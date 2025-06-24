«Сталин слишком стар»: как готовились к Параду Победы 1945 года

80 лет назад по Красной площади прошли те, кто выковал победу в долгой и кровопролитной войне. Собранные со всех фронтов молодые, но уже заслуженные ветераны нескончаемыми рядами шли под ливнем и бросали знамена поверженной Германии у ступеней Мавзолея. Как отбирали участников знаменитого парада, почему на него не пустили знаменосца Победы и как Сталин отказался принимать церемонию — в материале «Газеты.Ru».

«Как в атаку, так первый, а на парад — не гожусь»

«Милые! — шептали женщины. — Мы вас четыре года только на картинках в газетах видели. И вот вы идете. Живые!» — так, по словам разведчика Александра Передугина, встречали на улицах Москвы фронтовиков, приехавших на Парад Победы 1945 года.

По замыслу Иосифа Сталина, в параде должны были участвовать представители всех фронтов и родов войск. Кандидатов выбирали строго: рост не менее 180 сантиметров, «грудь в орденах», как вспоминал другой ветеран, генерал армии Валентин Варенников. В приказе по войскам 1-го Белорусского фронта отдельно говорилось, что претенденты должны быть не старше 30 лет. Самым сложным же оказалось не только отобрать участников, но и научить их маршировать — фронтовики не умели ходить красивым чеканным шагом.

© Командование I Украинского фронта на Параде Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года // Яков Халип/РИА Новости

«Наша группа никакой подготовки не имела. Лично я, которому предполагалось открывать Парад Победы и идти впереди сводных полков, никогда под музыку не ходил. Да и строевой подготовкой мне заниматься не пришлось. Заканчивал ускоренное военное училище, четыре года в боях, какая уж там строевая», — подчеркивал в своих мемуарах капитан Степан Неустроев (на тот момент ему было 23 года).

По официальной версии, именно Неустроев с товарищами поднял Знамя Победы над Рейхстагом при захвате Берлина . Группа Неустроева даже успела прилететь в Москву, но в итоге не прошла генеральную репетицию на Тушинском аэродроме. Ее проверял маршал Георгий Жуков и лично распорядился убрать Неустроева (кроме отсутствия опыта, капитана подвело то, что он был ранен на войне в правую ногу, и ему было больно маршировать).

«Я не обиделся, что не буду участником Парада Победы, но про себя подумал: «Как в атаку идти, так Неустроев первый, а вот на парад — не гожусь», — вспоминал капитан.

Остальные бойцы готовились к параду целый месяц. По рассказам современников, они тренировались маршировать в разных частях города, например посреди Ленинградского шоссе. Учились не только днями, но и ночами — ночью можно было выйти на саму Красную площадь, вдобавок, днем тренировки привлекали много зевак.

«Смотреть на нас каждый день собиралось столько людей, что заниматься строевой подготовкой в составе сводного полка было попросту негде. Вот и принял маршал Советского Союза Родион Малиновский решение тренироваться в полночь. Электрики установили дополнительные светильники, прожектористы привезли свои «фабрики света» — на площади стало как днем», — отмечал Перегудин (его полк отрабатывал строевой шаг на площадке перед парком Сокольники).

© Саперы с собаками минно-разыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы, 24 июня 1945 года // Сергей Лоскутов/РИА Новости

В перерывах фронтовики старались успеть погулять по городу. Пока горожане с любопытством смотрели на них, сами военные с интересом разглядывали мирную столицу.

«Москва в июне — Москва первых мирных недель. Пристально вглядывались все мы, фронтовики, в ее родной облик. А в памяти невольно возникала Москва военных лет», — писал еще один участник парада, маршал Андрей Еременко.

В столице победителей окружили особым вниманием, прохожие приветствовали их, обнимали и благодарили. В кафе, где завтракали некоторые солдаты, им оставляли на столе пачки папирос «Казбек», внутри которой всегда лежала вкладка с золотистой надписью «Привет победителям».

«Еду готовили повара из лучших ресторанов. На столах было все, что душа пожелает. В первое время мы, привыкшие к обильному фронтовому пайку, не очень-то обращали внимание на это изобилие. А потом, когда узнали, что жители Москвы до сих пор питаются более чем скромно, по карточкам, стали смотреть на заставленные деликатесами столы по-другому», — обращал внимание Перегудин.

«Пусть принимает парад старый кавалерист»

Изначально предполагалось, что принимать парад будет Сталин, с таким расчетом успели составить инструкцию по проведению мероприятия. Однако за неделю до праздника Сталин передал свое место Жукову. По воспоминаниям последнего, 66-летний генералиссимус объяснил ему, что уже «стар принимать парады» (самому Жукову тогда было 48 лет). В поздней версии мемуаров Жуков уточнил, что на самом деле во время подготовки верховный главнокомандующий упал с коня, поэтому решил просто смотреть парад с трибун. Об этом под большим секретом маршалу, якобы, рассказал сын Сталина Василий.

