Корейская война: как она проходила и почему о ней стали вспоминать

Ровно 75 лет назад, 25 июня 1950 года, началась корейская война — один из самых разрушительных конфликтов после Второй мировой. Жертвами боевых действий стали более трех миллионов человек, весь Корейский полуостров был разбомблен. Кроме того, это было первое масштабное столкновение в рамках холодной войны: с одной стороны — США и их союзники по НАТО, с другой — многочисленные китайские «добровольцы» при частичном прикрытии советской авиации. Однако истоки конфликта гораздо глубже и уходят во внутренние корейские противоречия. С начала специальной военной операции на Украине западные аналитики все чаще сравнивают происходящее с событиями в Корее, обсуждая «корейский сценарий» как один из возможных вариантов урегулирования. Почему началась война на Корейском полуострове, чем она отличается от украинского кризиса и почему так называемый корейский сценарий там неприменим, в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

© Lenta.ru

«Лента.ру»: Почему многие зарубежные и российские эксперты сравнивают конфликт на Украине с корейской войной? Насколько эти параллели обоснованны?

Константин Асмолов: К этой параллели есть много вопросов. Для западных и южнокорейских экспертов корейская война — это «ужасное вторжение красных на мирный и беззащитный Юг». Эта формулировка используется для навязывания ложных и идеологизированных аналогий.

Корейская война — это интернационализированная гражданская война, которую ошибочно считают прокси-конфликтом между СССР и США. Но ее корни лежат не в противостоянии сверхдержав, а во внутрикорейских противоречиях.

И причины этой войны принципиально отличаются от событий, приведших к конфликту на Украине.

Хронология корейской войны 1950-1953 годов

14 августа 1945 года. США предлагают провести границу зон оккупации Корейского полуострова по 38-й параллели. На севере размещаются советские войска, на юге — американские.

15 августа 1948 года. Южная часть полуострова провозглашает себя Республикой Корея (РК).

9 сентября 1948 года. На севере образуется Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).

25 июня 1950 года. 100 тысяч солдат армии КНДР переходят 38-ю параллель и начинают наступление.

28 июня 1950 года. Сеул занимают северокорейские войска.

12 сентября 1950 года. Северокорейцы контролируют почти весь полуостров, кроме периметра вокруг порта Пусан.

27 июня 1950 года. Совбез ООН принимает Резолюцию 83, разрешающую отправку войск против КНДР.

15 сентября 1950 года. Войска ООН под командованием Дугласа Макартура высаживаются в Инчхоне.

25 сентября 1950 года. Войска ООН берут Сеул.

Конец октября 1950 года. Почти вся территория КНДР оккупирована.

25 октября 1950 года. В войну вступает Китай, отправляя добровольческий контингент.

Конец декабря 1950 года. Боевые действия отбрасывают силы ООН южнее 38-й параллели.

4 января 1951 года. Китайские войска занимают Сеул.

14 марта 1951 года. Войска ООН вновь отбивают Сеул.

11 апреля 1951 года. Президент США Гарри Трумэн увольняет Дугласа Макартура с поста командующего контингентом ООН за неподчинение и ядерные инициативы. После этого американская риторика становится менее воинственной.

14 июня 1951 года. Линия фронта стабилизируется.

10 июля 1951 года. В Кэсоне начинаются переговоры о перемирии.

27 июля 1953 года. Подписано соглашение о перемирии между КНДР, Китаем и ООН. Южная Корея его не подписывает, но де-факто признает.

А в чем тогда заключаются причины корейской войны?

До конца Второй мировой Корея была японской колонией. В 1945 году полуостров оказался под совместным управлением СССР и США, а линия разграничения оккупационных зон прошла по 38-й параллели. Предполагалось, что в будущем пройдут выборы и будет создано единое государство.

Но ситуация пошла по иному сценарию. Одиозный южнокорейский политик и впоследствии первый президент Республики Корея Ли Сын Ман активно продвигал идею «форпоста борьбы с коммунизмом». В итоге на Севере и Юге прошли отдельные выборы, и возникло два государства, каждое из которых считало себя единственно легитимным и было уверено, что на другой половине марионеточный режим, который скоро падет. После этого и лидер КНДР Ким Ир Сен, и Ли Сын Ман начали обращаться к СССР и США за поддержкой в объединительной кампании — и получали отказы.

