Загадочные иностранцы и самокатчики: кто реально похоронен у стен Кремля

55 лет назад на могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены установили памятник — гранитный бюст. Это случилось через девять лет после выноса тела вождя из мавзолея. Поначалу советское руководство и вовсе хотело убрать некрополь и перенести тела в Пантеон — нереализованный гигантский зал памяти. Почему этот проект провалился и кто на самом деле лежит у стен Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Сакральное тело Сталина

Вскоре после смерти в марте 1953 года тело Иосифа Сталина упокоилось в мавзолее, который на Красной площади построили (несколько раз перестраивая по ходу дела) для тела Владимира Ленина, основателя советского государства.

Мало кто знает, но еще в 1954 году ЦК КПСС и Совмин СССР постановили — соорудить Пантеон — «памятник вечной славы великих людей Советской страны».

Предполагалось, что после окончания строительства в Пантеон перенесут останки захороненных у Кремлевской стены, а также саркофаги с телами Ленина и Сталина. И откроют его «для широких масс трудящихся».

Под постановлением стояла подпись председателя Совмина СССР Георгия Маленкова — правителя страны в первые годы после смерти Сталина. Был объявлен архитектурный конкурс на строительство Пантеона, предложенные проекты опубликовали в журнале «Архитектура СССР», рассказывал в своем Telegram-канале историк Александр Фокин.

Сначала строить Пантеон хотели прямо напротив Кремля — для этого нужно было снести ГУМ (Верхние торговые ряды) и весь квартал с историческими зданиями вдоль Никольской улицы. Снести пришлось бы и Политехнический музей. Но беспокоило советское руководство не это — уничтожать дореволюционные здания им было не привыкать. Вопросы вызвало то, что в случае переноса могил во время парадов и демонстраций правительственная трибуна находилась бы по-прежнему возле стен Кремля, а равняться войскам нужно было бы на тело Ленина. Получается, в другую сторону, сообщал портал Russia Beyond.

© Проект Пантеона — памятника вечной славы великих людей Советской страны // mos.ru

По данным Фокина, в 1954 году строить Пантеон планировали на Воробьевых горах, в паре километров от здания МГУ — на территории Воронцовского витаминного института. Впрочем, как отмечал в 1955 году писатель Александр Твардовский, о проекте Пантеона все как-то забыли.

Вскоре случился XX съезд КПСС с развенчанием культа личности. Сталин, Ленин и иже с ними остались лежать возле стен Кремля.

До 1961 года мавзолей был ленинско-сталинским — даже на фронтоне надпись «Ленин» дополнили «Сталиным». Однако XXII съезд КПСС с подачи Никиты Хрущева постановил — после нарушения Сталиным «ленинских заветов» оставлять гроб с его телом в мавзолее «невозможно». Поэтому в ночь на 1 ноября 1961 года его тело перенесли в некрополь у Кремлевской стены. Надпись на мавзолее отредактировали.

Памятник из гранита на могиле Сталина поставили лишь в 1970 году — когда при Леониде Брежневе власти СССР мягко и осторожно перестали бороться с «культом личности». Самого Брежнева тоже похоронили в индивидуальной могиле у Кремлевской стены.

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© Могилы Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Юрия Андропова, Феликса Дзержинского и Леонида Брежнева (слева направо) у Кремлевской стены // ТАСС

«И не очень хорошие люди, но много великих»

Вопрос о захоронении большевистских лидеров у стен Кремля после распада СССР регулярно вызывает общественные дискуссии. Однако меньше внимания привлекает сам некрополь и личности тех, кто там захоронен.

Всего в центре Москвы, у стен Кремля на «красном погосте» похоронено свыше 400 человек. При этом более 50 из них — иностранцы.

Похорон у Кремлевской стены — «замуровления» — удостаивались в брежневские времена высшие партийные деятели, космонавты (например, Юрий Гагарин), ученые, высший комсостав Советской армии. Последним «замуровленным» оказался прах генсека Константина Черненко в 1985 году.

Имена многих похороненных — громкие. Крупская, Чкалов, маршалы Жуков, Рокоссовский и Малиновский.

Однако большинство имен похороненных в некрополе широкой публике ничего не скажут.