© Парад Победы в Москве на Красной площади, 24 июня 1945 года. Принимает парад заместитель верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков // Евгений Халдей/РИА Новости

«Случился казус. Третьего дня во время езды от неумелого употребления шпор конь понес отца по манежу. Отец, ухватившись за гриву, пытался удержаться в седле, но не сумел и упал.

При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал — плюнул и сказал: «Пусть принимает парад Жуков, он старый кавалерист», — пересказал Жуков слова Василия.

Командовал парадом другой прославленный маршал, Константин Рокоссовский. Во время церемонии выехать на площадь на конях должны были они оба, Жуков на светлом, а Рокоссовский на вороном. Это выглядело более эффектно и было частью традиции, хотя во время Второй мировой кавалерия уже потеряла свое былое значение. Сам Рокоссовский приводил свою версию, как получилось, что парад принимал Жуков, а не Сталин. По ней, все маршалы «единодушно» просили Сталина принять парад, но тот прямо ответил, что слишком стар, чтобы ездить на коне. В ответ собеседники главнокомандующего напомнили, что парад можно принять на машине, как это делал президент США Франклин Рузвельт.

«Сталин усмехнулся. — Рузвельт — другое дело, у него ноги парализованы были, а у меня, слава Богу, здоровые. Традиция у нас такая: на коне на Красную площадь надо выезжать. — И еще раз подчеркнул: — Традиция!».

Некоторые из участников парада позже признавались, что появление командующих на конях действительно произвело на них особое впечатление.

«Война была во многом войной техники, войной моторов, но не только. Воевали и кавалерийские корпуса... И пусть, въезжая на Красную площадь на конях, Жуков и Рокоссовский соблюдали лишь традиции, мы, стоящие в строю казаков-кубанцев в шеренгах 2-го Украинского фронта, относили это на свой счет. Хорошо. Очень хорошо, что не на танках, а на конях. Замечательная традиция», — указывал в мемуарах офицер советской военной контрразведки «Смерш» Олег Ивановский.

© Иностранные гости, прибывшие на Парад Победы, 24 июня 1945 года // Анатолий Гаранин/РИА Новости

«Только слышно было, как бьется сердце»

И вот наступило 24 июня 1945 года — исторический день, когда после изнурительной подготовки по Красной площади должны были с гордостью пройти победители. Как назло, лишний раз выверенное мероприятие осложнила погода. С ночи воскресенья зарядил дождь, временами «поливал как из ведра», как вспоминал капитан Неустроев, оставшийся на параде почетным гостем. Однако праздник такого масштаба никакой ливень не мог сорвать. Уже к шести утра, сильно заранее, участники заняли исходные позиции под открытым небом.

«Празднично было на сердце! Стояли мы в строю, тихонько переговаривались, чуть не поминутно поправляя друг на друге то башлык, то чуть надвинувшуюся на бровь кубанку... Стекали капли воды по каскам пехотинцев, мокли наши черкески, кубанки и башлыки, темнели, намокая, алые знамена», — описывает Ивановский.

В десять часов над площадью разнеслось: «Парад, смирно!». Из Спасских ворот выехал на коне Жуков, ему навстречу Рокоссовский. Начался объезд войск.

© Парад Победы в Москве, 24 июня 1945 года // Яков Халип/РИА Новости

«Казалось, мы не дышали, только слышно было, как бьется сердце... Мы все переживали за гарцующих в рискованном галопе военачальников. Каменная брусчатка площади была мокрой от дождя, и конь мог легко поскользнуться», — позже делился воспоминаниями Варенников.

Объехав войска, Жуков прочитал торжественную речь с трибуны Мавзолея. От имени партии он поздравил всю страну с «великой победой над германским империализмом» и подчеркнул, что она досталась ценой тяжелых жертв. При этом маршал упомянул, что в начале войны у СССР были неудачи и моменты отчаянного положения, когда даже «друзья за границей» не верили в победу Красной Армии.

«Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом... Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от нашего меча», — подытожил Жуков.

© Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года // Сергей Лоскутов/РИА Новости

После речи маршала над Москвой прогремели 50 залпов артиллерийских орудий и в 10:25 начался начался сам парад. В нем участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов, 1 850 единиц боевой техники. Для всех был определен собственный темп: для пеших колонн 118-120 шагов в минуту, для конницы — учебная рысь, танков и самоходных установок — 10-12 км/ч, для тяжелой артиллерии — 8 км/ч. Части шли в том порядке, как географически располагались фронты Великой Отечественной, с севера на юг.

Одним из самых ярких и неожиданных моментов парада стало появление фашистских знамен. Презрительно опустив их к земле, в специальных перчатках, чтобы не касаться древка голой рукой, красноармейцы проносили их через площадь и бросали перед Мавзолеем.

Всего у подножия последнего было свалено 200 знамен и штандартов поверженной Германии.