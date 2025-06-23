Таинственное золотое кольцо с кузнечиком продали за четыре миллиона рублей

В Лондоне с молотка ушло золотое кольцо-печатка XVI века знаменитого купца Томаса Грешема. Об этом сообщает National Jeweler.

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Средневековое украшение было подарком Грешема Марку Уорнеру — торговцу тканями и ливреями. С одной стороны на нем можно различить герб Уорнеров, а с другой — герб семьи Грешема. Он выполнен в виде зеленого кузнечика. До 2010 года артефакт держала у себя семья, которая получила его в XIX веке.

Таинственное кольцо продали на аукционе за 42 тысячи фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей), что в четыре раза превысило его оценочную стоимость. Оно является частью коллекции колец, которые Грешем — финансовый агент Тюдоров: Генриха VIII, Эдуарда VI, Марии и Елизаветы I — дарил другим купцам. Некоторые из этих украшений находятся в музеях, другие — в руках частных коллекционеров.

По словам сотрудника аукционного дома Фрэнсиса Нобла, историкам до сих пор неизвестно, по какому принципу Грешем выбирал получателей золотых колец. Вероятно, купец дарил украшения тем, в ком видел выгоду для себя. Его герб на внутренней стороне кольца служил напоминанием о том, кому должна быть проявлена лояльность получателя подарка.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель-любитель нашел золотое траурное кольцо XVIII века. Сотрудники музея отметили, что, судя по размеру, кольцо могло принадлежать женщине или подростку.