«Гигантский скачок» или авантюра: что скрывает NASA?

В годы «холодной войны», когда отношения двух «супердержав», СССР и США, строились исключительно на «гонке вооружений», американцы неожиданно первыми оказались на Луне. И вроде бы все доказательства тому, причем, весьма основательные, были предоставлены… Но и тогда, и сейчас, спустя десятилетия, данный «вояж» Армстронга и Ко считается величайшей авантюрой XX века. Так были ли американцы на естественном спутнике Земли или нет? В нашей статье попытаемся ответить на этот вопрос, который до сих пор волнует миллионы жителей нашей планеты.

© runews24.ru

«Гигантский скачок»

В июле прошлого года в Штатах отмечалась очередная юбилейная «космическая» дата – 55-летие со дня полета на Луну. 20 июля 1969 года американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином высадился на вышеназванном астрономическом объекте. Позже, вплоть до 1972 года, подобных «вылазок» было еще несколько.

На данный момент – это единственные за всю историю человечества полеты на Луну. Практически все они, включая первый с участием «лунных пионеров», до сих пор вызывают массу сомнений. Даже жители США в большинстве своем, судя по проводимым опросам, не верят в подобную космическую «интервенцию». Иначе почему «лунная» программа была свернута? Ведь с начала 70-х больше ни одна американская нога не ступала на поверхность естественного спутника Земли.

Итак, общеизвестно, что в июле 1969 года пилотируемый космический корабль США впервые в истории человечества совершил посадку на поверхность другого небесного тела. Во всем мире известны первые слова, произнесенные Нилом Армстронгом в тот момент, когда он ступил на лунную поверхность.

«Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества!» - сказал тогда американский астронавт.

© Нил Армстронг и Базз Олдрин на Луне // nasa.gov

В тот момент вся планета увидела «лунные» кадры. За несколько часов пребывания на Луне астронавты успели сфотографироваться, собрать образцы лунного грунта и установить флаг США. Однако позже сотни исследователей, изучив «лунные доказательства», неожиданно заявили: американцы мистифицировали полет на Луну. Удивительно, но в это, в первую очередь, поверили жители Штатов.

В 1976 году, как пишет ИА «Регнум», в США появилась книга с сенсационным названием «Мы никогда не были на Луне». Ее автор, американский исследователь Билл Кейсинг, выдвинул и обосновал гипотезу о том, что высадка астронавтов на Луну была подстроена, а «переговоры» астронавтов с Центром управления полетами, видеозапись прилунения и многочисленные фотографии, сделанные якобы на Луне, - созданы в секретных павильонах Голливуда.

Откуда ветер дул?

Примечательно, что после выхода книги Кейсинга в мире появились тысячи сторонников так называемого «лунного заговора». В качестве одного из главных доказательств они приводили секретный приказ НАСА, согласно которому в 1968 году (всего за полгода до миссии «Аполлон-11») из агентства в один день были уволены почти 700 человек. Причем это были не рядовые сотрудники, а конструкторы, занимавшиеся разработками ракеты, которая должна была доставить астронавтов на Луну.

Одним из косвенных доказательств своей правоты сторонники «лунного заговора» считают фотографии и видео, снятые во время экспедиции на Луну. К примеру, на кадрах, где Нил Армстронг водружает на лунной поверхности американский флаг, тот… развевается на ветру, которого на Луне быть не может! А как же лунный грунт, быть может, спросит кто из читателей? Откуда тогда он взялся?

© Скептики не верят, что все это было на Луне! // nasa.gov

«Разве американцы не могли доставить на Землю лунный грунт с помощью своих (не объявленных) автоматических станций?» - писал в свое время российский ученый, доктор физико-математических наук Александр Попов, известный своим скептическим отношением к полету Армстронга и Олдрина.

Более того, изучив «лунные» снимки, поиграв при этом с яркостью и контрастом, ученый заявил, что «на месте, где на фото должен быть космос, появляются тени». Съемки, по его убеждению, проходили в какой-то студии – позади актера-астронавта, скорее всего, был установлен черный экран, а на нем, в отличие от космоса, «хоть какая-то тень да получится».

Примечательно, что Нил Армстронг, прославившийся своей «лунной одиссеей», после полета практически не давал интервью и вел весьма затворнический образ жизни, что тоже, как считают многие интернет-пользователи, наталкивает на определенные мысли.

Лишь в 2012 году, незадолго до смерти, астронавт неожиданно прервал молчание. В эксклюзивном видеоинтервью Алексу Мэллею, исполнительному директору Ассоциации австралийских сертифицированных и практикующих бухгалтеров, Армстронг признался: поначалу он лишь на 50% оценивал вероятность совершить успешную посадку на Луну, а шанс благополучно вернуться на землю в случае успешной экспедиции – на 90%.

© Нил Армстронг // nasa.gov

«Было так много неизвестного при сходе с лунной орбиты к ее поверхности, что еще не было изучено в ходе тестовых полетов, - говорил астронавт. - Было весьма вероятно, что могли возникнуть такие ситуации, которые мы еще не понимали в достаточной степени».

В последовавшие после совершенного им легендарного полета годы Армстронг, по его словам, наблюдал за тем, как позиции НАСА ослабевали, а амбиции уменьшались. Это в итоге и привело к свертыванию «лунной программы». Но так ли все на самом деле? И почему Штатам так необходим был этот полет, пусть даже мнимый?

Не секрет, что в «гонке вооружений», охватившей в те годы США и СССР, у каждой страны были свои достижения, однако в космическом плане Америка катастрофически проигрывала Советскому Союзу. Посудите сами – запуск первого искусственного спутника, первый человек в космосе, первая женщина-космонавт, первый открытый выход в космос – все это было дело рук СССР.

© Ступали ли ноги человека на Луну? // Фото сгенерировано ИИ

Что оставалось Штатам, если, предположим, для реального полета на естественный спутник Земли не было технических возможностей, а «утереть нос» ненавистному «совку» очень уж хотелось… Тем более Голливуд в те времена вполне мог себе позволить любую «космическую мистификацию».