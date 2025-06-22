Народные приметы на 23 июня: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 23 июня 2025 года: что нельзя делать в этот день
По народному поверью, в этот день Тимофей распускает всяких призраков, которые беспокоят людей.
От этого и прозвали святого в народе "знаменным", а еще дату называли "днем призраков". Наши предки не любили этот день, а все знамения шли от лукавого.
Знамения - так называемые неожиданные явления, каждое из которых поддавалось толкованию. Знающие люди старались подготовить себя к случайности и внезапным переменам.
Любой пустяк, на который в другой день не обратили бы внимания, 23 июня обретал пророческое значение.
Несчастье сулили надетая наизнанку одежда, треснувшее коромысло, разбитое зеркало, отвалившееся от телеги колесо. Особенно опасно в этот день увидеть комету - это предвещало большую беду.
Село, в котором в Тимофеев день никому ничего не предвиделось, считали благословенным Господом.
23 июня запрещено злиться - от человека отвернется фортуна, начнется полоса неудач в денежных делах, а также возможны проблемы со здоровьем.
Нельзя жадничать - к жизни в долг.
Не рекомендуется заглядывать в чужие окна - придется отвечать за ошибки другого человека.
Нельзя оставлять незашторенными и свои окошки - счастье уйдет.
Нельзя трогать свои родинки - может беда с близким человеком случиться.
Нельзя брать в руки зеркало - оно может легко разбиться, а это чревато большими проблемами в личной жизни.
Нельзя выносить мусор - случится семейный скандал.
Нельзя оставлять ложку на столе - год будет неурожайным.
Не рекомендуется сидеть в одиночестве дома.