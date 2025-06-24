Как в русском языке появилось слово «негодяй»

Обидное слово «негодяй» знакомо каждому. Так называют людей, склонных к подлым или просто асоциальным поступкам. Называя человека негодяем, особенно незаслуженно, мы наносим ему серьезное оскорбление. Совершенно очевидно, что произошло это слово от определения «негодный». Но на самом деле история этого неприятного термина гораздо сложнее и интереснее. Когда-то оно не было обидным и имело совсем другое значение.

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Истоки слова «негодяй» нужно искать в Российской империи, а точнее, в ее армии. Тогда не было сложной классификации пригодности к военной службе, как сегодня. Все рекруты проходили простую комиссию, которую зачастую проводил даже не медик, а просто офицер. Призывники делились всего на две категории: годен и негоден. Но выглядели они в те времена как «годяй» и «негодяй».

© Военные времен императора Николая I

В толковых словарях 19 столетия описано значение этого слова: «Негодяй — рекрут, оказавшийся непригодным к воинской службе». Да, «негодяй» — произошел от слова «негодящийся». Но появилось оно не в армейской среде и гораздо раньше, чем Россия стала империей. В старинных книгах есть упоминание, что слово это употребляли в 15 столетии, причем как имя собственное.

Образовалось оно таким же образом, как и некоторые другие старинные русские имена. Некрас — от «некрасивый», Невзор — от «незрячий». Получается, что Негодяй — негодный для какого-то дела. Прилагательное же «негодный» имеет еще более древние корни. В древнерусском словаре И. И. Срезневского говорится, что «негодный», то есть неприятный, неугодный, было в ходу еще в 11 веке.

«Негодь царская»

В «Словаре русского языка 18 века» этому прилагательному дается уже более широкое определение. Во времена Екатерины II негодным могли назвать человека непорядочного, безнравственного, развратного. То есть оно уже приобрело ярко выраженную негативную окраску. С военной службой в то время это слово не было связано.

«Словарь русских народных говоров» рассказывает нам, что в разных уголках Руси существовали похожие слова. Среди них «негодивец», «негодник», «негодь». Последнее ближе всего к «негодяю». Появилось оно в 19 веке на Среднем Урале и уже применялось в армейском лексиконе. «Негодью царской» там называли как раз парней, непригодных по состоянию здоровья к службе. Было у слова «негодь» еще одно значение. Так в народе называли лентяев, бездельников.

А вот писатель Максим Горький в начале 20 века дал слову «негодяй» свое определение: