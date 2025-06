Как дорога в Индию пролегла через Московское море

Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

К середине XVI века возникшее на Западе желание открытия новых земель коснулось и Белого моря. Но этот регион уже был исследован русскими людьми много веков назад, и когда на Русский Север пришли западные искатели пути в Индию и Китай, эту эстафету у них переняли русские мореплаватели.

Шли в Китай – нашли Россию

В ряду первооткрывателей той эпохи, таких как португалец Васко да Гама, который в 1498 году первым достиг Индии, обогнув Африку, Христофор Колумб, который искал западный путь в Индию, но в итоге открыл дорогу в Америку, стоит не столь раскрученное имя венецианца Себастьяна Кабота. Он предложил искать путь в Индию и Китай не через юг (как Васко да Гама), не через запад (как Колумб), а через север – точнее, через сибирскую реку Обь, согласно тогдашним представлениям о географии.

С этой целью в 1551 году Кабот инициировал создание в Англии «Торговой компании купцов-путешественников для открытия земель, стран, островов и неизвестных мест» (Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Dominions, Islands and Places unknown). Это была первая британская торговая компания подобного рода, а самой знаменитой из таковых впоследствии оказалась Ост-Индская компания Великобритании.

В мае 1553 года из Лондона вышла снаряженная «обществом купцов-путешественников» экспедиция в составе трех кораблей, задачей которой были поиски северо-восточного прохода в Китай и Индию. Корабли отправились в путь вдоль побережья Норвегии, а затем повернули на юг. Шторм разделил отряд, и два корабля в сентябре 1553 года встали на якорь в устье реки Варзина (сегодня это Ловозерский район Мурманской области). Не будучи готовыми к арктической зиме, их экипажи полностью погибли.

Однако третий корабль благополучно доплыл до Белого моря. В августе 1553 года он вошел в Двинский залив и пристал к берегу бухты Святого Николая. Капитан корабля Ричард Ченслер поехал в Холмогоры, а затем был отправлен в Москву. Так состоялся первый зафиксированный историческими источниками контакт между русским государством и Англией.

В Москве Ченслер был удостоен высочайшей аудиенции и передал царю Ивану Васильевичу письмо от английского короля. В ответ царь предложил англичанам торговые привилегии – возможность свободной торговли с Россией, минуя Ганзейский союз, который в тот момент доминировал на Балтике. Иван IV надеялся, что Россия таким образом выстроит с Англией союз против Польши и Швеции.

Так было положено начало англо-русским отношениям, которые были активными весь XVI век. «Общество купцов-путешественников» было переименовано в Московскую компанию. На целом ряде западноевропейских карт XVII века современное Баренцево море обозначалось под названием Московское море (Mer de Moscovie, Mare Moscoviticum). Скорее всего, это прямое влияние торговых путей Московской компании.

Иван Грозный начал вести переписку с английским королевским двором. Королева Мария Тюдор поддержала англо-русскую торговлю и представила Московской компании монополию на торговлю с Россией. Есть даже версия, что Иван Васильевич, желая еще более укрепить связи с Англией, предполагал жениться на следующей английской королеве – Елизавете I.

В 1584 году по приказу Ивана Грозного в устье Северной Двины был заложен город Новохолмогоры, получивший затем имя Архангельск. Он быстро стал крупнейшим портом страны и ключевым центром торговли с Европой. Через него в Англию шли русские меха, пенька, смола, воск, поташ, а из Англии русские получали ткани, металлы, оружие. До появления Санкт-Петербурга Архангельск оставался главными воротами России в Европу – и не только в Европу.

Поморы и неведомая Бьярма

Уместно вспомнить о тех людях, которые в то время были главными жителями Русского Севера, населяли Архангельск и Холмогоры и которых первыми увидел Ченслер на берегах Русского Севера – о поморах.

Поморы – это свободолюбивые, суровые и находчивые жители Русского Севера. Название «поморы» происходит от Поморского берега Белого моря (между Онегой и Кемью) и очевидным образом связано со словом «море». Поморы осваивали море и его берега, нередко посещали Грумант (нынешний архипелаг Шпицберген), исследовали Баренцев регион, Кольский полуостров и Новую Землю. А главным городом поморов были тогда Холмогоры.

Постепенно поморами стали называть разные группы жителей этого обширного региона, а термин «Поморье» использовался для обозначения почти всего Русского Севера, включая современные Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую области, а также Карелию и Республику Коми.

Чтобы понять, откуда пошли поморы, следует вернуться к истории Золотого века Древней Руси. В XII веке возникло мощное государственное формирование – Новгородская земля, получившее в истории наименование Новгородской республики. Новгородом правил не князь, а вече – народное собрание. После веков общения с викингами новгородцы не могли не унаследовать от них дух свободы, непоседливости и поиска приключений.

В XII–XV веках Поморье считалось владением Великого Новгорода. Таким образом, поморы – это наследники русских землепроходцев, пришедших когда-то из Новгорода на север. Именно наследием Новгорода можно объяснить тот факт, что в Поморье не было помещиков, и даже в XVII веке свободные крестьяне составляли основную часть населения. Они занимались рыбным промыслом, добычей слюды и соли, ремеслами.