Философ Дмитрий Галковский в 2009 году писал в ЖЖ:

«Вглубь лезть не обязательно. Можно и на поверхности поработать. Ведь рядом с зиккуратом расположено кладбище c могилами и колумбарием. Для начала неплохо бы установить полный список захороненных (его, естественно, нет), и хотя бы в самых-самых общих чертах установить, кому принадлежат останки. Повторяю в самых общих чертах. Потянуть за одну ниточку и полезет вся тщательно замалчиваемая и скрываемая от русских «гиштория». Лучше уж делать вид, что ничего нет, никому ничего не надо, а там как-нибудь все само собой рассосется. Мож, русские и рассосутся» Дмитрий Галковский философ, писатель

В 2020 году перенести захоронения от Кремлевской стены предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год — и кладбище», — говорил он.

С Жириновским не соглашался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Что предлагает господин Жириновский? Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу. Это еще один провокатор с самыми последними словами», — возмущался лидер российских коммунистов.

Критиковал существование некрополя у стен Кремля и экс-премьер России Сергей Степашин. В 2024 году он заявил ТАСС, что мавзолей сносить не надо, и туда люди «просто ходят смотреть на мумию». А вот некрополь…

«Красная площадь сейчас место для гуляний. Зимой — катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. Я помню выступление Пола Маккартни, он приехал на Красную площадь, сказка была. А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски», — сказал Степашин.

Он подчеркнул, что в стене замурованы «и не очень хорошие люди, но много великих».

Замоскворецкий Гаврош и самокатчики

Спорить о личностях таких большевиков, как Яков Свердлов, Сергей Киров, Максим Горький, Петр Войков — главных героев и жертв советского мифа — можно долго. С точки зрения советского нарратива, у Кремля лежит «кто положено» — то есть видные деятели партии и государства.

Про них все уже сказано.

А вот те имена, которые не на слуху, вызывают интерес. Равно как и известные личности, биография которых была сильно мифологизирована советской пропагандой.

Стоит обратить внимание, например, на самые ранние захоронения у стен Кремля. Обычно говорится, что хоронить людей на погостах у церквей на Красной площади начали еще в XV-XVI веках — однако тогда она была не той, что в советское время. Это не было место для проведения торжественных парадов — скорее просто часть города с торговыми рядами и церквушками.

© Археологические работы в подземельях Московского Кремля // РИА Новости

Хоронить людей централизованно в центре города, создавая сакральное пространство посреди пустого места, начали именно после революции. Впервые у Кремля похоронили людей в ноябре 1917 года — это были красногвардейцы и большевики, убитые в боях с юнкерами и другими защитниками Временного правительства. У многих революционеров было несколько псевдонимов, легендированные биографии подпольщиков и так далее — так что разобраться тут, где истина, довольно проблематично.

Братскую могилу в центре русского города уже делали — в 1917 году как раз Временное правительство распорядилось захоронить на Марсовом поле в Петрограде «жертв революции» (февральской).

Между стеной Кремля и пролегавшими по Красной площади трамвайными рельсами вырыли две траншеи — могилы длиной по 75 м каждая.

Всего в 1917 году у Кремля захоронили 240 человек, но были известны имена лишь 57 погибших.

В их числе — «двинцы», «кремлевцы» и «самокатчики». Не нынешние любители электросамокатов, а солдаты самокатного запасного батальона, перешедшие на сторону большевиков и погибшие в городских боях осени 1917-го. «Самокатами» тогда называли велосипеды. Двое «самокатчиков» были убиты юнкерами при попытке захватить военное училище.

«Двинцы» и «кремлевцы» были солдатами также запасных батальонов. По советской легенде, часть «кремлевцев» была расстреляна юнкерами, занимавшими в ходе боев Кремль.

Лежат там также пара десятков большевиков, погибших в ходе московских боев. У многих из них — латышское происхождение. Биографические сведения в основном обрывочны.

«Здесь — рабочие-красногвардейцы, которые, оставив станки на заводах и фабриках, вышли на бой с буржуазией, здесь — революционные солдаты и первые красные офицеры, которых похоронили в погонах, ибо знаки различия были отменены только через несколько недель после их гибели. <...> Эти борцы первыми вышли с оружием в руках сражаться против сил старого мира и погибли в борьбе», — говорится в книге советского писателя Алексея Абрамова.

