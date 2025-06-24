Как на самом деле работает «закон подлости»

Закон подлости, также известный как закон Мерфи, гласит: "Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так". Этот закон, хотя и не является научным принципом, является наглядным примером того, как наше восприятие мира может быть искажено из-за нашей склонности замечать и запоминать негативные события. Но какие люди чаще всего становятся жертвами закона подлости?

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Согласно исследованию, проведенному Дэвидом Майером и его коллегами из Университета Мичигана, люди, которые часто становятся жертвами закона подлости, обычно обладают определенными чертами характера, такими как низкая самооценка, пессимизм и склонность к тревоге. Эти люди часто ожидают, что с ними произойдут неприятности, и, как результат, они часто притягивают их к себе.

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Кроме того, исследование, проведенное Лорой Карстенсен и ее коллегами из Университета Стэнфорда, показало, что люди с высоким уровнем невротизма (т.е. те, кто склонен к негативным эмоциям, таким как тревога, раздражительность и депрессия) чаще становятся жертвами закона подлости. Это может быть связано с тем, что невротические люди часто фокусируются на негативных аспектах ситуации, что усиливает их веру в закон подлости.

Также стоит отметить, что люди, которые часто становятся жертвами закона подлости, могут иметь недостаточные навыки принятия решений и управления временем. Исследование, проведенное Барбарой Минцберг и ее коллегами из Университета Макгилла, показало, что люди, которые часто откладывают дела на потом или не могут эффективно распределить свое время, часто сталкиваются с непредвиденными проблемами и трудностями. Это может создать иллюзию закона подлости, так как эти люди часто оказываются в ситуациях, когда что-то идет не так.

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С другой стороны, люди с высоким уровнем самоконтроля и умением принимать решения, как показывает исследование Роя Баумейстера и его коллег из Университета Флориды, реже становятся жертвами закона подлости. Это может быть связано с тем, что они способны предвидеть и предотвращать потенциальные проблемы, а также более эффективно справляться с непредвиденными трудностями.