При этом еще до 25 июня 1950 года, принятой даты начала войны, на границе происходили вооруженные стычки с использованием артиллерии и авиации, а в Южной Корее действовало партизанское движение. Это, а также вывод Кореи и Тайваня из американского оборонного периметра в речи государственного секретаря Дина Ачесона, стало решающим фактором, повлиявшим на согласие Иосифа Сталина поддержать атаку со стороны КНДР.

Заметим, что главным лоббистом войны со стороны КНДР был второй человек в стране — вице-премьер, руководитель «местной» фракции Трудовой партии Кореи и глава МИД Пак Хон Ён («Великий Учитель»), пользовавшийся почти равным с Ким Ир Сеном («Великим Вождем») статусом. Он, возможно, продвигал силовой сценарий в надежде стать лидером объединенной Кореи. База его сторонников была на Юге полуострова, и в случае победы Ким Ир Сена оттерли бы от власти. Был ли он сам уверен в том, что восстание вот-вот случится, или осознанно дезинформировал Ким Ир Сена, Сталина и Мао — вопрос.

На Юге Ли Сын Ман выступал с еще более жесткими заявлениями о «скором сокрушении коммунизма» и, более того, позиционировал будущую войну как священную войну коммунизма и демократии, в которой уничтожение КНДР было только первым этапом, выдвигая территориальные претензии не только к Северу, но и к китайской Маньчжурии и советскому Приморью как частям будущей Великой Кореи.

Все эти факторы серьезно отличают корейскую войну от конфликта на Украине — СВО началась как межгосударственное противостояние, а не как внутренний кризис.

«Нулевой этап» корейской войны

В отличие от КНДР, Южная Корея не контролировала полностью ситуацию внутри государства, где Трудовая партия сохраняла позиции, а также развернулось партизанское движение. Как отмечает Константин Асмолов, его масштаб был сопоставим с борьбой Кореи за независимость от Японии, тем более что у власти на юге остались многие чиновники, назначенные еще колониальной администрацией.

Партизанская борьба сопровождалась периодическими диверсиями, стычками с южнокорейской армией, а также серией бунтов.

Самой известной и трагической страницей тех событий стало восстание на острове Чеджудо 1948 года, которое было подавлено войсками с особой жестокостью. По данным ряда экспертов, в результате карательной экспедиции сил Южной Кореи погибло порядка 10 процентов островитян. Сегодня это событие трактуется как акт геноцида.

Один из ведущих американских историков корейской войны, Аллан Миллетт, называет партизанскую борьбу тех лет, восстание на Чеджудо и пограничные сражения «нулевым этапом» конфликта. В 1950 году Северная Корея решит начать войну из-за надежды на помощь повстанческих отрядов и полномасштабное восстание по всей стране, которое произойдет после того, как армия КНДР возьмет Сеул. Но восстания, которое обещал Пак Хон Ён, не случилось.

Но ведь конфликт на Украине тоже во многом интернационализирован?

Да, но в случае Кореи интернационализация шла по совершенно иному принципу.

Во-первых, КНДР начала войну с одобрения не только СССР, но и Китая, и зачастую финальное слово было за Мао Цзэдуном. Это хорошо видно, если читать документы того времени не в обрезанной версии.

Во-вторых, в начале войны у США не было экспертов по региону. Американская сторона была сильно зависима от советников из Южной Кореи, а те, кто говорил по-английски, формировали картину происходящего и представляли народное недовольство происками Москвы и Пхеньяна.

Когда конфликт начался, в США испугались, ожидая развития ситуации по принципу домино: Северная Корея нападет на Южную, затем Китай — на Тайвань, а СССР — на Японию.

Кроме того, участвующие стороны тоже отличались...

Да, конечно. На Украине конфликт идет между Западом, поддерживающим Украину, и Россией, а также республиками Донбасса, которые до осени 2022 года были отдельными образованиями.

