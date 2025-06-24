Сколько раз Земля была на грани гибели

Наша планета пережила миллиарды лет, полных катаклизмов, которые могли стереть всё живое с её лица. От астероидных ударов до климатических кризисов — Земля не раз оказывалась на краю пропасти. Но сколько таких моментов было, и какие из них были самыми опасными?

© Unsplash

Пермское вымирание: Великая катастрофа (252 млн лет назад)

Около 252 миллионов лет назад Земля пережила самое страшное вымирание в своей истории. Погибло до 96% морских видов и 70% наземных животных. Причина? Гигантские извержения вулканов в районе современных Сибирских траппов. Они выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа, вызвав глобальное потепление, закисление океанов и нехватку кислорода. Жизнь на планете едва выстояла — это был настоящий апокалипсис.

Астероид, убивший динозавров (66 млн лет назад)

Все слышали про астероид, который погубил динозавров. Около 66 миллионов лет назад в Землю врезалось небесное тело диаметром 10–15 км, оставив кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан. Удар вызвал цунами, пожары и «ядерную зиму» — пыль закрыла солнце, вызвав похолодание. Погибло около 75% видов, включая динозавров. Но мелкие млекопитающие, предки человека, выжили, дав жизни второй шанс.

Супервулкан Тоба: угроза человечеству (74 тыс. лет назад)

Примерно 74 тысячи лет назад извержение супервулкана Тоба в Индонезии едва не поставило точку в истории человечества. Пепел и газы вызвали «вулканическую зиму», температура упала на 3–5 °C, начались неурожаи и голод. Учёные считают, что популяция людей сократилась до нескольких тысяч человек — это называют «генетическим бутылочным горлышком». Наши предки выстояли, но это был один из самых опасных моментов.

Малый ледниковый период: голод и холод (XIV–XIX века)

С XIV по XIX век Земля пережила Малый ледниковый период. Температура в Европе и других регионах упала на 1–2 °C из-за снижения солнечной активности и вулканических извержений. Это привело к неурожаям, голоду и эпидемиям, таким как чума. Цивилизация не погибла, но для миллионов людей это были тяжёлые времена, когда выживание стало настоящим подвигом.

Ядерная угроза: карибский кризис (1962 год)

В XX веке люди сами едва не уничтожили Землю. В 1962 году, во время Карибского кризиса, мир оказался на грани ядерной войны между СССР и США. Если бы конфликт перерос в полномасштабный, ядерные удары могли вызвать «ядерную зиму», уничтожив города, экосистемы и миллиарды жизней. К счастью, здравый смысл победил, но это был момент, когда человечество заглянуло в бездну.