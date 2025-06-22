Лучший ловец шпионов в СССР: чем прославился полковник Зайцев

Полковника «Альфы» Владимира Николаевича Зайцева звали «грозой шпионов». Такое говорящее прозвище он получил, естественно, не просто так. Офицер спецподразделения принял участие в многочисленных операциях спецслужб, во время которых зарекомендовал себя как грамотный, бесстрашный и решительный сотрудник. Так сколько же на его счету вражеских разведчиков?

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Спецподразделение «Альфа», офицером которого являлся Зайцев, создали в пятом управлении КГБ СССР по инициативе Юрия Андропова. От «альфовцев» требовалось обеспечивать безопасность во время обмена политическими заключёнными и на важных мероприятиях государственного и международного значения (например, Олимпийские Игры в 1980 году в Москве).

Попасть в отряд было непросто, но Владимир Николаевич полностью соответствовал строгим критериям. Он служил в ГДР, занимался единоборствами и в 1972 году твёрдо решил связать свою жизнь с органами госбезопасности.

В ноябре 1983 года Зайцеву доверили руководить спасением пассажиров самолёта, захваченного представителями «золотой молодёжи» Грузии. Молодые люди планировали скрыться в Турции, но на их пути оказался Владимир Николаевич. Он лично пробрался в салон воздушного судна и обезвредил нескольких террористов.

Заслуги Зайцева

Описанный случай был далеко не первым в послужном списке Зайцева. В 1977 году он помог задержать вице-консула американского посольства. Владимир Николаевич отличился умением предугадывать действия противника. Но на самом деле он старался лишь учесть все варианты развития событий.

В июне 1985 года «Альфа» задержала авиационного инженера Толкачёва, который на протяжении шести лет отправлял фотографии секретных документов в посольство США. А в августе того же года в поезде «альфовцы» под руководством «грозы шпионов» застали врасплох сотрудника аппарата военного атташе в Лиссабоне – полковника Главного разведывательного управления Сметанина. Выяснилось, что его завербовало ЦРУ.

Далее Зайцев обезвредил военного педагога и генерала ГРУ Дмитрия Полякова, 20 лет «сливавшего» ценные сведения идеологическому противника, майора внешней контрразведки Моторина, майора Геннадия Вареника, полковника научно-технической разведки Мартынова, подполковника Южина.

Зайцев вскоре стал своеобразным «советским брендом». В ЦРУ с подачи «кротов» тут же начинали сомневаться в успехе плана, если узнавали – за дело берётся полковник Зайцев.