В заповедных землях обнаружили "ведьмин котел"

Редкий и самый сказочный, как его иногда характеризуют, "молодильный гриб", который называют также "ведьминым котлом" впервые за всю историю наблюдений замечен в заказнике Позарым Республики Хакасия.

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Удивительный гриб заметила на охраняемой территории научный сотрудник Института экологии растений и животных Российской академии наук Светлана Мещерягина. Она зафиксировала находку с помощью фотокамеры.

Согласно научной терминологии, этот представитель царства грибов носит имя саркосома шаровидная. Он занесен в Красную книгу России, рассказали сегодня в заповеднике "Хакасский".

Одна из особенностей "молодильного гриба" - желеобразное, похожее на студень содержимое. Внешне он напоминает котелок с неким варевом внутри.

Считается, что начинка плодовых тел саркосомы шаровидной, насыщенная жирными и аминокислотами, способна омолаживать кожу, отметили в заповеднике.