не смогли задержать разбойника по горячим следам, однако им помог случай. Чтобы добыть еду, Полковников решил ограбить ларек в Кировском районе Астрахани. Однако в момент преступления его заметили местные жители, которые сами скрутили преступника и передали полицейским.

«Он у меня через дорогу ларек ограбил. Мы поймали его и проучили толпой. Еще не знали, что он девочку убил», — Владимир Ломакин, житель Астрахани

«Я думал, куда спрятать тело»

Расправу над Ниной Куровой рецидивист Полковников признал на первом же допросе. Как оказалось, беглый уголовник познакомился с девочкой еще летом 2014 года: расстроенная чем-то Нина плакала у лодочной станции, когда ее приметил Полковников, успокоил и предложил свою дружбу.

С тех пор школьница несколько раз встречалась с новым знакомым: они гуляли и беседовали. И когда 11 ноября Нина поссорилась с матерью, она решила связаться с Полковниковым. Тот, как обычно, утешил ее, а потом предложил девочке поехать с ним на его дачу.

«Следствием и судом установлено, что мужчина, встретив потерпевшую около ее дома, предложил проехать с ним в район поселка Морской Трусовского района города Астрахани», — из сообщения СУ СКР по Астраханской области.

Не ожидая ничего плохого, Нина согласилась: вместе они добрались до поселка Морской, где на одном из участков находился котлован, спрятанный за кучами мусора. На дне этого котлована стояла палатка, которая и была «дачей» рецидивиста. Полковников привел Нину в палатку, отобрал у нее телефон и сделал своей пленницей.

Школьница провела в палатке несколько дней. Все это время она умоляла своего мучителя отпустить ее домой, но тот отвечал отказом. А когда Нина стала говорить, что пойдет в полицию, Полковников рассвирепел, схватил нож и трижды ударил им девочку в грудь — ранения оказались летальными.

Немного успокоившись, преступник стал думать, как поступить с телом. Позже на допросах он признавался, что решил приготовить некоторые его части — и питался ими на протяжении двух дней.

«Я думал, куда спрятать тело, чтобы его не нашли. (...) В итоге варил мясо в кастрюле и ел его», — из показаний Валерия Полковникова.

Палатку, окровавленную одежду и останки школьницы Полковников сжег, а то, что не уничтожил огонь, он спрятал.

«Мы надеемся на его наказание»

Между тем вскоре после задержания у Полковникова внезапно отказали обе ноги — он остался инвалидом и на следственном эксперименте находился уже в кресле-каталке. Преступник сам показал место, где спрятал останки девочки.

«6 января были обнаружены останки ребенка, по которым была назначена молекулярно-генетическая экспертиза. Согласно ее выводам, останки принадлежат разыскиваемой девочке», — Андрей Хегай, официальный представитель СУ СКР по Астраханской области.

При этом, несмотря на признания Полковникова в каннибализме, факт людоедства не был доказан — в противном случае мужчину бы признали психически больным и отправили на принудительное лечение, освободив от уголовной ответственности.

«Девочка найдена. Мы надеемся на наказание истинного преступника. Соболезнуем родным и близким ребенка», — Гаянэ Степанян, в 2015 году администратор содружества волонтеров «Поиск пропавших детей».

Большим потрясением для родственников Нины стала новость, что у девочки был реальный шанс спастись. Вскоре после того, как страшная весть облетела весь регион, в полицию обратился председатель СНТ, где нашли останки школьницы. Мужчина сообщил, что в конце осени видел девочку в сопровождении Полковникова — речь об этом шла в начале статьи.

По словам председателя, он дважды говорил про замеченную им Нину участковому, но тот не стал ничего предпринимать, что позже обернулось для полицейского уголовным делом по статье 293 («Халатность») УК РФ. Что касается самого Полковникова, то он понимал, что ему за все его преступления грозит пожизненный срок.

Однако 64-летний уголовник рассчитывал, что на момент вынесения приговора ему исполнится 65 лет: именно начиная с этого возраста, согласно части 2 статьи 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы уже не может назначаться. Но рецидивист просчитался: приговор ему огласили в сентябре 2015 года — за несколько недель до его дня рождения.

«Приговором Астраханского областного суда Полковников признан виновным в убийстве малолетней девочки и в совершении четырех разбойных нападений. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Назначенное наказание считаю справедливым», — гособвинитель на процессе по делу Валерия Полковникова.

В итоге Валерий Полковников не только не сумел избежать сурового приговора, но и поставил своеобразный рекорд, став самым пожилым россиянином, приговоренным к пожизненному лишению свободы.