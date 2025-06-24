Чем занимались викинги, кроме войн и грабежей

Когда мы слышим слово «викинги», в воображении сразу возникают картины грабежей, огня и мечей. Дикие бородатые воины с топорами, мчащиеся на своих драккарах, веками оставались символом ужаса для всей Европы. Но кем были эти люди на самом деле? Как они жили, что ели, во что верили и чем занимались в мирное время?

© Кадр из сериала «Викинги»

Столетия в плену у стереотипов

Викинги на протяжении более четырех веков наводили ужас на всю Европу, устраивая дерзкие и опустошительные набеги. В архивах Британии, Франции, Испании и множества других стран сохранились документы, где подробно описывается их воинственный характер, оружие, тактика и невероятная жестокость.

Из-за отсутствия сведений о повседневной жизни рассказы о викингах получились односторонними. Средневековые хронисты понятия не имели, как заморские агрессоры живут, что едят и как проводят свободное время. К тому же особого стремления разобраться в их быте у людей того времени не возникало. Англосаксы называли их данами — по месту, откуда они приплывали. Франки использовали слово Normanni, что означает «жители Севера». Германцы дали им название «люди ясеня», возможно, намекая на их корабли, хотя на самом деле суда викингов строили из дуба. Ирландцы, со своей стороны, применяли два разных термина: Gaill, то есть «чужеземцы», и Lochlannaigh — «жители севера».

© «Битва ирландских воинов с викингами, IX век», иллюстрация Ангуса Макбрайда

В старинных документах скандинавов изображали как варваров и разбойников, жадных и беспощадных. Но сами викинги создавали героические саги и песни о богах и героях, не уделяя много внимания описанию своей повседневной жизни. Реальная картина жизни этих людей начала вырисовываться относительно недавно, благодаря археологам и этнографам.

Как ученые развенчали миф о варварах Севера

Раскопки, проведенные учеными за последнее столетие на территории Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, открыли для всех культуру и быт викингов. К удивлению многих, их мир оказался совсем не таким варварским, каким его привыкли считать. В ходе исследований обнаружили множество интересных предметов: произведения искусства, географические карты, простые навигационные инструменты и даже оригинальные детские игрушки.

© Украшения викингов из Галлоуэйского клада

Оказалось, что северяне отличались большей чистоплотностью по сравнению с другими европейцами. Среди артефактов археологи нашли множество предметов гигиены — гребни, зубочистки, палочки для чистки ногтей и многое другое. Также викинги знали толк в удобной и качественной посуде, которую изготавливали из дерева, глины, металла или кости.

Завоевательные и грабительские походы пользовались популярностью среди северян. Такой образ жизни сформировался из-за сурового климата и ограниченных ресурсов Северной Европы. Но в другие страны викинги отправлялись не только ради наживы. У их путешествий были и более обыденные причины. Например, они активно занимались торговлей, часто удаляясь от родных мест на тысячи километров.

Чем занимались викинги кроме войны

Племена, обитавшие на территории современных Дании и Швеции, успешно совмещали земледелие со скотоводством. У жителей Норвегии дела обстояли сложнее. Хотя они тоже разводили скот, главными занятиями оставались охота и рыбалка. Что касается викингов с острова Исландия, то они полностью зависели от моря и его даров.

В Норвегии животноводство считалось ненадежным занятием. Скотоводы полностью зависели от погодных условий, ведь требовалось запастись кормом на долгую зиму. Из-за этого обитатели самых северных регионов Европы нередко прибегали к полному забою скота, не имея возможности его прокормить.

На небольших участках земли, пригодных для земледелия, в основном выращивали неприхотливые культуры. Например, ячмень и овес, которые шли на пропитание людям и животным, а также служили сырьем для приготовления меда и пива. Охотники искали добычу в горах, лесах и тундрах — оленей, лосей, медведей, кабанов. В реках ловили форель, а в море — треску и сельдь. Викинги даже умудрялись охотиться на китов. Удачная добыча такого морского гиганта надолго обеспечивала поселок едой.

© Почтовая марка: Повседневная жизнь на Фарерских островах в 515-517 годах в эпоху викингов

Викинги были не только воинами, но и искусными ремесленниками. Кузнецы ковали мечи и инструменты, ювелиры создавали украшения с замысловатыми узорами, а ткачи производили прочные ткани. Эти изделия ценились не только дома, но и за границей.

