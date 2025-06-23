Почему в авиации борода оказалась вне закона

В последнее десятилетие мир охватила настоящая эпидемия бород. Носить растительность на лице стало стильно и модно в любом возрасте. Но есть люди, которые не могут следовать этому тренду. Это представители сложной и ответственной профессии — пилоты. Возможно, вы никогда не обращали на это внимание, но среди членов экипажей пассажирских авиалайнеров есть мужчины с усами, но нет бородачей.

В подавляющем большинстве авиакомпаний мира пилотам запрещено отпускать бороды. Причем правило это может быть даже не закреплено документально. Просто существует такой запрет и с ним приходится мириться. Отрицательное отношение к бородачам — это не прихоть, а серьезная мера безопасности.

Пресс-секретарь Федерального управления гражданской авиации США в одном из интервью прессе ответил на вопрос, касающийся бород в пассажирской авиации:

«У нас нет такого обязательного правила, как регулярное бритье, но многие все же включают его в свою политику, требуя, чтобы у пилотов не было бород. Нужно это для того, чтобы кислородные маски плотно прилегали к лицу, если появится необходимость их использовать. Мы лишь требуем, чтобы кислородные маски выполняли свою функцию, а остальное — во власти авиакомпаний».

Авиакомпании, которые официально ввели такой запрет, формулируют его по-разному. Например, Delta Airlines заявляет, что выбритый подбородок важен «при необходимости использования кислородной маски для поддержания хорошего прилегания». Примерно также выглядит этот пункт в своде правил для пилотов American Airline.

Год, когда бороды оказались вне закона

Стоит сказать, что враждебно к бородам в авиации относились не всегда. Все началось в 1987 году, когда ученые провели ряд исследований и доказали, что волосы на лице могут помешать быстро надеть кислородную маску. Кроме этого, эффективность этого жизненно важного прибора снижалась из-за плохого прилегания к лицу. Опытным методом эксперты установили, что бородатые пилоты теряли от 16 до 67 процентов кислорода.

Пассажир, страдающий от кислородного голодания из-за веяния моды — это плохо, но не критично. А если это происходит с пилотами, от которых требуется максимально высокая концентрация внимания? Если это экстренная ситуация, то все может плохо закончиться для всех, кто находится на борту.

Кстати, по очень похожей причине немецким военным в Первую мировую войну запрещали носить модные «кайзеровские» усы.