А в корейской войне сначала воевала армия КНДР против Южной Кореи, затем пришел контингент ООН, более чем на 80 процентов состоявший из американцев. Позже в бой вступили китайские «добровольцы», которых было более 700 тысяч человек.

Фактически война между двумя Кореями превратилась в конфликт между Китаем и США.

Южнокорейская армия, кстати, проявила себя слабо: массово расправлялась с мирным населением и, как правило, разбегалась при приближении противника. В карательных операциях участвовали «молодежные корпуса» — полукриминальные структуры, на счету которых военные преступления, включая так называемую корейскую Катынь. Эти формирования в чем-то напоминают украинские добробаты.

Насколько ситуация в международной политике перед началом корейской войны была похожа на ту, что предшествовала конфликту на Украине?

Начало холодной войны остановило советско-американскую коммуникацию и сделало невозможными выборы, которые могли бы сохранить единство полуострова. После этого каждая сторона стала видеть в другой воплощение коварных планов. При этом Южная Корея была отнюдь не беззащитной жертвой, как это часто преподносится. К войне Сеул готовился, но Ли Сын Ман, который 40 лет прожил в США, собирался воевать руками Запада, понимая, что его собственная армия не годится для чего-то, кроме зачисток.

Современный мир отчасти напоминает эпоху холодной войны, но проводить прямые аналогии все же рискованно.

Мы живем в период глобальной турбулентности: старый миропорядок уходит, а контуры нового еще не определены. Возвращается логика блоков, усиливается разделение политического, экономического и информационного пространств.

Что интересно — ситуация на Корейском полуострове сейчас больше напоминает холодную войну. И Север, и Юг имеют соглашения о взаимопомощи с ядерными державами: Южная Корея — с США с 1953 года, Северная — недавно заключенный договор с Россией. Именно в соответствии с ним КНДР отправила силы для участия в операции по освобождению Курской области. Кроме того, у Севера есть договор 1961 года с Китаем.

А это значит, что нападение на любую из двух стран будет рассматриваться как нападение на ядерную державу. В такой ситуации, несмотря на локальные инциденты и гонку вооружений, переход к тотальной войне маловероятен.

Это означает, что даже если формально победная для США война превратит КНДР в декорации к Fallout, то в Америке не будет Нью-Йорка. И такая цена будет неприемлемой.

Это контрастирует с ситуацией на Украине, где идет региональный конфликт средней интенсивности с затяжной эскалацией.

Вы ранее отмечали, что политика Республики Корея по отношению к КНДР в ряде аспектов напоминает курс Украины в отношении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В чем именно вы видите сходство?

Если в 2024 году КНДР окончательно отказалась от идеи объединения с Югом, то в конституции Республики Корея до сих пор прописано, что ее территория занимает весь полуостров.

Согласно южнокорейскому Киева к Донецку и Луганску, до того как они стали частью России.

Если бы СВО велась исключительно между Украиной и республиками Донбасса при поддержке России, такую ситуацию еще можно было бы сравнивать с корейской войной. Но после референдумов 2022 года ситуация кардинально изменилась.

Но как бы вы охарактеризовали военно-стратегическую ситуацию во время корейской войны? Какие параллели уместно провести с текущими боевыми действиями на Украине?

Корейская война велась на пределе возможностей. США всерьез рассматривали применение ядерного оружия, включая кобальтовые бомбы, чтобы выжечь границу с Китаем.

Один раз американская авиация даже атаковала советский аэродром в Сухой Речке — мобилизация Тихоокеанского флота остудила их пыл.

Также американцы массово применяли напалм. Китай и Северная Корея до сих пор считают это актом химической войны. Более того, до сих пор идут споры о возможном применении бактериологического оружия.

Когда в войну вступил Китай, баланс резко изменился. Выражаясь игровым языком, у Севера появились «бесконечные жизни», а у Юга — «бесконечные патроны». Один из американских командиров даже сказал: «Мы не отступаем, мы просто наступаем в другом направлении».

