Кого в Древней Руси называли «уродом»

Слово «урод» в наши дни воспринимается как серьезное оскорбление. Но в Древней Руси, как ни странно, оно имело исключительно положительное значение. Уродами в русских семьях называли сыновей-первенцев, которые становились продолжателями рода. Именно первому сыну доставался в наследство родительский дом и прилагающееся к нему хозяйство.

© В. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке»

Посвященный богу

Именно на первого сына возлагалась обязанность присматривать за престарелыми родителями. Остальные сыновья, повзрослев, должны были покинуть отчий дом и строить свою жизнь самостоятельно. Поэтому старшего сына называли «уродом», то есть тем, кто остается «у рода».

«Урод» был продолжателем рода и основным носителем генофонда и семейных традиций. Слово «род», «родители» и «урод» не зря имеют один корень. Первого сына посвящали богу Роду, богу-отцу, создавшему все на земле. Ему поклонялись как главному созидателю и защитнику всего живого.

Славяне верили, что первенец находится под защитой Рода, которая обладает самой большой силой. Ребенок, посвященный богу, был особым, и поэтому он сам и его потомки были ограждены от проблем и бед. Получается, что изначально «урод» — посвященный, избранный, особенный.

Имело это слово отношение и к внешности. Одно из его значений — красота. Говорили, что человек «уродился хорош собой», или попросту — «урод». Кстати, такое значение сохранилось в некоторых славянских языках до сих пор. В украинском языке «врода» — это «красота». Первая буква изменена из-за морфологических особенностей языка.

Как слово стало обидным

Со временем значение этого слова изменилось. Сначала так стали называть людей не от мира сего, несущих печать святости. Но с уходом от языческих корней и переходом к христианству люди начали забывать истинное значение слова «урод». Применять его начали к юродивым, божьим людям с физическими и психическими отклонениями. Затем и это значение затерлось, и слово превратилось в обидный ярлык. Так стали величать сумасшедших, дурачков и просто неадекватно ведущих себя людей.

Смена значения слова на диаметрально противоположное не редкость в русском языке. Также произошло со словом «ведьма». Когда-то так называли мудрых, ведающих женщин, знахарок. В Средние века это уже была злая колдунья. В наши дни ведьма — злая, неприятная старуха или просто женщина со скверным характером.