Как водка и старые чулки помогали советским женщинам в хозяйстве

Народная смекалка в СССР ценилась. Лучшие лайфхаки, которые тогда назывались просто «хитростями», публиковались в журналах, а советские женщины делали свои подборки из газетных рубрик «хозяйке на заметку».

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Чулок - всему голова

Никто сегодня не вспомнит ту первую смекалистую советскую хозяйку, которая догадалась хранить лук в старых чулках. Этот способ хранения прошел проверку временем, поскольку прост и эффективен. Если узел завязывать после каждой луковицы, то в такой «колбасе», лук хранится до восьми месяцев.

Если оставить его в холодильнике или просто на подоконнике, он испортится уже через месяц, а то и раньше.

Чулки советские хозяйки использовали не только для хранения лука и картофеля, но и приспосабливали их для других нужд. Например, в качестве фильтра для пылесоса, когда нужно было найти мелкую вещь, для чистки и полировки мебели и обуви, для мытья посуды, для ароматизации помещения (в чулки закладывались корки цитрусовых, или травы). Кусок чулка можно надеть на скалку - тогда тесто не будет прилипать, можно надеть на веник - он не будет распадаться, можно через чулки процеживать варенье и отжимать творог... В общем и целом, капроновые чулки были для советских хозяек изобретением №1.

Были, кстати, в СССР и мужские лайфхаки с чулками. Капрон можно было использовать для просеивания песка, для ремонта сантехники, для формирования канала для шурупов, для набивки подушек и даже для изготовления капроновых ручек для инструментов.

Мясорубка - двигатель прогресса

Мясорубка - тяжелая вещь, простая и надежная, но при всей её простоте даже мясорубку можно «прокачать». Самое эффективное - приспособить к месту крепления ручки дрель. Тогда не придется постоянно крутить ручку. Мясорубка использовалась не только для приготовления фарша, но и для для других заготовок. Например, часто в мясорубке прокручивали хрен. Для того, чтобы запах хрена не распространялся по всей квартире, на мясорубку надевался пакет.

Для того, чтобы заточить притупившиеся ножи мясорубки, хозяйкам советовали прокрутить в ней сухари. Таким образом не только точились ножи мясорубки, но и получались панировочные сухари.

Если же мясорубка все-таки сломалась, то мясо можно потереть на терке, предварительно его заморозив, конечно.

Сохранность продуктов

Продовольственная безопасность отдельно взятой семьи напрямую зависит от того, насколько умело хозяйка умеет сберегать продукты.

Каждая советская хозяйка знала, что хлеб, например, лучше всего сохраняет свои качества в деревянной хлебнице. Если же он хранится в металлической хлебнице, то лежать все равно должен на деревянной доске.

Для того, чтобы томатная паста не начала плесневеть в открытой банке, её рекомендовали посолить и налить в банку немного подсолнечного масла. Маслом же можно было смазать половинку разрезанной луковицы, чтобы она не портилась.

Или такой лайфхак: для того, чтобы при терке чеснока КПД процесса был максимально высоким, нужно просто надеть на терку пакет. Во-первых, таким образом вы убережете пальцы, во-вторых, весь перетерый чеснок останется на пакете.

Пожелтевшее или заветренное сало рекомендовалось перекрутить на мясорубке, убрать в морозилку, а после его можно добавлять в супы или бульоны.

Водка не пьянки ради

Находила неординарное применение на кухне водка. Она является отличным средством для чистки любых стёкол, бриллиантов, кристаллов и прочих прозрачных и отражающих поверхностей. Также водкой хорошо очищаются приклеенные ценники, в случае советского быта - любого рода наклейки, если, конечно, они не были приклеены на сверхпрочный «Момент».

Также водка помогает бороться с накипью и мыльными разводами на кранах и отлично полирует хромированные части сантехники, а также драгоценности.

В быту все сгодится

Каждая хорошая советская хозяйка знала множество хитростей, способных упростить жизнь, сделать еду вкуснее, а рабочие будни ярче. К примеру, потемневшие серебряные украшения отчищались двумя способами. Можно было просто оттереть их зубным порошком или лимоном, а можно в блюдце положить фольгу, насыпать туда соли и залить кипятком, после чего в этой «ванночке» отмочить серебро, которое снова станет блестящим.

Миллион различных применений придумывались для простых прищепок, полиэтиленовая крышка легко снималась с банки при помощи поставленной на неё горячей кастрюли, а орехи, за неимением ступки в доме, легко протирались между двумя терками.

Многие лайфхаки, которыми пользуются и сегодня (и которые помогают сэкономить на сервисе) , появились именно во времена СССР. Так, именно в советское время был найден способ прочистки забитой раковины при помощи соды и уксуса. Химическая реакция обеспечивает хорошую первичную очистку труб.

Вкусности

Мы не станем перечислять 1001 пример кулинарной смекалки, которую проявляли советские хозяйки. Вспомним только пару. Наверняка, многие помнят самодельные леденцами на палочке. Готовились они из пережженного сахара с ванилью, заливаться могли как в специальные формочки, так и просто в чайные ложки, предварительно смазанные маслом.

Также в СССР делались «быстрые торты», основой которых были не коржи (они появились позже), а недорогое печенье (традиционно использовалось «Юбилейное»).