Это нельзя сравнивать с украинским конфликтом, где меньшая интенсивность боевых действий и линия фронта не ходит туда-сюда, как это было в Корее, когда Сеул дважды переходил из рук в руки.

Какова была реакция США на начало войны в Корее? Можно ли сравнивать действия администрации Гарри Трумэна с политикой Джо Байдена?

Сравнивать их впрямую нельзя. Глубинное государство США, условный Байден, воспринимает поддержку Украины как морально-нравственную миссию, основанную на общих демократических ценностях. Трумэн тоже говорил о ценностях, но при этом активно искал выход из конфликта.

Контекст также был иным. Незадолго до войны США «потеряли» Китай, где к власти пришли коммунисты. Демократ Трумэн был вынужден бороться с республиканскими «ястребами», желавшими реванша в Азии. Сдать Корею под таким внутренним давлением он уже не мог. Хотя именно благодаря его политике США вошли в Корею как часть войск ООН: против агрессора воевало «все международное сообщество».

Главой ястребов в США был генерал Дуглас Макартур, фактически правивший Японией на положении сегуна при живом императоре и командовавший силами ООН в Корее. Он нередко игнорировал распоряжения президента, имел собственные планы на войну и даже рассматривал вовлечение в войну Тайваня, открытие второго фронта в Китае и применение ядерного оружия.

Но США боялись эскалации конфликта. Администрация не доверяла Ли Сын Ману и называла его в отчетах ЦРУ старым маразматиком. В конечном итоге Макартур был уволен.

Ничего подобного у Байдена нет.

А как получилось, что в конфликт вмешалась ООН?

Трумэн не хотел втягиваться в войну из-за Кореи или Тайваня, поэтому поначалу называл ее «специальной полицейской акцией». США вынесли вопрос на голосование в ООН, где имели гарантированное большинство, и провели решение об отправке войск организации.

Тогда Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея были полностью подконтрольны Западу. Паритет появится лишь в 1960-е годы, когда в ООН начнут вступать бывшие колонии, не любившие своих поработителей.

Европейские страны поддержали США, видя в действиях КНДР отголоски аншлюса Австрии Гитлером. Не зная истории раскола страны, они видели два государства с общим языком и культурой, одно из которых нападает на другое с целью его присоединения.

Получается, США тогда эффективнее могли мобилизовать союзников, чем сейчас?

Формирование коалиций — интересный вопрос. Отличительная черта нашего времени — деиндустриализация великих держав. Мы не уверены, насколько быстро развитые страны способны перевести экономику на военные рельсы.

Если говорить о СВО, то мы видим, как быстро в мире закончились запасы вооружений. США, например, были вынуждены использовать часть снарядов со своих складов в Южной Корее, которые предназначались на случай войны с КНДР.

Южная Корея, в свою очередь, отправила свои боеприпасы в качестве замещающих поставок для западных союзников.

И все это ставит под сомнение способность США мобилизовать и удерживать мощную антикризисную коалицию в условиях современного конфликта, особенно долговременного конфликта.

Какую роль сыграл Китай в корейской войне и как этот опыт влияет на политику Си Цзиньпина — в том числе в контексте конфликта на Украине?

Китай оказался в очень непростом положении. Американские войска быстро продвинулись к его границе, а тайваньский Гоминьдан стремился к реваншу. При этом решение о вступлении в войну далось Мао Цзэдуну нелегко: страна только вышла из разрушительной гражданской войны, а участие в корейском конфликте ставило крест на планах возвращения Тайваня.

Гражданская война в Китае 1927-1949 годов

В 1927 году в Китае разгорелась гражданская война между националистической партией Гоминьдан во главе с Чан Кайши, Коммунистической партией Китая (КПК) и множеством местных военных правителей, представлявших региональные и этнические интересы.

В 1936 году вооруженное противостояние между Гоминьданом и коммунистами было формально приостановлено на фоне японской агрессии и начала Второй мировой войны. В условиях внешней угрозы стороны заключили временный альянс и объединили силы.

После капитуляции Японии в 1945 году в Китае возник «вакуум власти», и уже в 1946 году боевые действия между коммунистами и националистами возобновились. На первых этапах кампании преимущество было на стороне Гоминьдана: его войска нанесли КПК ряд серьезных поражений. Однако в 1948 году коммунисты перехватили инициативу, начали масштабное контрнаступление и к октябрю 1949 года контролировали почти всю территорию страны.

1 октября 1949 года Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики (КНР). Оставшиеся силы Чан Кайши отступили на Тайвань.

Одним из ключевых факторов победы КПК стала поддержка Советского Союза. Изначально Иосиф Сталин заключил соглашения с Гоминьданом и воздерживался от прямого вмешательства, однако после начала американских поставок вооружения националистам СССР передал коммунистам значительные объемы трофейной японской техники. В то же время администрация президента США Гарри Трумэна надеялась установить контакты с Мао Цзэдуном и исходила из того, что новый Китай не окажется полностью в советской сфере влияния.

Как подчеркивает Константин Асмолов, пассивность США в китайской гражданской войне и их отказ от активного вмешательства стали одной из причин того, почему Советский Союз в 1950 году допустил начало войны на Корейском полуострове.

Тем не менее после американских авиаударов по китайской территории и агрессивных заявлений Ли Сын Мана Мао Цзэдун отправил в Корею «добровольцев» — более 700 тысяч человек.

Эти события глубоко укоренились в коллективной памяти Китая и имеют важное значение для современной китайской политики.

В последние годы в стране выходят блокбастеры, представляющие корейскую войну как оборону новой социалистической державы от американской агрессии. Си Цзиньпин часто подчеркивает, что «новый Китай» тогда защитил свой суверенитет от «империалистов».

Западные политики часто сравнивают конфликт на Украине с ситуацией вокруг Тайваня. Не наблюдалась ли в корейскую войну такая же подмена понятий?

Да, в США действительно боялись, что конфликты в Корее и на Тайване взаимосвязаны и приведут к третьей мировой войне. Именно поэтому в самом начале войны американский флот был отправлен в Тайваньский пролив.

Однако нынешняя китайская позиция по Украине никак не связана с политикой в отношении Тайваня.

Изначально китайско-тайваньская ситуация была похожа на корейскую: два правительства, претендующих на власть над одной территорией. Но к нынешнему времени на острове выросло уже несколько поколений, которые воспринимают себя как отдельную нацию. Они не претендуют на территорию остального Китая, но Тайвань для них не часть китайского пространства, а полностью независимая страна. Сторонники этой концепции сейчас у власти.

Для Китая это уже не спор о легитимности, а вопрос борьбы с сецессией. Именно поэтому Китай не поддерживает сецессии в других странах: нельзя выступать против условного отделения Тибета или Синьцзяна и одновременно поддерживать отделение ДНР и ЛНР от Украины.

Лозунг «Украина сегодня — Тайвань завтра» — это манипуляция, основанная на идее, что Россия «напала на мирную Украину», а Китай может сделать то же самое с «мирным Тайванем». Это идеологическая конструкция, которая игнорирует реальную природу обоих конфликтов.

Термин «корейский сценарий» все чаще используется применительно к Украине. Что под ним подразумевается и насколько такая аналогия точна с исторической точки зрения?

Под «корейским сценарием» обычно понимается проведение демаркационной линии по линии соприкосновения, создание вокруг нее демилитаризованной зоны и последующее заключение соглашения о прекращении огня (но не полноценного мирного договора).

В случае корейской войны стороны были вынуждены начать переговоры: обе армии истощились, а фронт стабилизировался практически на прежней линии разделения. Север получил небольшой участок на западе, Юг — аналогично на востоке.

Обе стороны объявили себя победителями.

Если мы попытаемся применить такой подход к Украине, получится схема, которая не устроит ни одну из сторон. Ни Россия, ни Украина не согласятся на ситуацию, когда часть территорий контролируется противником.

