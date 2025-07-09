Как актриса Варлей «отблагодарила» режиссера Гайдая

В последние годы многие российские кинозвезды прошлых лет буквально впали в «ностальжи», с головой уйдя в откровенные воспоминания. Причем, касались они не столько их ролей, ярких и любимых зрителями, а личной жизни. Не миновала подобная участь и легендарную «кавказскую пленницу». В своих мемуарах Наталья Варлей, которая ведет сегодня уединенный образ жизни в компании многочисленных кошек, жестко прошлась по многим коллегам. Больше остальных досталось режиссеру, которому, казалось бы, она была обязана всей своей блестящей кинокарьерой. Подробности – в нашей статье.

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Что было, то было…

22 июня заслуженной артистке РСФСР, лауреату Государственной премии РСФСР Наталье Варлей исполнилось 78 лет. Казалось бы, самое время для добрых воспоминаний о былой славе, в лучах которой она начала купаться еще в студенческие годы. Однако обладательница орденов Дружбы и Почета предпочла заинтересовать почитателей своего таланта не пресными размышлениями о том, что было и чего не удалось достичь, а «изюминкой», да еще какой!

В книге мемуаров «Канатоходка», вышедшей из печати в 2018 году, Варлей не только рассказала о своем творческом пути, но и о тех людях, которые ей этот самый путь помогли пройти. В их числе – народный артист СССР Леонид Гайдай. Правда, многих читателей тогда просто изумили откровения пожилой актрисы о якобы имевших место домогательствах со стороны прославленного комедиографа. Было это, по ее словам, на съемках картины «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика».

При первой встрече, как вспоминает в своей книге Наталья Варлей, режиссер, уже прославившийся к тому времени своими короткометражками «Самогонщики» и «Пес Барбос и необычный кросс», а также комедией «Операция «Ы и другие приключения Шурика» показался ей очень серьезным человеком. Однако это знакомство принесло ей не только ценный актерский опыт и грандиозный зрительский успех, но и большое разочарование.

© После этого фильма Варлей проснулась знаменитой

Однажды после празднования дня рождения Александра Демьяненко – актера, исполнявшего роль Шурика, которое приходилось на 30 мая, Гайдай неожиданно вызвался проводить молодую актрису до ее гостиничного номера. Однако этим, по словам Варлей, не ограничился. Без приглашения режиссер зашел внутрь, сел в кресло и выжидательно уставился на нее. В этот момент на пороге появилась супруга Гайдая – актриса Нина Гребешкова, игравшая в комедии роль врача психиатрической больницы, куда доставляли перепившего на свадьбе Шурика.

«Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» - вспоминала Варлей. - Нина Павловна молча вышла. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я встала, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать».

По словам актрисы, у нее в то время была достаточно развитая физическая форма, поскольку она работала эквилибристкой в цирке, поэтому ей не составило труда вытолкнуть из номера хоть и долговязого, но весьма щуплого Гайдая. После чего она закрыла двери на ключ.

© Супруга Гайдая также была задействована в съемках фильма «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика

Именно это, как считает Варлей, и стало причиной того, что роль Нины впоследствии озвучила Надежда Румянцева, а песню о медведях исполнила Аида Ведищева. Хотя сама, актриса, как заверяет, записала свой вариант, который поначалу вполне устроил Гайдая. Однако после инцидента в гостинице, видимо, передумал…

Позже заслуженная артистка России Нина Гребешкова прокомментировала мемуары Натальи Варлей в части, касавшейся ее покойного мужа. Во-первых, киноактриса призналась, что «не читала то, что она там написала». Во-вторых, Гайдай, по ее заверениям, был просто не способен на такое.

Да, ему нравились молоденькие актрисы, которые у него снимались – и Селезнева, и Варлей, и Светличная, он любовался их красотой и женственностью, но ничего лишнего просто не мог себе позволить. По поводу рассказа о якобы имевшем месте домогательстве в отношении Варлей Гребешкова высказалась предельно просто: «Это, наверное, климакс»…

Не дождетесь!

За свою творческую жизнь Наталья Варлей снялась во многих фильмах - «Вий», «Семь невест ефрейтора Збруева», «12 стульев», «Золото», «Три дня в Москве», «Не хочу быть взрослым», «Гостья из будущего», «Волшебник Изумрудного города», «Волкодав из рода Серых Псов» и др. Однако для большинства кинозрителей она так и осталась «студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей» из бессмертной комедии Леонида Гайдая.

Кстати, мало, наверное, кто знает, что голосом Натальи Варлей говорит Вероника Кастро в легендарном мексиканском сериале «Дикая Роза». Ведь Варлей, к тому же, прекрасный мастер дубляжа. А еще она поэтесса, автор нескольких сборников стихов, и певица, записавшая не одно эстрадное песенное произведение. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

Сегодня Наталья Варлей продолжает радовать поклонников своим творчеством – она нередкий гость на ТВ и эстрадных концертах, продолжает сниматься в кино. Не так давно актриса «засветилась» в картинах «45 дней до Победы», «Незабудки», «Не дождетесь!», «Ваша тетя Люси». Практически в каждой из этих лент у актрисы центральные роли. Вот что значит «старая гвардия»!

После нашумевшей истории с мемуарами Наталья Варлей лишь единственный раз была замешана в громком скандале. В 2024 году композитор из Казахстана Юлия Лебедева пригрозила актрисе судом за кражу интеллектуальной собственности. Она утверждала, что написала к юбилею Варлей пять песен, та выбрала две, пообещала исполнить их только один раз и взамен оплатить поездку в Москву.

Выступление сорвалось, праздничный вечер не состоялся. Автор музыки потребовала материальное вознаграждение, аргументировав это тем, что несмотря на отсутствие договора и оплаты, Варлей использует музыку на своих выступлениях.

«Пусть подает, - заявила в свою очередь журналистам актриса. - А она почему мне не отчисляет за мои стихи? Впервые в моей жизни такая история»...

Впрочем, даже такого рода неприятности, как видите, не выбили легендарную актрису из творческой колеи. Однако, несмотря на публичность, Варлей, как сообщает телеканал «360», предпочитает вести уединенный образ жизни. Так, она давно перебралась из душной Москвы в Сергиев Посад, где у нее недалеко от лесного массива собственный дом.

Там «кавказская пленница» предпочитает проводить все свободное время в окружении любимых кошек, которых у нее, по слухам, больше десятка! Не правда ли, самое подходящее место и отличная компания для тихой и спокойной жизни? А может и для новых мемуаров, кто знает...