Торговля играла огромную роль в жизни викингов. Они отправлялись в далекие земли, чтобы обменять меха, мед или янтарь на шелк, специи или серебро. Их корабли бороздили реки и моря, соединяя Скандинавию с Европой, Азией и даже Ближним Востоком. Городские рынки, такие как в Хедебю или Бирке, кипели жизнью: здесь торговали, обменивались новостями и заключали сделки.

Рацион воинственных жителей Севера

Так как охота и рыбалка в северных регионах часто зависели от случая, викинги придумали множество способов хранения мяса и рыбы. Они не только сушили, солили и замораживали припасы, но и использовали специфические кулинарные технологии, прославившие скандинавскую кухню на весь мир.

Основным меню любого скандинава были мясо или рыба. Также в рацион входили молочные продукты: масло, мягкие сыры и кисломолочный напиток под названием скира. Из злаков готовили каши и похлебки. Овощи на столе викингов встречались крайне редко. Только в X веке в некоторых местах начали выращивать капусту, а до этого обходились водорослями.

Мясные блюда чаще всего готовили на вертеле или решетке. Также было распространено запекание мяса и рыбы в ямах с углями или в печах, сложенных из камня. Викинги ели дважды в день — в полдень и вечером, но при необходимости могли позволить себе перекус. Алкоголь они употребляли в любое время суток, даже утром. Но вечером все же пили чаще и больше. После обильных возлияний мужчины нередко засыпали прямо за столом или под ним. Это воспринималось как норма и никого не смущало.

Голод был нередким гостем на землях викингов: порой массовый мор мог продолжаться несколько лет. Из-за неурожая или череды неудачных охот поселения зимой оставались с минимальными запасами пищи. В таких случаях скандинавы прибегали к крайним мерам. Чтобы спасти воинов и женщин, из поселка выгоняли на верную смерть стариков, а младенцев топили.

Викинги и физический труд

Вопреки сложившимся стереотипам, не все викинги ходили в военные походы. Большинство вели спокойную оседлую жизнь и старались избегать путешествий. Бывало, что крестьянина или охотника обстоятельства вынуждали примкнуть к военной дружине. Иногда, попробовав тяжелую долю воина, мужчина решал вернуться к мирной жизни. Для многих скандинавов странствия были необычным и пугающим мероприятием. Обычно люди проводили всю жизнь в одном поселении и его окрестностях.

© Исландская деревня викингов: современная реконструкция

Воины вели куда более обеспеченную и беззаботную жизнь, чем остальные. Из походов они привозили богатую добычу и трэллей — пленников, которых обращали в рабство. Рабы жили рядом с хозяевами, нередко под одной крышей, и выполняли самую грязную и тяжелую работу. В рабство попадали не только иностранцы, но и местные жители.

Поскольку разные королевства, семьи и поселения скандинавов часто враждовали между собой, в рабство попадали даже соотечественники. По некоторым данным, около 10 процентов всего населения находились в рабстве. Трэллы были абсолютно бесправными, и их жизнь ничего не стоила для хозяина. Они не несли ответственности за свои действия — за все отвечал их владелец. Помимо рабов существовал также рынок наемной рабочей силы — батраков. Они работали добровольно за деньги, пищу и кров.

© Кузница викингов

В отличие от других регионов Европы, у скандинавской знати работа не считалась чем-то постыдным. По сохранившимся сведениям, правитель норвежского королевства Рингерике Сигурд Свинья работал в поле наравне с рабами и батраками. Именно за это он получил свое прозвище.

«Длинные дома» и общественные туалеты

Викинги жили в традиционных жилищах, называемых лангхусами, что означает «длинный дом». Это были приземистые строения, иногда вкопанные в землю, с большими двухскатными крышами, покрытыми дерном. Окон в них не было, а двери делали небольшими, чтобы сохранять тепло зимой. До 9 века «длинный дом» представлял собой одно большое помещение длиной 10–30 метров, где проживали несколько семей. Такие дома вмещали не только родителей с детьми, но и бабушек, дедушек, а иногда даже рабов и скот.

© «Длинный дом» викингов (современная реконструкция)

Позднее жилище начали делить перегородками на отдельные помещения: спальни, кухню, кладовые, трапезные залы. Из-за плохой вентиляции в воздухе витало множество запахов, в том числе не особенно приятных. Можно также предположить, что в таких «коммунальных» жилищах было довольно шумно. Но внутри жилище выглядело не таким мрачным, как может показаться. Викинги украшали стены тканями и резными деревянными панелями. Женщины ткали яркие покрывала, а мужчины вырезали узоры на мебели.