Характерным примером является история Павлика Андреева — «московского гавроша». Его «житие» было изложено в хрестоматийном виде в 1988 году Алексеем Абрамовым:

«14-летнего Павлика не взяли в красногвардейский отряд. <...> Под ураганным огнем юный герой подносил сражавшимся красногвардейцам продовольствие, патроны, бинты. Когда в часы затишья красногвардейцы уходили погреться в соседнюю чайную, оставив часть оружия в окопе, мальчик, перебегая от винтовки к винтовке, стрелял по юнкерам, создавая впечатление, что все бойцы находятся на своих местах. Случайно одна из винтовок упала за бруствер. Юный красногвардеец потянулся за ней и высунулся из окопа. Ударил пулемет — и тело московского Гавроша пронзили 42 пули. Через трое суток он умер от ран» Алексей Абрамов советский литератор

Писатель Александр Бондаренко в 2013 году отмечал, что подлинная история «обросла легендами» – мол, Абрамов и представить себе не мог, «во что бы превратилось тело 14-летнего мальчика, так изрешеченное пулеметными пулями».

По версии советского журналиста Большинцова, на похоронах Павлика Андреева присутствовал американский журналист и коммунист Джон Рид, автор крайне лестного описания Октябрьской революции, которого хвалил Ленин.

«Джон Рид поцеловал Павлика и сказал: «Это замоскворецкий Гаврош», — говорится в публикации 1972 года.

Обстоятельства смерти большинства людей, захороненных у Кремля в 1920-х, туманны. Кроме официальной советской мифологии данных практически нет. Большая доля похороненных — красногвардейцы, чья биография исчерпывается парой строк. И, разумеется, кроме официальных, приукрашенных и коротких справок, кто именно лежит в центре Москвы — неизвестно.

Джон Рид и другие иностранные деятели

Сам Джон Рид пережил Павлика Андреева всего на три года. Он умер от тифа, якобы съев в Астрахани зараженный арбуз.

Рид был коммунистом, и по предположению биографа Роберта Розенстона — мог быть шпионом. При этом, когда американский журналист Рид попытался попасть в Российскую империю в разгар Первой Мировой войны, американский посол в Петрограде предположил, что он прибыл именно чтобы шпионить. Рида тогда задержали и несколько недель держали в заключении. Сам он возмущался, что его посчитали шпионом — мол, он просто журналист.

Лежат у стен Кремля и другие загадочные иностранцы. Точнее, их прах — кремация была очень модной среди ранних большевиков. Например английский коммунист Вильям Джон Хьюлетт, шахтер и делегат III-го интернационала. Он погиб вскоре после приезда в Советскую Россию в 1921 году, во время испытаний аэровагона. Всего в той аварии погибли семеро, в том числе известный большевик товарищ Артем (Федор Сергеев, с 1910 года живший в эмиграции в Австралии; в честь него назван город Артемовск — бывшая русская крепость Бахмут). Среди погибших были также немецкие коммунисты Оскар Гельбрих и Отто Струпат, болгарский деятель Иван Константинов и австралиец Джон Фриман.

В 1928 году у стен Кремля похоронили американского профсоюзного лидера Уильяма Дадли Хейвуда — «Большого» или «Одноглазого» Билла.

Он в 1921 году бежал из США, где устраивал забастовки, чтобы спрятаться в Советской России от уголовного преследования по американскому Акту о шпионаже 1917 года. Умер через семь лет — от сердечного приступа. В последние годы страдал от депрессии, одиночества и алкоголизма вдали от дома.

В 1927 там же похоронили основателя британской компартии Артура Макмануса, который был пару раз арестован за «революционную деятельность» в Великобритании и «бежал» в СССР.

В 1933 году прах японского коммуниста Сэна Катаямы также замуровали в стене Кремля. При рождении его звали иначе — Сугаторо Ябуки. В 1884 году из Японии он уехал учиться в США, где обратился в христианство и стал социалистом. Потом вернулся в Японию, и в годы Русско-японской войны на конгрессе социалистического интернационала в Амстердаме жал руку Георгию Плеханову — в знак «дружбы между рабочими» Японии и России.

В 1918 году Сэн Катаяма приехал в Советскую Россию, работал по линии Коминтерна в Европе. После смерти и перед кремацией мозг японского деятеля передали на изучение в институт.

О «красном погосте» писал еще Владимир Маяковский — рассуждая, что «жизнь надо делать с товарища Дзержинского».

Кто костьми, кто пеплом стенам под стопу улеглись… А то и пепла нет. От трудов, от каторг и от пуль, и никто почти — от долгих лет. И чудится мне, что на красном погосте товарищей мучит тревоги отрава Тише, товарищи, спите… Владимир Маяковский советский поэт

А на излете Перестройки, когда руководящая роль КПСС была упразднена, а некрополь у Кремля остался, Игорь Тальков спел: