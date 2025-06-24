«Жрать»: откуда у русских появилось это слово

Глагол «жрать» в современном русском языке употребляется в значении «есть». Правда, звучит он грубо и вульгарно, поэтому использовать его в повседневной речи не рекомендуется. Но так было не всегда.

Пища для ума

В первой половине XIX века глагол «жрать» употребляли по отношению к человеку и не боялись при этом прослыть грубиянами. Этим словом пользовались известные писатели и поэты в своих произведениях.

А вот более привычный сегодня глагол «есть» всего несколько веков назад считали простонародным словечком. Его любил использовать Александр Пушкин, благодаря которому «есть» в итоге приобрело нейтральную окраску.

Лингвист Владимир Колесов утверждает, что именно в пушкинские времена «жрать» стало обозначать не просто «принимать пищу», но и «жадно есть» или даже «пить» (например, алкоголь).

Существует версия, согласно которой глагол «жрать» существовал в русском языке и ранее. Он мог трансформироваться от древнерусского слова «жьрати», которое, в свою очередь, произошло от «gьrati» и «gъrdlo», означающего горло. Следовательно, наши предки могли употреблять слово для обозначения процесса поглощения пищи.

Новая жертва

Правда, некоторые исследователи предлагают, что глагол «жрать» произошёл от слова «жрец». На первый взгляд эти два слова, действительно, довольно созвучны. Кстати, ещё одна близкая по звучанию лексема – «жертва». В языческие времена «жрать» означало «приносить в жертву». С едой оно начало ассоциироваться из-за того, что после жертвоприношения жрецы нередко сами ели мясо убитого животного.

В грубое и оскорбительное слово «жрать» превратилось после прихода христианства. Приверженцы нового религиозного течения основательно взялись за то, чтобы как можно скорее искоренить всё, так или иначе связанное с язычеством. Жертвоприношение стало считаться непозволительным ритуалом, так же как и процесс употребления пищи после этого.