Парень поймал на свадьбе букет и бросил его обратно невесте

Пользовательница Reddit с ником Dry-Emotion-2237 пожаловалась на своего молодого человека, который ходил без нее на свадьбу своей подруги. Причиной ссоры стала традиционная процедура бросания невестой своего букета.

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«Он вернулся домой и рассказал мне "забавную историю" о том, как невеста не собиралась бросать букет, но он сначала ее уговорил это сделать, а потом сам же его и поймал. Невеста сказала ему: "Ты следующий!", но он в ответ закричал: "Нет, забери это обратно!" и швырнул букет ей», — написала девушка.

Парень счел историю смешной, поскольку все присутствовавшие на свадьбе рассмеялись. Однако его девушка испытала другие эмоции: она расстроилась, так как этой шуткой ее бойфренд не только отверг саму идею обязательств, но и сделал это публично.

Другие пользователи согласились с автором темы, посчитав такое поведение мужчины некрасивым не только по отношению к своей избраннице, но и к невесте, которую он долго уговаривал бросить букет. По их мнению, девушке нужно серьезно подумать над тем, есть ли у нее перспектива построить семью с этим человеком.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал на портале, что порвал с невестой из-за ее пьяного признания после девяти лет отношений. В комментариях пользователи поспорили из-за его решения.