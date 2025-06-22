Туристы сошли с ума за несколько минут. Единственная выжившая молчит уже 30 лет. Какую тайну скрывают горы Бурятии?

Авторитетный мастер горных маршрутов

Летом 1993 года в нашей стране проводилось масштабное мероприятие под названием «Туриада», подразумевавшее многочисленные походы по лесам и горам. Среди участников была команда под руководством Людмилы Коровиной — 41-летнего руководителя Петропавловского клуба туристов "Азимут". За плечами у женщины уже имелись успешные экспедиции в такие места, как Тянь-Шань, Западные Саяны, Северный Урал и Горная Шория. В 1991-м Коровина заслуженно получила почётное звание мастера спорта СССР по пешеходному туризму.

Очередной маршрут, пролегавший в Прибайкальском регионе вблизи хребта Хамар-Дабан, изначально казался несложным испытанием. Все члены группы были хорошо подготовлены, хотя и молоды возрастом — от 17 до 20 лет.

Согласно плану, путь тургруппы проходил от железнодорожной станции Мурино через перевалы Лантгатайских ворот к вершине Хамар-Дабана — Хан-Уле высотой 2371 метр, завершавшись спуском к реке Снежной. Предполагалось преодолеть порядка 70 километров примерно за неделю. А в районе озера Патавое Людмила Коровина планировала встретиться с группой своей 16-летней дочери Наташи, чтобы сопровождать ее в сложнейшем категорийном походе.

Гибельный цикл погодных условий

В воскресенье, 2 августа 1993 года, получив на станции Мурино подтверждение спасателей, группа Коровиной двинулась в поход. Уже первые шаги были не совсем благоприятными — начался сильный ливень, который сопровождал туристов весь дальнейший путь.

В ночь на 3 августа Иркутскую область накрыл разрушительный циклон. Метеорологи зарегистрировали рекордные осадки, продолжавшиеся почти целые сутки. Горные районы пострадали особенно сильно: сильные ветры и резкие температурные колебания усугубляли ситуацию.

4 августа погода немного улучшилась, и группа провела дневку на перевале Лангатуай, запомнившуюся единственным тёплым днём экспедиции. Вероятно, желание быстрее добраться до дочери подтолкнуло Людмилу продолжить путь, несмотря на ненастье. Туристы продолжали двигаться вперёд, пройдя гору Хан-Улу и остановившись вечером этого же дня близ высоты Тритранс.

Решено было остановиться прямо на открытой местности, хотя лес находился всего в четырёх километрах ниже. Спустя годы спасатель Валерий Татарников задавался вопросом: «Что могло заставить опытных туристов вроде Коровиной выбрать столь рискованное место ночлега?»

Ночевка на открытой местности стала для участников экспедиции роковой. Остаться в живых чудом удалось только Валентине Уточенко.

9 августа 1993 года экспедиция украинцев на катамаранах путешествовала по живописной реке Снежной, держа курс к озеру Байкал. Вдруг внимание туристов привлекла фигура девушки, отчаянно жестикулирующей и зовущей на помощь.

«Спасите! Они все мертвы… Все погибли в горах. Сначала они сходили с ума, а потом вдруг скончались буквально за пару минут», — рассказала руководителю экспедиции Александру Квитницкому рыдающая Валентина, показывая на вершину массива Хамар-Дабан.

Таков финал одной из наиболее таинственных катастроф российского туризма — гибели туристической группы Людмилы Коровиной, прозванной впоследствии «бурятским перевалом Дятлова». Так что же на самом деле произошло с членами экспедиции?

Кошмар последнего утра

Как несколько позже расскажет спасателям Валя Уточенко, 5 августа приблизительно в 10 часов утра, положение тургруппы ухудшилось до критического уровня: ливень сменился густым мокрым снегом, небо затянуло облаками. Были потеряны абсолютно все ориентиры. Александр Крысин первым сообщил группе, что промок и чувствует холод. Руководительница приказала собрать вещи и немедленно спуститься к долине реки Снежной. Но едва отряд прошёл десяток метров, как произошла необъяснимая трагедия.

«Сначала упал Крысин. Его пытались поддержать, но он продолжал терять сознание», — рассказывала Валентина.

Позже член поискового отряда Леонид Измайлов, изучавший обстоятельства трагедии, писал:

«У парня появилась пена изо рта и кровотечение из уха. Прямо на глазах у всех состояние здоровья молодого человека стремительно ухудшилось, и вскоре он скончался».

