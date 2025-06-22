Гарем турецкого султана: какую «зарплату» получали жены правителя

Гарем турецких султанов – социальный институт с жёсткими правилами, нарушать которые никому не позволялось. Так что рисуемые в воображении красавицы, которые только и мечтают о том, как бы остаться наедине с главным мужчиной, лишь часть бурной жизни этой «структуры». При этом женщин в гареме объединяли деловые отношения, ведь им платили «зарплату».

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Кто в гареме хозяин?

Согласно строгой иерархии, внизу социальной пирамиды находились джарийе – одалиски, далее шли фаворитки султана (гюзде), потом – его жёны (кадын). Руководила всеми процессами в гареме мать государя – валиде-султан, а на его территории могли жить дочери, сёстры и наследники (шахзаде).

Численность «населения» гарема зависела от материальных возможностей султана. Так, Сулейман Великолепный в 1552 году располагал 167 женщинами, Селим II – 73, у Мурада III было порядка 150. Но из них рабынями являлись далеко не все. Многих девушек продавали отцы, так как понимали – их дочери получат качественное образование и будут жить в относительном достатке.

Для повышения статуса достаточно было родить правителю наследника. Такие женщины переводились в отдельные покои, им полагалась собственная прислуга и доход, называемый «на башмачки».

От зарплаты до зарплаты

На одалисках, но только вышедших на «пенсию», могли жениться сановники и царедворцы. Для этого требовалось следующее. Если султан девять лет не притрагивался к девушке, то её отпускали из гарема со статусом свободного человека, обеспечивали хорошим домом и доходами из казны. Можно было также остаться работать при гареме – экономками, нянями, церемониймейстерами. Но также каждая наложница в султанском гареме получала плату – от 6 серебряных акче в день (примерно $518) до 140 – 250 акче ($750). Размер «зарплаты» зависел от круга обязанностей, опыта и стажа.

В деньгах же купались фаворитки-матери детей султана. Так, Роксолана, родившая пять сынов и одну дочь, каждый день получала по 2 тысячи акче ($6000). Следовательно, за год она могла заработать более двух млн. Они также влияли на кадровые решения в гареме, вмешивались в вопросы государственной важности. Но настоящая власть была сосредоточена в руках валиде-султан. С учётом этого, в Османской империи матери государей в обязательном порядке стремились получить качественное образование в сфере госуправления.

Случалось и такое, что султан погибал. Его гарем ни в коем случае не разгоняли, а просто переводили в полном составе в Старый дворец. Все его члены продолжали жить на полном обеспечении казны.