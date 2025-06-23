Как звездные актрисы превратились в злейших врагов

Несколько дней назад ушла из жизни народная артистка России Валентина Талызина. Многие знают ее по роли Вали из «Иронии Судьбы, или С легким паром!». Для друзей и коллег смерть знаменитости стала ударом. Однако Барбара Брыльска отказалась поминать Талызину. Чего исполнительница роли Нади никогда не простит коллеге — читайте в нашей статье.

© Кадр из фильма «Ирония Судьбы, или С легким паром!»

Дружба в кадре и вражда в жизни

Талызина и Брыльска в фильме Эльдара Рязанова сыграли двух подруг. Несмотря на идеальные отношения в кадре, артистки не скрывали своего отношения друг к другу. Однажды они даже подрались после завершения съёмок одной из сцен.

Ни для кого не секрет, что именно Валентина Илларионовна подарила героине Брыльской свой голос. Режиссёр и команда отмечали: у польской артистки слишком низкий голос. Такой не должен быть у нежной и утонченной Надежды. Сама артистка уверена: ее переозвучили из-за южного акцента. Свой голос ее героине подарила Валентина Талызина. Она не только озвучила Надю, но и спела несколько песен.

© Кадр из фильма «Ирония Судьбы, или С легким паром!»

Когда Барбара Брыльска получила госпремию после выхода фильма, Талызина без стеснения отметила, что здесь есть и ее вклад. При этом Валентина Илларионовна понимала, что за озвучивание премий не дают.

Актриса отметила, что польская коллега ее даже не поблагодарила, поскольку считала, что так и было задумано.

Несмотря на это, Брыльска заявила, что не может сказать ничего хорошего об умершей коллеге. Даже на похороны Талызиной артистка предпочла не ехать.

«Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила, даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего никогда не прощу ей», - сказала Брыльска.

Актриса и спекулянтка

Валентина Талызина и Барбара Брыльска враждовали и после съёмок «Иронии Судьбы». Так Валентина Илларионовна во время одного из многочисленных интервью обвинила коллегу в спекуляции.

По словам актрисы, Брыльска привозила из-за границы белье и продавала его. На вырученные деньги кинозвезда приобретала предметы роскоши, особенно она любила картины.

В ответ на это Брыльска назвала Талызину подлой и отметила, что никогда ее не простит за такие слова. Актриса подчеркнула, что всегда хотела подружиться с коллегой, избежать ссор и наладить нормальные отношения, но не вышло.

© Личный архив Барбары Брыльской

Брыльска добавила, что не понимает, из-за чего советская актриса так холодно к ней относилась. Она действительно привозила бельё из-за рубежа, но только то, что ей заказывали подруги. Продавать она ничего не стала, и ей до сих пор обидно, что коллега была о ней такого мнения.

Последние годы

Известно, что незадолго до смерти Валентина Талызина пережила инсульт. Болезнь серьезно подкосила здоровье знаменитости. Усугублял ситуацию рак поджелудочной железы.

Онкология была диагностирована поздно, поэтому шансов на исцеление у артистки не было. Лекарства не помогали. Однако Валентина Илларионовна отказалась ложиться в больницу. Находиться под надзором медиков ей не хотелось. Вместо этого она предпочла остаться дома. Последние месяцы жизни Талызина провела в своей квартире под присмотром родных и близких.

© Личный архив Валентины Талызиной

Несколько лет назад у актрисы диагностировали паралич ног, и она была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Болезнь не стала поводов отказываться от светской жизни.

В интервью Валентина Талызина отметила, что долго лечилась в Китае. Она практиковала иглоукалывание, которое ей навредило. Оказалось, что боль во время процедуры терпеть нельзя, но из-за незнания всех тонкостей артистка не говорила о неприятных ощущениях мастеру. Это ухудшило ее состояние и лишило возможности для полноценного лечения.

Карьера и ирония судьбы

Изначально юная Валя не планировала связывать свою жизнь с творчеством. Она хотела стать преподавателем истории, но поступить не удалось. Затем девушка подала документы в сельскохозяйственный техникум, но там ее внимание привлек театральный кружок. Через пару лет будущая звезда решила поступить в ГИТИС. На тот момент она всей душой полюбила театр и мечтала быть его частью.

© Личный архив Валентины Талызиной

В театре «Моссовета» юная Валя, только что получившая диплом, появилась в 1958 году. В нём она прослужила до самой старости. Даже во время тяжёлой болезни артистка продолжала выходить на сцену. Ее кинодебют состоялся в 1963 году. Начинающая актриса снялась в детективе «Человек, который сомневается». Всего в ее фильмографии более 150 ролей.

Помимо этого, Талызина успешно озвучивала кино и мультфильмы. Так ее голосом говорит мама Римма из «Простоквашино».

Народной артистки не стало 21 июня 2025 года. Ей было 90 лет. Похороны кинозвезды пройдут 24 июня на Ваганьковском кладбище.