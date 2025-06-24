Почему русские не отмечают 40-й день рождения
Русские единственные на планете не радуются приближению сорокового юбилея. Данный день рождения они предпочитают вообще проигнорировать. Считается, что чем меньше поздравлений получает юбиляр, тем лучше. Но откуда такое суеверие?
Сакральное множество
Число 40 имеет очень много негативных ассоциаций. Так, Всемирный потоп длился 40 дней, после физической смерти столько же душа скитается по Земле, прежде чем отправиться в рай или ад.
Слово «сорок» попало в русский из польского языка, и изначально означало связку меховых шкурок. Позже на Руси таким образом стали обозначать некое абстрактное множество («сороконожка», «сорок сороков») и изобилие. Можно предположить, что суеверие возникло в результате стремления защитить «самый изобильный год жизни» от злых духов и сглаза.
Мученическая репутация
В православной традиции особо чтили Сорок Севастийских мучеников, воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру. День их памяти являлся одним из самых важных православных праздников и даже получил в народе неформальное название «Сороки». Не исключено, что как раз из-за этого число 40 приобрело в русской традиции определённый «мученический» подтекст. Ну а со временем он распространился и на другие аспекты жизни – например, празднование дня рождения.