Украина будет воспринимать перемирие как временную передышку, чтобы восстановить силы и продолжить борьбу. На Украине подобный сценарий воспримут как поражение, да и в России, так как часть четырех новых областей окажется украинской. А значит, никакой заморозки конфликта не произойдет. Это будет лишь отсрочка следующего витка войны.

Те, кто говорит о «корейском сценарии» для Украины, не до конца понимают суть и итоги корейской войны.

Как проходили переговоры о прекращении войны в Корее? Есть ли основания сравнивать их с нынешними попытками дипломатического урегулирования конфликта на Украине?

Переговоры были крайне затянутыми и сопровождались взаимным недоверием (стороны троллили друг друга) и демонстративным игнорированием. На одной из встреч, например, переговорщики просто полтора часа молча смотрели друг на друга с ненавистью, не сказав ни слова.

Причин, затянувших переговоры так надолго, было несколько. Во-первых, это позиция Ли Сын Мана, который всеми силами стремился сорвать перемирие и продолжить войну. Во-вторых, идея Гарри Трумэна провести опрос среди всех военнопленных — где они хотят остаться по завершении войны — вызвала сильное раздражение у Китая и КНДР.

В случае с Украиной таких факторов гораздо больше. Механическое копирование «корейского сценария» не сработает. В Корейской войне стороны пошли на переговоры, потому что обе признали невозможность достичь стратегического успеха, чего и близко нет сейчас.

Южная Корея тогда выступала против переговоров и пыталась их затормозить. Насколько это похоже на позицию Украины в текущем конфликте?

Это довольно точная параллель. Ли Сын Ман сознательно срывал переговоры и эксплуатировал роль чемодана без ручки, который тяжело нести, но выбросить нельзя. Он рассчитывал, что США не позволят ему проиграть и вынуждены будут вступиться. Американцы действительно не стали от него отказываться, и в итоге Южная Корея не подписала соглашение о прекращении огня.

Украина действует по схожей логике, рассчитывая на постоянную поддержку Запада и надеясь на продолжение конфликта.

Но у южнокорейцев на переговорах было ощущение исчерпания сил, сейчас этого нет на Украине.

Но при этом Ли Сын Ман все-таки согласился провести выборы в 1952 году?

Да, под давлением США. И отношения с американцами оставались напряженными.

Американцы даже обсуждали вариант государственного переворота, чтобы избавиться от него, настолько он им надоел.

Но найти подходящую замену было сложно, поэтому его власть продержалась до 1960 года, когда после очередных сфальсифицированных выборов начались массовые протесты, а его крыша окончательно поехала.

Новый президент США Дуайт Эйзенхауэр победил в 1952 году под лозунгом окончания войны. Можно ли провести параллель с риторикой Дональда Трампа и его стремлением посредничать в украинском конфликте?

Сравнивать стоит осторожно. У Эйзенхауэра было больше инструментов для прекращения войны. Он мог оказывать давление на Южную Корею, запугивать северную сторону ковровыми бомбардировками, добиваться уступок с разных сторон. Более того, в США тогда существовал общенациональный консенсус: войну нужно заканчивать. Согласие было и у союзников, и у противников.

Сегодня у Трампа таких возможностей нет. Американское общество расколото, в международной коалиции нет единства, а возможности давления на Украину ограниченны.

Поэтому даже при желании Трампу будет крайне сложно повторить успех Эйзенхауэра.

Насколько, на ваш взгляд, окончание конфликта на Украине может повторить сценарий корейской войны?

Корейская война — один из самых разрушительных конфликтов XX века. Она сопровождалась массовыми жертвами, разрушением инфраструктуры и риском применения оружия массового поражения. В итоге она лишь зафиксировала раздел страны и заморозила конфликт, но не решила ни одной из его причин.

СВО отличается от корейской войны по происхождению, международному контексту и интенсивности. Некоторые уроки можно извлечь, но механическое заимствование модели перемирия не принесет результатов.

Так называемый корейский сценарий звучит красиво, но он контрпродуктивен. Он не учитывает специфики украинского конфликта и рискует лишь отсрочить эскалацию. Такое решение может дать Украине шанс на передышку и реванш, а интересы России в сфере безопасности останутся проигнорированными.