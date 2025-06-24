«Год без лета»: какой год на Земле стал самым холодным

1816 год вошёл в историю как «Год без лета» — время, когда мир окутала необычная стужа, а урожаи погибли даже в разгар лета. В Европе и Америке снег выпадал в июне, а морозы доходили до тропиков. Что же случилось? Почему историки до сих пор вспоминают этот год как один из самых странных в истории?

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Виновник катастрофы: Вулкан Тамбора

Всё началось в апреле 1815 года, когда на острове Сумбава (ныне Индонезия) взорвался вулкан Тамбора. Это было крупнейшее извержение за последние 10 тысяч лет — в 100 раз мощнее, чем знаменитый Везувий, погубивший Помпеи. Вулкан выбросил в атмосферу около 150 кубических километров пепла и газов, которые поднялись до стратосферы и закрыли солнце по всему миру. Пепел и сернистые соединения вызвали эффект «вулканической зимы» — глобальное похолодание, которое достигло пика в 1816 году.

Лето, которого не было

В 1816 году погода пошла вразнос. В Европе июнь и июль напоминали зиму: в Швейцарии и Германии выпадал снег, во Франции шли ледяные дожди, а в Англии температура едва поднималась выше 10 °C. В США, в штате Вермонт, 6 июня 1816 года выпало 30 см снега, а фермеры назвали этот год «тысяча восемьсот и замёрз до смерти». Средняя температура на планете упала на 0,4–0,7 °C, но для сельского хозяйства этого хватило, чтобы уничтожить урожай.

В России, особенно в центральных губерниях, тоже было холодно и сыро. Летописи фиксировали неурожаи, а цены на хлеб взлетели. Голод и болезни охватили миллионы людей по всему миру.

Голод, бунты и культурный след

«Год без лета» принёс не только холод, но и массовый голод. В Европе цены на зерно выросли в разы, начались бунты и грабежи. В Ирландии недоедание усилило эпидемии тифа, унёсшие тысячи жизней. В Индии из-за аномальных муссонов начались наводнения, которые привели к вспышке холеры — она позже распространилась по миру.

Но были и неожиданные последствия. В Швейцарии, где из-за дождливого лета группа писателей сидела взаперти, Мэри Шелли написала «Франкенштейна», а лорд Байрон создал мрачную поэму «Тьма». Холодное лето вдохновило на шедевры, которые мы читаем до сих пор.

Почему это важно сегодня?

1816 год напоминает, насколько хрупка наша планета. Одно извержение изменило климат на годы, показав, как природа может повлиять на жизнь миллионов. Сегодня учёные изучают «Год без лета», чтобы понять, как климатические аномалии могут повториться. Например, извержение супервулкана, вроде Йеллоустоуна, могло бы вызвать похожий эффект. А глобальное потепление уже меняет погоду, делая её всё более непредсказуемой.