Еще в XII веке новгородские землепроходцы выходили в Белое море, основывая поселения вдоль побережья таинственной северной земли под названием Бьярма (или Бьярмия). Эта страна упоминается в древних скандинавских сагах и русских летописях. В сагах описывается, что страна эта была велика и богата – в частности, упоминаются храмы, полные серебра и мехов. Изначально ее описывают на Кольском полуострове, на территории современной Мурманской области или Карелии. В последующих источниках она сдвигается на восток, к южному берегу Белого моря. Затем источники видоизменяют название страны на Пермь и сдвигают ее к Уралу – точно так же в свое время и название Русь кочевало по территории Восточно-Европейской равнины.

Однако Бьярма – слово не русского происхождения. В «Повести временных лет» летописец называет эту землю иначе – Пермь. Она упоминается дважды, в том числе в списке народов между мордвой и печорой. В договоре князя Ярослава Ярославовича с Новгородом (XIII век) Пермь находится рядом с Югрой и Печорой. Пройдет еще несколько веков, и при Петре Первом в России появится город с таким названием – Пермь, но уже в Предуралье.

Русские летописи не дают точного описания Бьярмы, но упоминают торговые связи новгородцев с северными народами. Зато Бьярму упоминают средневековые европейские географы. Очевидно, это была не единая страна, а совокупность разных народов и поселений, расположенных на торговых путях к Уралу и Белому морю.

Известно, что народы Бьярмы сталкивались, воевали и в то же время торговали – в том числе с викингами. Это взаимодействие еще в раннем Средневековье дало импульс традиции, которая существует до сих пор – «циркумполярное кочевое движение ненцев». Уже тогда ненцы объединили своим движением гигантские полярные территории от Кольского полуострова до Таймыра. Таким образом, викинги взаимодействовали с древними оленеводами, побуждая их двигаться вдоль всего северного побережья Евразии.

С теми и с другими взаимодействовали поморы – жители Русского Севера. Торговля и обмен Поморья с Северной Норвегией были столь интенсивными, что в то время возник и использовался смешанный русско-норвежский язык, позволявший норвежцам и русским понимать друг друга.

Русские землепроходцы

Поморы открыли и поддерживали Северный морской путь, расположенный тогда между Архангельском и Сибирью. В начале XVII века к востоку от Ямала ими было основано торговое поселение Мангазея, ставшее важным торговым узлом. Северный морской путь соединял Белое море с Сибирью, сокращая путь до Обской губы, он стал важнейшей альтернативой сухопутным караванным маршрутам.

Будто почувствовав импульс европейских первооткрывателей, поморы принялись за поиск путей на северо-восток. Так в XVI-XVII веках возник феномен русских землепроходцев – людей, которые исследовали новые земли, а заодно присовокупляли их к русской короне.

Помор Семен Дежнев исследовал Северную и Восточную Сибирь, стал якутским атаманом и первым европейским мореплавателем, который прошел Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки.

Ерофей Хабаров в 1649–1653 годах совершил два похода на реку Амур – по сути, к Китаю. Он побывал в Маньчжурии и открыл новые пути к Тихому океану.

Рожденный в Великом Устюге Владимир Атласов возглавил первый поход русских на Камчатку и присоединил полуостров к Российскому государству.

Уроженец архангельского города Каргополя Александр Баранов был первым правителем русских поселений в Северной Америке.

Именно на Русском Севере возникла династия Строгановых, немало сделавшая для развития промышленности на Урале.

Русская традиция великих географических открытий

В освоении Сибири слились две русские традиции. С одной стороны, северный мореходный импульс, который воплощали в себе поморы, наследники викингов и Великого Новгорода. С другой стороны, в Сибирь проникали и с юга, по следам бывшей Золотой Орды – это делали тюркские народы, наследники половцев, и те русские, которые с ними взаимодействовали.

Стремление найти путь в Индию и Китай привело европейских мореплавателей на Русский Север, повлияло на мировую торговлю и культуру, расширило представление о мире и стало дополнительным стимулом для исследования Сибири, освоения берегов Северной Америки. Эпоха Великих географических открытий включает в себя не только покорение Америки, открытие новых путей в Индию, торговлю специями и кругосветные плавания, это еще и освоение Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока. И в этом смысле Россия участвовала в ключевых событиях той эпохи.

Если для испанцев, португальцев, англичан и французов основным путем их мировой экспансии стал Атлантический океан, то для поморов таким океаном оказался Северный Ледовитый. Именно через него поморы нашли выход в Тихий океан, обошли всю Евразию и открыли Америку – не с запада, а с востока.

В те времена Северный морской путь по чисто климатическим причинам не мог стать настолько масштабным торговым путем, как маршруты через Атлантический океан. Однако спустя пять столетий это уже поменялось и меняется на наших глазах – с помощью единственного и самого большого в мире российского флота атомных ледоколов.