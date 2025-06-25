«Дворец памяти»: как разведчиков ГРУ учат запоминать информацию

За последние несколько сотен лет человечество создало огромное количество уникальных приспособлений, которые направлены на то, что облегчить работу памяти. Такие технологии и изобретения изменили людей до такой степени, что стало вполне нормальным считать — отличная память является врождённым даром, которым наделён далеко не каждый ребёнок, появляющийся на свет.

© Сальвадор Дали "Сон"

Совершенно другого мнения придерживаются разведчики ГРУ. Сотрудники спецслужб специально тренируют мозг таким образом, чтобы он мог запоминать не только большие объёмы информации, но и делал это чуть ли не мгновенно. Так, ими активно используется техника «Дворец памяти».

Она была изобретена ещё 2500 лет назад в Древней Греции. Согласно сохранившимся данным, во время торжества, на которое было приглашено несколько сотен гостей, случилась трагедия. Крыша здания, в котором проходило пиршество, неожиданно обвалилась. В результате все, кто находился внутри, погибли. Их тела были изуродованы до неузнаваемости. Родственники хотели опознать своих близких, чтобы похоронить их должным образом.

И тут на помощь пришёл поэт, по счастливой случайности покинувший празднество за несколько часов до разрушения. Он обладал феноменальной памятью. Античный литератор закрыл глаза и представил, где именно сидел каждый из гостей. Таким образом он активизировал работу визуальной и пространственной памяти. Собственно в этом и заключается метод «Дворец памяти».

Если же более конкретно, то человек должен представить в своём воображении хорошо знакомое пространство (например, дом или рабочий кабинет), после чего «разложить» в нём фрагменты важной информации. Далее по мере необходимости следует совершать мысленное путешествие по такому пространству и «брать» нужные данные.

Неудивительно, что люди, владеющие техникой «дворец памяти», выбиваются в лидеры на различных так называемых чемпионатах памяти. Участники таких соревнований поражают своими возможностями! Они показывают настолько потрясающие результаты, что некоторых победителей даже уговорили пройти медицинское обследование на томографе. Выяснилось, что в момент запоминания начинают активно функционировать те участки мозга, которые отвечают за пространственную память и передвижение. То есть, задействованным становится как раз то, на что направлен «Дворец памяти»!