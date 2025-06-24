Почему нарком Ежов запретил автомобили с правым рулем

Кажется, что праворульные автомобили недавно появились на дорогах России, когда начали поступать иномарки из Японии, которые перегонялись с Дальнего Востока или привозились транзитом из Европы. Но на самом деле еще с начала 60-х годов в СССР часть машин с правым рулем, выпускаемых на экспорт, использовались и для внутренних нужд.

Зарождение право- и левостороннего движения на дорогах

В Средние века в России правостороннее движение стало обычным поведением на дорогах. В 1709 году датский посланник при Петре I Юст Юль отмечал, что "в России повсюду в обычае, чтобы повозки и сани, встречаясь друг с другом, разъезжались, держась правой стороны". В 1752 году императрица Елизавета Петровна установила в России правостороннее движение для карет и извозчиков.

На Западе первый закон, регламентирующий лево- или правостороннее движение, был введен в Англии в 1756 году для движения по Лондонскому мосту по левой стороне. В 1830 году на первой железнодорожной линии Манчестер — Ливерпуль в Англии было признано левостороннее движение на всех дорогах и железной дороге.

Начало производства

Первые автомобили, которые появились в Европе, а потом и в Российской Империи, имели расположенный справа руль. Это считалось более удобным и безопасным, так как водитель мог спокойно выходить из машины не на проезжую часть, а на тротуар. Кроме того, находясь справа, водитель мог лучше видеть и реагировать на движение пешеходов.

Раньше скорости были невысокими, и поэтому при столкновении с встречным транспортом было мало жертв. Однако, если пешеход решал перебежать дорогу, он мог серьезно пострадать. В СССР в 20-х и начале 30-х годов все автомобили были праворульными, но в 1932 году их производство было прекращено.

Руководство Союза приняло решение остановить копирование западной автомобильной индустрии. Они пришли к выводу, что левое положение руля - более удобное (хотя и менее безопасное для водителя) особенно в условиях правостороннего движения в СССР. До 1937 года праворульные автомобили использовались вместе с новыми леворульными автомобилями, но затем они были запрещены указом наркома внутренних дел Ежова.

Возобновление в 1960-х

В 1960-х годах, когда автомобильная индустрия страны активно развивалась и создавала новые модели машин, было принято решение производить их также и для экспорта. Однако, классические леворульные машины не находили спроса за границей. Поэтому все экспортные модели переделывались под правый руль и имели соответствующий индекс "П" в названии.

Но скоро выяснилось, что и внутри страны велик спрос на такие модификации автомобилей. В некоторых случаях это можно объяснить соображениями профессионального удобства. Так, например, они хорошо подходили для почтальонов. На авто с правым рулем можно было подъехать прямо к тротуару, где обычно располагались ящики для приема корреспонденции. И при этом было даже не обязательно покидать машину. Важно отметить, что так возрастала безопасность профессии почтальона: нагруженный корреспонденцией работник выходил из такой машины сразу на тротуар, а не на проезжую часть.

Еще одним несомненным преимуществом таких машин было то обстоятельство, что делали их на экспорт. Что означало, что, как правило, для их изготовления использовались более качественные материалы и комплектующие. По качеству сборки и техническим свойствам, советские праворульные машины вполне соответствовали европейским стандартам.

И это хорошо видно и на современных дорогах. Ведь многие из этих машин по-прежнему остаются на ходу.