Викинги, обитавшие на севере Норвегии, помимо больших домов иногда строили небольшие избы-стьюги. В таких домах пространство делилось на спальню и кухню. У входа оборудовали тамбур, который помогал сохранять тепло. Обычно топили по-черному: в центре дома размещали очаг, а над ним устраивали отверстие для дымохода.

Туалеты у викингов могли быть разными. Иногда просто выделяли угол в доме, где выкапывали яму или ставили деревянное ведро. Бывали и отдельные туалетные домики, обычно предназначенные для нескольких семей. Суббота считалась днем мытья — отсюда и скандинавское название этого дня недели. Мужчины-викинги часто обесцвечивали волосы и бороды, считая светлые оттенки более привлекательными. Женщины заплетали волосы в сложные прически и носили красивые украшения.

Семья и общество: основа жизни викингов

Семья у викингов была центром всего. Мужчины и женщины делили обязанности: мужчины охотились, рыбачили или уходили в походы, а женщины управляли хозяйством, воспитывали детей и даже могли владеть землей. Дети с ранних лет учились помогать по хозяйству. Мальчики осваивали ремесла или воинское дело, а девочки учились ткать, готовить и управлять домом.

Интересно, что женщины в обществе викингов пользовались большей свободой, чем в других культурах того времени. Они могли владеть собственностью, разводиться, наследовать имущество и даже становиться воительницами. Хозяйка дома носила связку ключей на поясе — это был символ ее власти над хозяйством. При этом сексуальные традиции викингов отличались относительной свободой: добрачные отношения не считались постыдными, а многоженство было допустимо для состоятельных мужчин.

Общественная иерархия викингов строилась на трех основных сословиях: ярлы (знать), карлы (свободные крестьяне и ремесленники) и треллы (рабы). Социальная мобильность была возможна — удачливый воин или торговец мог подняться по общественной лестнице. Особое место в обществе занимали скальды и рунические мастера, которые пользовались уважением независимо от происхождения.

Принятие важных решений происходило на тингах — народных собраниях, где свободные мужчины обсуждали законы, разбирали споры и выбирали предводителей. Такая форма демократии была довольно прогрессивной для своего времени. Семейные связи и родственные узы играли ключевую роль: кровная месть считалась священным долгом, а честь рода ценилась выше индивидуальной жизни.

Досуг суровых викингов

Викинги умели не только работать, но и отдыхать. В долгие зимние вечера они собирались у очага, чтобы послушать саги — истории о героях, богах и удивительных приключениях. Поэты-певцы, которых называли скальдами, пользовались большим уважением в обществе. Викинги ценили искусство слова не меньше, чем мастерство в бою. Скальды сочиняли саги, которые передавались из поколения в поколение, сохраняя историю и мифологию северных народов.

© Скандинавские боги Браги (бог-скальд) и Идун на картине Нильса Бломмера.

Северяне любили праздники и знали, как их организовать. Даже в трудные времена они находили повод для радости. Большинство торжеств приходилось на осень, когда заканчивался сбор урожая и проводился забой скота. Зима тоже была богата праздниками — в это время работы становилось меньше, и люди отдыхали, навещая друг друга. Йоль, или праздник середины зимы, сопровождался обильными пирами, песнями и танцами.

На праздники часто приглашали гостей из соседних поселений. Такие мероприятия могли продолжаться несколько дней. Викинги не ограничивались одними лишь застольями — они устраивали спортивные игры и состязания. В соревнованиях участвовали не только мужчины, но и женщины. Они соревновались в фехтовании, стрельбе из лука, верховой езде, плавании и метании камней.

© Кость для игры викингов из музея в Копенгагене

Среди интеллектуальных развлечений стоит упомянуть кости и хнефатафл (или просто тафл). Правила этой игры, к сожалению, утеряны, но археологические находки позволяют предположить, что она чем-то напоминала шашки. Тем не менее, любым играм скандинавы предпочитали песни и задорные танцы. До наших дней сохранилось множество саг, песен и легенд, которые продолжают вдохновлять авторов фэнтези и исторических романов.

Во время праздников между гостями нередко вспыхивали схватки, в том числе с использованием оружия. У викингов существовал культ насилия, и даже незначительные словесные перепалки могли перерасти в поединок или закончиться убийством. С помощью силы решались личные конфликты, а также споры о земле и имуществе. Для этого проводились специальные поединки — хольмганги.