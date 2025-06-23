Ученые впервые зафиксировали газы, которые могут указывать на существование жизни вне Земли. С помощью телескопа James Webb в атмосфере экзопланеты K2-18b были обнаружены биосигнатуры – соединения, которые на Земле производятся только живыми организмами. Среди них – диметилсульфид, вещество, которое на нашей планете выделяют морские водоросли и планктон.

Планета K2-18b находится в 124 световых годах от Земли, в созвездии Льва. Ее обнаружили в 2015 году. Уже тогда она привлекла внимание плотной атмосферой и следами водяного пара. Новые данные показывают, что концентрация диметилсульфида на планете может в тысячи раз превышать земную.

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Хотя часть специалистов призывает к осторожности – не исключен и небиологический источник газа – вероятность биологического происхождения составляет 99,7%. Теперь ученые ожидают независимого подтверждения с других спутников.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.