Народные приметы на 23 июня: что нельзя делать в этот день

По народному поверью, в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей.

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От этого и прозвали святого в народе "знаменным", а еще дату называли "днем призраков". Наши предки не любили этот день, а все знамения шли от лукавого.

Знамения - так называемые неожиданные явления, каждое из которых поддавалось толкованию. Знающие люди старались подготовить себя к случайности и внезапным переменам.

Любой пустяк, на который в другой день не обратили бы внимания, 23 июня обретал пророческое значение.

Несчастье сулили надетая наизнанку одежда, треснувшее коромысло, разбитое зеркало, отвалившееся от телеги колесо. Особенно опасно в этот день увидеть комету - это предвещало большую беду.

Село, в котором в Тимофеев день никому ничего не предвиделось, считали благословенным Господом.

23 июня запрещено злиться - от человека отвернется фортуна, начнется полоса неудач в денежных делах, а также возможны проблемы со здоровьем.

Нельзя жадничать - к жизни в долг.

Не рекомендуется заглядывать в чужие окна - придется отвечать за ошибки другого человека.

Нельзя оставлять незашторенными и свои окошки - счастье уйдет.

Нельзя трогать свои родинки - может беда с близким человеком случиться.

Нельзя брать в руки зеркало - оно может легко разбиться, а это чревато большими проблемами в личной жизни.

Нельзя выносить мусор - случится семейный скандал.

Нельзя оставлять ложку на столе - год будет неурожайным.

Не рекомендуется сидеть в одиночестве дома.