Вместо бойфренда двусмысленное сообщение девушки получил ее женатый босс

Пользовательница Reddit с ником Early_Operation1625 рассказала о допущенной ею ошибке. Она случайно отправила сообщение с сексуальным подтекстом своему начальнику вместо молодого человека.

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«Вчера мой бойфренд прислал кокетливое сообщение, но я решила его переплюнуть. Ничего откровенного, просто ответила: "Если ты будешь плохо себя вести, мне придется наказать тебя сегодня вечером", [добавив эмодзи с ухмылкой и с каплями воды]. Только я ему это не отправила. Зато отправила своему боссу», — написала автор.

Она добавила, что ее руководитель — 58-летний женатый мужчина, ярый католик, заканчивающий каждую встречу фразой: «Давайте все будем добры друг к другу». Осознание, что она ошиблась, пришло к рассказчице лишь в тот момент, когда босс прислал ей ответное сообщение: «Я предполагаю, что это не для меня».

Ни к каким последствиям для автора эта ошибка не привела, хотя она еще долго сгорала от стыда. Другие пользователи в комментариях рассказали свои истории о том, как они отправляли или получали похожие сообщения. Практически во всех случаях это становилось лишь поводом для улыбок.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она случайно отправила преподавателю личное сообщение и получила неожиданный ответ. Девушка призналась, что в результате задумалась о переезде в другую страну.