Валентина подошла к Люде Коровиной, стоящей рядом с телом Крысина, после проверки пульса инструктор объявила, что парень мертв. Затем попросила Валю увести Викторию Залесову подальше, но та неожиданно напала на неё и укусила. Девушка уложила пострадавшую к остальным туристам.

Далее последовала цепь странных событий: некоторые из ребят внезапно начали вести себя иррационально, сбрасывая одежду и скатываясь по каменистым выступам. Другие прятались за камнями и закрывались в спальных мешках. Вскоре выяснилось, что ни один из участников группы не подавал признаков жизни. Именно тогда, осознавая невозможность спасти друзей, Валентина решила покинуть опасное место и попытаться самостоятельно достичь безопасного места.

Сорок восемь часов страха

Следующие четверо суток Валентина боролась за свою жизнь в одиночку, преодолевая преграды Хамар-Дабана. Она наткнулась на линии электропередачи и попыталась следовать вдоль проводов, надеясь выйти к жилью. Обнаруженные пустые дома разочаровали её, но помогли приблизиться к воде.

Наконец, доведённая до крайнего состояния, Валентина развесила свой спальник на ветвях кустарника над берегом реки Снежной, таким образом давая сигнал своим потенциальным спасителям. Это случайное спасение обеспечило встречу с группой украинских туристов утром 9 августа.

Только спустя девять дней, 18 августа, информация о происшествии добралась до органов власти. Александр Квитницкий подробно изложил обстоятельства трагедии, полученные от Валентины. Как отметил спасатель Леонид Измайлов, официальное уведомление поступило около часа дня, однако поисковые мероприятия начались лишь спустя три дня, 21 августа.

Страшная находка

27 августа 1993 года поисковая команда, использовавшая авиацию, обнаружила останки погибших туристов на крутом склоне горы Тритранс. Картина, увиденная спасателями, шокировала даже бывалых профессионалов.

«Все тела заметно распухли, глазницы у каждого отсутствовали», — делился впечатлениями участник поисков.

Многие из погибших людей были одеты лишь в лёгкую экипировку, а некоторые вообще находились без обуви. Рядом остались невостребованными тёплые куртки, одеяла и еда, а также сухие продукты, свидетельствующие о достаточном уровне запасов.

Судебно-медицинскую комиссию возглавил специалист республиканского бюро Константин Югов. Основные вопросы экспертов касались причин смерти, наличия возможных отравлений и внешних травм.

«Мы учли специфические обстоятельства происшествия. Высокогорья, суровый континентальный климат с частыми изменениями погоды создали идеальную среду для быстрого наступления смерти вследствие переохлаждения», - резюмировал специалист.

И всё-таки официальная версия оказалась неполной. Почему сразу шестеро здоровых физически взрослых людей погибли одновременно? Чем объяснить такие стремительные симптомы, развившиеся за считанные минуты? Что вызвало признаки белкового истощения организма при наличии нормального количества пищи?

Непонятные факты трагедии

Одним из самых неясных аспектов трагедии является необычное поведение потерпевших непосредственно перед смертью. Хотя существует медицинский термин «парадоксальное раздевание», оно чаще проявляется индивидуально и лишь на последней стадии переохлаждения. Здесь же почти все участники сняли тёплую одежду практически синхронно.

Отдельные специалисты предположили, что причиной могла стать внезапная сосудистая реакция нервной системы, вызванная стрессом и недостатком кислорода. Во время острых кризов подобного характера люди ощущают давление и дискомфорт, что теоретически объясняет стремление избавиться от верхней одежды. Тем не менее многочисленные теории и версии остаются открытыми вопросами, поскольку однозначного объяснения событиям пока нет.

Прошло уже три десятилетия с момента той страшной катастрофы, однако вершины Хамар-Дабана продолжают манить путешественников из разных уголков планеты. Однако район, где произошла трагедия с группой Коровиной, туристы стараются избегать. Гид-проводники утверждают, что в тех местах до сих пор происходят необъяснимые явления — резко изменяется погода, перестают функционировать компасы, ночью раздаются загадочные звуки голосов.

Существует поверье, согласно которому духи гор похитили души погибших путешественников, оставив лишь одну жизнь — Валентины Уточенко, чтобы поведать людям о своей мощи. Она превратилась в живой символ произошедшей трагедии, единственным свидетелем событий, очевидцем которых не предназначалось стать никому другому.

«Я единственная знаю правду о том, что произошло тогда в горах, но некоторые истины лучше унести с собой в могилу», - сказала Валентина в одном из редких интервью.